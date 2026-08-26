Kako poleti ohraniti svežino in se izogniti neprijetnim vonjavam

Za vas smo zbrali največje napake pri ohranjanju poletne svežine in trike, s katerimi se tem napakam lahko izognete.

Dezodorant nanašate prepozno

Ena najpogostejših napak je uporaba dezodoranta tik pred odhodom od doma, ko je koža po prhanju še vlažna ali se je telo že začelo segrevati. Na mokri koži se namreč izdelek slabše oprime, zato njegov učinek pogosto traja krajši čas. Antiperspirant je praviloma smiselno nanesti na popolnoma suho kožo, pogosto že zvečer, ko so žleze manj aktivne. Tako ima namreč več časa, da začne učinkovati, zjutraj pa ga lahko po potrebi samo osvežite. Pomembno pa je tudi poznavanje razlike med dezodorantom in antiperspirantom. Prvi predvsem zmanjšuje neprijeten vonj, drugi pa pomaga omejiti potenje. Če je glavni problem mokra majica, samo dišeč deodorant pogosto ne bo dovolj.

icon-expand Ko je vroče, se vonj razvija hitreje in intenzivneje. FOTO: Dreamstime

Več parfuma kot možna rešitev?

Ko je vroče, se vonj razvija hitreje in intenzivneje. Parfum, ki je pozimi deloval umirjeno, lahko poleti postane precej močnejši. Zato dodatno izdatno nanašanje parfuma ne bo zagotovilo svežine, ampak lahko ustvari vonj, pri katerem se mešata znoj in dezodorant. Boljša izbira za poletne mesece so lažje dišavne sestave, kot so na primer citrusne, zelene, vodne ali lesne note, brez pretirane sladkosti. Parfum je najbolje nanesti na čisto, suho kožo, predvsem na vrat, prsni koš ali zapestja. Prijetnejši vtis pogosto ustvari manjša količina dobro izbranega vonja, kot agresivno prekrivanje telesnega vonja. Poleti naj parfum dopolnjuje svežino, ne pa skriva pomanjkanja osnovne higiene.

Oblačila, ki zadržujejo vonj

Tudi po tuširanju se lahko neprijeten vonj hitro pojavi, če oblečete majico, v kateri so ostanki starega potu. Nekateri sintetični materiali vonj zadržujejo precej izraziteje kot bombaž, lan ali druge zračne tkanine. Težava je posebej izrazita pri športnih majicah. Oblačilo je lahko po pranju videti čisto, vendar začne ob stiku s toploto in novo vlago skoraj takoj ponovno oddajati neprijeten vonj. Vlakna namreč zadržijo maščobe in bakterije, ki jih običajno pranje ne odstrani vedno popolnoma. Poleti je zato smiselno izbirati tanjša in bolj zračna oblačila ter majice menjati pogosteje. Če je določeno oblačilo začelo neprijetno dišati že nekaj minut po tem, ko ga oblečete, težava morda ni v vas, temveč v materialu oblačil.

icon-expand Brisača in posteljnina sta že predolgo v uporabi. FOTO: Adobe Stock

Brisača in posteljnina sta že predolgo v uporabi

Svežina se sicer začne pri koži, a se ne konča tam. Brisača, ki se med uporabami ne posuši dobro, lahko hitro dobi neprijeten vonj. Ko se z njo obrišete, se ta prenese nazaj na telo, čeprav ste se pravkar oprhali. Podobno velja za posteljnino. Poleti se ponoči pogosteje potimo, zato lahko vzglavnik, rjuhe in spalna oblačila hitreje izgubijo svežino. Če se zjutraj oprhate, nato pa zvečer znova ležete v posteljo, prepojeno s znojem, je učinek kratkotrajen. Brisače naj se med uporabami popolnoma posušijo, posteljnino pa je v vročih tednih smiselno menjati pogosteje kot pozimi. Enako velja za prevleke avtomobilskih sedežev, športne torbe in kape, ki lahko neopazno postanejo vir vonja.

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Stopala in obutev kot pomemben del vonja

Neprijeten poletni vonj se pogosto ne začne pod pazduhami, ampak v čevljih. Zaprta obutev, potenje in isti par čevljev več dni zapored ustvarijo idealne pogoje za razvoj neprijetnega vonja. Čevlji namreč potrebujejo čas, da se popolnoma posušijo. Če je mogoče, jih izmenjujte in jih po nošenju prezračite. Nogavice naj bodo čiste in dovolj zračne, po športu ali daljšem dnevu pa jih je smiselno zamenjati. Stopala je treba po prhanju dobro osušiti, zlasti med prsti. Samo dodajanje dišečega spreja v čevelj težave ne reši, če je notranjost neprestano vlažna. Včasih je bolj učinkovito temeljito čiščenje ali zamenjava vložkov, kot le še dodatna plast vonja.

icon-expand Neprijeten poletni vonj se pogosto ne začne pod pazduhami, ampak v čevljih. FOTO: Shutterstock

Pozabljate na vrat, hrbet in prsni koš

Ko se govori o telesnem vonju, večina pomisli samo na pazduhe. Toda poleti se znoj nabira tudi na vratu, prsnem košu, hrbtu, pod pasom in za koleni. Če se telo samo na hitro osveži pod pazduhami, občutek čistosti pogosto ne traja dolgo. Po športu ali večurnem sedenju v vročem avtomobilu, je koristno zamenjati majico in se po možnosti na hitro umiti. Posebej neprijeten vonj se lahko pojavi tudi ob pasovih, naramnicah nahrbtnika in ovratnikih, kjer se znoj nabira v materialu.

Zanašate se samo na vonj, ne na občutek čistoče

Najboljši poletni vonj je običajno tisti, ki ga skoraj ne opazite. Čista koža, sveža majica, nevtralen dezodorant in kanček lahkotnega parfuma ustvarijo precej boljši vtis kot kombinacija močnega gela za tuširanje, sladkega antiperspiranta in težke dišave. Bodite pozorni tudi na to, da se izdelki med seboj ne bodo tepli. Če ima že gel močan vonj, dezodorant drugega in parfum tretjega, rezultat ni nujno svežina. Nevtralnejša osnova omogoči, da izbrana dišava pride bolj do izraza. Dober vonj poleti ni posledica zgolj dragega parfuma, temveč je skupek več majhnih odločitev. Suha koža pred nanosom antiperspiranta, zračna oblačila, čista obutev, sveže brisače in zmerna uporaba dišav, lahko naredijo več kot obnavljanje parfuma vsakih nekaj ur.

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