Kako se pametno obleči za jesenske temperaturne razlike

Topla osnova kot baza, ki ne zataji

Rešitev ni v tem, da zjutraj oblečete čim več kosov oblačil in nato polovico dneva nosite jakno čez roko. Veliko bolj uporabno je razmišljati v plasteh in izbrati kose, ki dobro delujejo tudi samostojno. Prehodno obdobje je pravzaprav eden najboljših trenutkov za moški slog, saj omogoča več kombiniranja materialov, tekstur in različnih ravni formalnosti. Namreč, največja napaka pri oblačenju v prehodnem obdobju je, da celotno kombinacijo zasnujete okoli jakne. Zjutraj je vse videti dobro, ko pa jo opoldne snamete, ostanete v majici ali srajci, ki sami po sebi ne delujeta najbolje. Zato začnite kombinacijo zastavljati pri osnovni plasti. Kakovostna bombažna majica nekoliko težje gramature, polo majica, pletena polo majica ali oksfordska srajca so precej bolj uporabni kosi kot tanka poletna majica. Dovolj so lahki za toplejši del dneva, hkrati pa imajo dovolj strukture, da kombinacija vizualno ne razpade takoj, ko odstranite zgornji sloj.

icon-expand Pri oblačenju med sezonami ni potrebno vsako leto kupiti nove garderobe. FOTO: Adobe Stock

Lahka jakna ali debel pulover?

Ko se temperature začnejo spuščati, veliko moških samodejno poseže po debelejšem puloverju. Težava je, da pulover sredi dneva ni vedno najbolj praktična izbira. Če vam postane vroče, ga morate sleči čez glavo, nato pa ga praviloma nosite v roki ali tlačite v torbo. Veliko bolj uporabna je lahka jakna, ki jo lahko hitro odprete ali z lahkoto slečete, kar je odlična izbira za dneve, ko je temperaturna razlika med jutrom in popoldnevom velika. Vsekakor pa je pomemben tudi material. Zelo debele podložene jakne so za september pogosto še nekoliko pretople, medtem ko bombaž, tanjša volna ali mešanice sintetičnih materialov omogočajo precej boljše prilagajanje temperaturi. Prehodna jakna bi morala ustaviti veter in dodati nekaj toplote, ne pa ustvariti občutka, da ste že sredi novembra.

icon-expand Ne dovolite, da vas jutranji mraz in popoldanska vročina zmedeta. FOTO: Shutterstock

Srajčna jakna kot enostavna rešitev

Če obstaja kos, ki je praktično narejen za prehodno obdobje, je to debelejša srajčna jakna. Zjutraj jo lahko nosite zaprto kot lažjo jakno, čez dan pa odpeto čez majico. Prednost je tudi v tem, da deluje dovolj urejeno za pisarno in dovolj sproščeno za prosti čas. V kombinaciji z ravnimi kavbojkami ali nekoliko širšimi krojenimi hlačami dobite videz, ki ni pretirano formalen, a je vseeno bistveno bolj premišljen kot klasična kombinacija majice in športne jakne. Pri barvah so najbolj uporabne temno modra, olivna, peščena, rjava in siva. Vse se dobro povezujejo tako s poletnimi kot jesenskimi kosi, zato garderobe ni treba zamenjati čez noč.

Ne oblecite se jesensko samo zato, ker je september

Ko se koledar prevesi v september, hitro pridemo v skušnjavo z željo po težjih materialih, temnih barvah in škornjih. Toda če je čez dan še vedno več kot 20 stopinj, boste v debeli volneni majici in usnjenih čevljih predvsem prepoteni. Prehodno obdobje je bolj smiselno razumeti kot postopno menjavo garderobe. Poletne kose lahko še vedno nosite, samo kombinirajte jih z nekoliko bolj jesenskimi elementi. Bela majica pod olivno srajčno jakno, polo majica z lahkimi volnenimi hlačami ali srajca z bomber jakno so bolj uporabne kombinacije kot popoln prehod na težke jesenske materiale. Enako pa velja tudi za barve, pri čemer ni treba takoj opustiti svetlih tonov. Bež, svetlo siva in bela se zelo dobro povezujejo s temnejšo zeleno, mornarsko modro ali rjavo.

icon-expand Prehodno obdobje je bolj smiselno razumeti kot postopno menjavo garderobe. FOTO: Shutterstock

Čevlji lahko ostanejo lahki, le bolj zaprti

Tudi pri obutvi ni potrebe po prehitrem prehodu na težke škornje. V suhem vremenu so še vedno odlična izbira usnjene superge ali nekoliko robustnejši nizki čevlji. Če je zjutraj hladneje, zaprta obutev že sama po sebi naredi precejšnjo razliko v primerjavi s poletnimi mokasini brez nogavic ali zelo lahkimi platnenimi supergami. Hkrati pa vam čez dan ne bo tako vroče kot v težkih usnjenih škornjih. Najbolj uporabna je obutev, ki deluje z večino garderobe. Čiste bele ali temne usnjene superge in preprosti bombažni čevlji lahko brez težav pokrijejo večino prehodnega obdobja.

Ključ ni v več oblačilih, ampak v boljših plasteh

Pri oblačenju med sezonami ni treba vsako leto kupiti nove garderobe. Veliko več naredijo že trije ali štirje dobro izbrani kosi, ki jih lahko kombinirate z obstoječimi oblačili. Kakovostna osnovna majica, lahka jakna, srajčna jakna in nekaj bolj strukturiranih hlač bodo pokrili večino dni, ko je zjutraj hladno in popoldne še vedno toplo. Če so posamezne plasti dovolj dobre tudi samostojno, lahko kombinacijo čez dan prilagajate brez občutka, da ste vedno oblečeni za napačen del dneva. Prehodno obdobje zato ni toliko težava vremena, ampak bolj vprašanje naše slogovne prilagodljivosti – najboljši slog v tem času namreč ni tisti, ki je videti najbolj jesensko, ampak tisti, ki deluje ob hladnih temperaturah zjutraj in je še vedno videti dobro tudi ob popoldanskem soncu.

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