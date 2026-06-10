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Moški parfum
Stil

5 najpogostejših napak, ki jih moški delajo pri uporabi parfumov

E.A.
10. 06. 2026 02.43
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Parfum je eden najpogostejših dodatkov, ko gre za osebni slog. Gre za češnjo na vrhu torte in je ključen del izražanja naše osebnosti, ki pa ga tudi drugi pogosto zaznajo prej, kot si mislimo. Gre za nevidno podrobnost, ki hitro ustvari vtis in močno vpliva na to, kako nas vidijo drugi.

Veliko moških pa kljub temu pri nošenju in izbiri parfuma dela podobne napake, ki lahko v trenutku uničijo dober vtis. V nadaljevanju razkrivamo, katerih pet napak je pri izbiri in nošenju parfuma najpogostejših in zakaj lahko ravno te napake hitro pokvarijo vtis.

1. napaka: parfum izbirate v trgovini

Ena najpogostejših napak je izbira parfuma na podlagi prvega vtisa v trgovini, kjer parfum nanesete na trgovinski listek. Vonj na papirnatem lističu je lahko zelo prijeten, a to še ne pomeni, da bo enako deloval na vas. Parfum se namreč razvija v fazah, njegov končni vtis pa je odvisen tudi od telesne temperature in naravne kemije posameznika.

Veliko moških se tako za nakup parfuma odloči prehitro. Povohajo trgovinski listek, na katerem zaznajo tiste najbolj sveže prve note parfuma, ki so običajno takoj opazne, in že sklepajo, da so našli pravi parfum. Težava pa se skriva v tem, da parfum po dvajsetih minutah pogosto diši drugače kot v prvih dveh. Dobra izbira parfuma zato zahteva nekaj potrpežljivosti, pri čemer je parfum smiselno preizkusiti na koži in dati čas, da se pokaže, kako parfum zares deluje.

Parfum je eden najpomembnejšh dodatkov, ko pride do osebnega stila.
Parfum je eden najpomembnejšh dodatkov, ko pride do osebnega stila. FOTO: iStockphoto

2. napaka: nanašate preveč parfuma

Druga zelo pogosta napaka je pretiravanje s količino parfuma, ki jo nanesete nase. Mnogi moški imajo občutek, da mora biti parfum močan, da ga bodo drugi sploh zaznali. Če ga sami po nekaj minutah ne zaznajo več, hitro mislijo, da ga ni dovolj. A pri parfumu ni cilj, da ga ves prostor zazna še pred vašim prihodom.

Preveč parfuma pogosto ne deluje zapeljivo ali samozavestno, temveč odbijajoče v očeh drugih. Lahko daje vtis, da človek skuša narediti preveč vtisa ali da ne zna oceniti primerne količine. Dober parfum bi moral delovati kot skoraj neopazna podrobnost, ki jo zazna le tisti, ki vam stopi dovolj blizu. Parfum nikakor ne sme delovati kot oblak, ki spremlja vsak vaš korak. Gre za kliše, ki se ga je v primeru parfumov vsekakor smiselno držati: pri dišavah je manj nedvomno več.

3. napaka: za vsako priložnost nosite isti parfum

Večina moških ima en parfum, ki ga nosijo za vse priložnosti – v službi, na večerji, poleti, pozimi, čez dan in zvečer. Čeprav je razumljivo, da si ne želi vsak zbirke več dišav, je dobro vedeti, da vsak parfum ne deluje enako dobro v vsakem okolju.

Težji, bolj sladki ali izrazito večerni parfumi lahko v pisarni ali sredi poletja delujejo preveč agresivno. Po drugi strani pa zelo lahke, športne ali izrazito sveže dišave na večernem dogodku včasih delujejo preveč neopazno. Tako kot pri oblačilih tudi pri parfumu pomaga občutek za kontekst. Ne gre za to, da potrebujete deset različnih stekleničk parfuma, ampak da razumete, da je izbira vonja pomembna tudi glede na priložnost.

Veliko moških se tako za nakup parfuma odloči prehitro.
Veliko moških se tako za nakup parfuma odloči prehitro. FOTO: iStockphoto

4. napaka: parfum izbirate glede na trend

Pri parfumih je zelo pogosta tudi napaka, da moški iščejo predvsem najbolj znan ali najbolj pohvaljen parfum. Seveda ni nič narobe, če izberete priljubljeno dišavo, težava pa nastane takrat, ko je glavno merilo le to, da je parfum všeč drugim.

Parfum, ki na nekom drugem deluje odlično, ni nujno prava izbira tudi za vas. Vonj mora biti v določenem smislu usklajen z vašo osebnostjo in slogom. Zelo mladostna, sladka dišava lahko na nekom deluje igrivo, na drugem pa nekoliko neprepričljivo. Enako velja za zelo težke ali izrazito "resne" parfume, ki lahko na napačni osebi delujejo odbijajoče. Najboljši parfumi niso nujno najbolj trendovski, ampak tisti, ki delujejo naravno na vas.

5. napaka: parfum uporabljate namesto osnovne nege

Dober parfum praviloma ne deluje zato, ker je najdražji ali najbolj prepoznaven.
Dober parfum praviloma ne deluje zato, ker je najdražji ali najbolj prepoznaven. FOTO: Thinkstock

Parfum ne more narediti dobrega vtisa, če so pri posamezniku prisotne pomanjkljivosti v osnovni negi. Nekateri moški dišavo pogosto nadomeščajo z osnovno nego, a parfum deluje najbolje takrat, ko je končni dodatek sicer urejenemu videzu.

Če je parfum premočan, ker skuša prekriti znoj, cigaretni dim ali občutek neurejenosti, bo rezultat pogosto še slabši. Dober vtis namreč ne nastane iz samega vonja, ampak iz celotne podobe posameznika. Parfum je dodatek in ne rešitev. Prav zato najbolj prepričljivo deluje takrat, ko je del občutka čistoče in osebnega sloga.

Kaj pri parfumu naredi najboljši vtis?

Dober parfum praviloma ne deluje zato, ker je najdražji ali najbolj prepoznaven. Deluje zato, ker je previdno izbran in nanesen. Najboljši vtis običajno naredi ravno parfum, ki ni vsiljiv, a pusti sled. Pri izbiri in nanašanju parfuma je največja napaka pogosto podobna tistim, ki se pojavljajo pri izbiri drugih moških slogovnih dodatkov: gre za dodatke, ki si želijo biti čim bolj opazni, čim dražji ali čim glasnejši. V resnici pa najboljši parfumi skoraj vedno delujejo subtilno – dober parfum namreč ne potrebuje pretiravanja, temveč potrebuje predvsem občutek za izbiro in primeren pristop k nanosu.

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KOMENTARJI (1)

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losser 10. 06. 2026 15.24
0 0
ena in edina napaka je, da ga moški sploh uporablja
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