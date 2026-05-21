Igralec Pedro Pascal je novi obraz luksuzne znamke

Pedro Pascal je v zadnjih mesecih že večkrat nosil Chanelove kreacije na pomembnih dogodkih. Posebej odmeven je bil njegov videz na 98. podelitvi oskarjev, kjer je navdušil v minimalistični različici smokinga brez suknjiča, z izrazitim cvetličnim detajlom na prsih. Pred tem je sedel tudi v prvi vrsti na debitantski reviji kreativnega direktorja Matthieuja Blazyja za Chanel med pariškim tednom mode.

Modni analitiki imenovanje vidijo kot pomemben premik za Chanel, ki pod Blazyjevim vodstvom vse bolj odpira vrata sodobni interpretaciji moške elegance. Čeprav hiša še vedno nima uradne moške linije, v zadnjih letih krepi sodelovanja z vplivnimi moškimi zvezdniki, med njimi sta tudi Kendrick Lamar in A$AP Rocky.

Pedro Pascal je v modnem svetu zanimiv predvsem zato, ker združuje klasično eleganco in sproščen, sodoben slog. Pri Chanelu so poudarili njegovo karizmo, toplino in vizijo sveta, ki naj bi se popolnoma ujemala z novo smerjo modne hiše. Tudi Pascal je v prvih izjavah poudaril, da občuduje Blazyjevo estetiko, saj je hkrati sofisticirana in dostopna.