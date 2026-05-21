Igralec Pedro Pascal je novi obraz luksuzne znamke

S.B.
21. 05. 2026 04.00
Hollywoodski igralec Pedro Pascal je uradno postal novi ambasador francoske modne hiše Chanel. Novico je znamka potrdila aprila, s tem pa še dodatno utrdila povezavo med enim najbolj iskanih igralcev ta hip in eno najvplivnejših modnih hiš na svetu.

Pedro Pascal je v zadnjih mesecih že večkrat nosil Chanelove kreacije na pomembnih dogodkih. Posebej odmeven je bil njegov videz na 98. podelitvi oskarjev, kjer je navdušil v minimalistični različici smokinga brez suknjiča, z izrazitim cvetličnim detajlom na prsih. Pred tem je sedel tudi v prvi vrsti na debitantski reviji kreativnega direktorja Matthieuja Blazyja za Chanel med pariškim tednom mode.

Pedro Pascal v Chanelovi kreaciji. FOTO: Profimedia

Modni analitiki imenovanje vidijo kot pomemben premik za Chanel, ki pod Blazyjevim vodstvom vse bolj odpira vrata sodobni interpretaciji moške elegance. Čeprav hiša še vedno nima uradne moške linije, v zadnjih letih krepi sodelovanja z vplivnimi moškimi zvezdniki, med njimi sta tudi Kendrick Lamar in A$AP Rocky.

Pedro Pascal je v modnem svetu zanimiv predvsem zato, ker združuje klasično eleganco in sproščen, sodoben slog. Pri Chanelu so poudarili njegovo karizmo, toplino in vizijo sveta, ki naj bi se popolnoma ujemala z novo smerjo modne hiše. Tudi Pascal je v prvih izjavah poudaril, da občuduje Blazyjevo estetiko, saj je hkrati sofisticirana in dostopna.

Oboževalci so navdušeni nad izbiro ambasadorja. FOTO: Profimedia

Igralec, ki je svetovno slavo dosegel z vlogami v serijah The Last of Us, The Mandalorian in Narcos, je danes eden najbolj prepoznavnih obrazov pop kulture. Prav zato mnogi menijo, da Chanel z njim nagovarja novo generacijo občinstva, ki išče kombinacijo luksuza, osebnosti in avtentičnosti.

Na družbenih omrežjih je bila novica sprejeta z velikim navdušenjem. Oboževalci so Pascala označili za popolno izbiro za Chanel, številni pa menijo, da gre za eno najboljših ambasadorskih potez modne hiše v zadnjih letih.

Pedro Pascal je v modnem svetu zanimiv predvsem zato, ker združuje klasično eleganco in sproščen, sodoben slog. FOTO: Profimedia
5 hollywoodskih zvezdnikov z odličnim stilom
The Rock v krilu: najbolj nepričakovan videz večera
Viri: ELLE, Journal.hr

