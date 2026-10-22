To je obutev, ki jo dež lahko hitro uniči

Največ težav v deževnih dneh bodo praviloma povzročili materiali, ki hitro vpijajo vodo, ter čevlji, ki niso bili izdelani z mislijo na mokro vreme. Čeprav nekaj kapljic večini obutve ne bo naredilo večje škode, obstajajo modeli, ki jih je ob napovedanem dežju precej pametneje pustiti doma.

Semiš – praktičen, a premočljiv

Najbolj očiten primer materiala, ki ni narejen za mokre razmere, je semiš. Njegova mehka, a rahlo groba površina daje čevljem značilen videz, hkrati pa precej lažje vpija vodo kot gladko usnje. Če se semiš močno zmoči, lahko na njem ostanejo vodni madeži, površina se lahko strdi ali spremeni svojo teksturo, pri nekaterih modelih pa lahko pride tudi do neenakomerne obarvanosti. Daljša hoja v semiš čevljih po mokri podlagi zato vsekakor ni idealna. Zaščitni sprej lahko sicer pomaga zmanjšati vpijanje vode in nastajanje madežev, vendar semiš niti pod temi pogoji ne postane povsem nepremočljiv. Če vremenska napoved obljublja celodnevni naliv, je zato praviloma bolj smiselno izbrati drug material.

icon-expand Največ težav v deževnih dneh bodo praviloma povzročili materiali, ki hitro vpijajo vodo. FOTO: Shutterstock

Platnene superge – v koraku z modo, a ne letnim časom

Četudi v večini primerov praktične, v dežju preprosto odpovedo – platnene superge očitno niso tako praktične, kot se zdijo. Material, iz katerega so narejeni ti čevlji, lahko vodo vpije skoraj takoj. Rezultat niso samo mokre nogavice, ampak tudi čevelj, ki se suši več ur in lahko ob pogostem močenju hitreje izgublja obliko ali celo razvije neprijeten vonj. Posebej slaba izbira so zato lahke tekaške superge z mrežastim zgornjim delom. Če želite tudi v dežju nositi športno obutev, je bolje izbrati model z bolj zaprto konstrukcijo ali vodoodporno membrano.

Je usnje rešitev za vse?

Gladko usnje vodo običajno prenaša bolje kot semiš, vendar to še ne pomeni, da mu dež ne more škodovati. Če so usnjeni čevlji pogosto namočeni, se lahko material začne izsuševati, sčasoma pa lahko tudi otrdi ali popoka. Voda lahko prodre tudi skozi šive in dele konstrukcije, predvsem če čevelj ni bil ustrezno negovan. Veliko razliko naredi redna uporaba zaščitnega sredstva, ki pomaga usnju ohranjati prožnost in nekoliko bolje odbijati vodo. Za običajno pot do službe ali nekaj minut hoje v rahlem dežju so kakovostni usnjeni čevlji zato povsem primerna izbira, za večurno hojo po močnem nalivu pa tudi usnjeni čevlji niso najboljša možnost.

Največ škode naredite šele po prihodu domov

Dež čevljev pogosto ne uniči neposredno. Pogosto največ škode nastane, ko v mokrih čevljih prikorakamo domov in jih posušimo čim hitreje. Ob tem prav tako pogosto uporabljamo napačno tehniko, s katero lahko na čevlju na dolgi rok pustimo še dodatno škodo. Postavljanje mokrih usnjenih ali semiš čevljev neposredno na radiator oziroma sušenje z zelo vročim zrakom lahko material popolnoma izsuši. Če čevlje sušimo na omenjen način, se lahko čevelj sčasoma tudi deformira – usnje lahko otrdi ali začne pokati, lepila in drugi deli konstrukcije pa prav tako začnejo kazati znake obrabe zaradi nenadne visoke temperature. Boljša rešitev je, da zunanjo vlago najprej nežno osušimo z brisačo, v notranjost položimo papir, ki bo vase potegnil del vode, nato pa čevlje pustimo, da se počasi posušijo pri sobni temperaturi. Pri semišu lahko po sušenju površino nežno skrtačimo, da ponovno pridobi značilno teksturo.

icon-expand Če gre zgolj za nekaj minut hoje po mestu, so dobro negovani usnjeni čevlji praviloma povsem dovolj. FOTO: Shutterstock

Kaj torej obuti, ko nas obišče jesenski dež?

Če gre zgolj za nekaj minut hoje po mestu, so dobro negovani usnjeni čevlji ali bolj zaprte superge praviloma povsem dovolj. Če pa veste, da boste dalj časa na prostem, je precej bolj smiselno poseči po obutvi, ki je dejansko označena kot vodoodporna oziroma nepremočljiva. Dobro je razlikovati tudi med oznakama, ki ju z angleškim izrazom poimenujemo "water-resistant" in "waterproof". Prvi izraz praviloma pomeni, da čevelj prenese nekaj vlage in rahlega dežja, medtem ko z drugim izrazom označujemo obutev, ki lahko prenese precej večjo količino vode. Dež torej ne bo avtomatično uničil vsakega para čevljev, vendar nekateri materiali mokro vreme prenašajo bistveno slabše kot drugi. Semiš, platno, mrežaste superge in občutljivi elegantni čevlji so zato modeli, pri katerih je vredno pred odhodom dobro preveriti vremensko napoved. Pri močnem nalivu lahko prava izbira obutve predstavlja razliko med mokrimi nogavicami in parom čevljev, ki bo brez težav zdržal še več sezon.

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