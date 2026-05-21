Največje napake, ki jih moški delajo pri izbiri in nošenju ure

E.A.
21. 05. 2026 02.03
0

Ročna ura je eden redkih moških dodatkov, ki je ravno toliko praktičen kot tudi estetski. Ravno zato ni pomembno le, kakšno uro nosite, temveč tudi to, kako jo nosite. Pravilno izbrana ura lahko deluje samozavestno in premišljeno, napačna izbira pa hitro izpade nepremišljeno ali celo nekoliko neuglajeno.

V nadaljevanju zato preverjamo, katere so najpogostejše napake pri izbiri in nošenju ure ter kako jih lahko brez večjega truda popravite.

Prevelika ura

Ena najpogostejših napak je izbira ure, ki je glede na zapestje znatno prevelika. Veliko moških je še vedno prepričanih, da večja ura vedno daje tudi prestižnejši vtis. Resnica pa je, da preveliko ohišje pogosto deluje neproporcionalno in celo manj elegantno.

Če ura sega čez rob zapestja ali deluje, kot da na roki 'sedi', namesto da bi se ji prilegala, je verjetno prevelika. To je še posebej opazno pri tanjših zapestjih, kjer masivna ura hitro lahko prevzame celoten videz. Dobra ura ne bi smela najprej pritegniti pozornosti s svojo velikostjo, temveč šele s celotnim vtisom.

Ura, ki je preohlapna ali pretesna

Ročna ura je eden redkih moških dodatkov, ki je ravno toliko praktičen kot tudi estetski. FOTO: Shutterstock

Zelo pogosta napaka pri nošenju ure je prav tako slabo prileganje paščka ure. Ura, ki na roki ves čas drsi gor ali dol, ne deluje le neurejeno, ampak je neudobna tudi za nošenje. Po drugi strani pa pretesna ura hitro izpade neprijetno in vizualno preveč zategnjeno.

Ura bi morala na zapestje pristajati stabilno, brez pretiranega premikanja, a tudi brez občutka stiskanja. Idealno je, da se ura ob spreminjanju položaja roke rahlo premika, a vendar ne toliko, da bi nenehno drsela po roki. Namreč, dober občutek pri nošenju ure je pomemben vsaj toliko kot njen videz.

Napačna ura za napačno priložnost

Gre za pogosto napako, pri čemer nekateri moški nosijo isto uro za vse priložnosti – za sestanek, trening, poroko ali večerni izhod. Čeprav je razumljivo, da si ne želi vsak zbirke petih ur, je dobro vedeti, da vsaka ura ne deluje primerno v vsakem kontekstu.

Masivna športna ura ob elegantni srajci lahko deluje zgrešeno, po drugi strani pa fina klasična ura ob izrazito športnem videzu pogosto izpade nekoliko zunaj konteksta. Ura ne potrebuje popolnega ujemanja z vsakim kosom oblačila, dobro pa je, da sledi vsaj osnovnemu tonu priložnosti, za katero se urejate.

Pri izbiri ure lahko moški pogosto zanihajo v eno od dveh skrajnosti – bodisi se z videzom ure sploh ne ukvarjajo bodisi poskušajo do popolnosti uskladiti vsak detajl. Ob tem pa se je dobro zavedati, da nobena od obeh skrajnosti ne izpade naravno. Dobro je, da je ura približno usklajena z ostalimi dodatki, predvsem s pasom, čevlji ali drugim nakitom, ni pa nujno, da je vse v identičnem tonu.

Ura je lahko lep detajl osebnega sloga, a pri veliko moških hitro postane predvsem signal statusa. FOTO: Shutterstock

Znamka ni vse

Ura je lahko lep detajl osebnega sloga, a pri veliko moških hitro postane predvsem signal statusa. Ko je v ospredju le še logotip ali prepoznavnost znamke, ura pogosto izgubi tisto, kar jo dela res dobro – občutek zmernosti in edinstvenosti.

Ni nujno, da je najbolj opazna ura tudi najboljša izbira. Velikokrat delujejo bolj prepričljivo prav ure, ki niso kričeče, ampak so izbrane premišljeno. Ob tem se je pomembno zavedati, da se prava eleganca pogosteje skriva bolj v občutku kot v ceni.

Skrb za stanje ure

Tudi dobra ura ne deluje dobro, če smo očitno pozabili na skrb zanjo. Spraskan pašček, umazano steklo, obrabljen kovinski pašček ali neustrezen vonj usnja lahko hitro pokvarijo vtis. Ura je majhen detajl, zato so na njej že manjši znaki zanemarjenosti hitro vidni.

To ne pomeni, da mora biti ura vedno brezhibna. Pomeni pa, da je dobro občasno preveriti stanje paščka ali očistiti ohišje. Še posebej pri usnjenih paščkih je razlika med lepo nošeno in zanemarjeno uro zelo hitro opazna.

Kako prepoznati, da je ura primerna za vas?

Ura, ki posamezniku dobro pristoji, običajno ne izstopa zato, ker je največja ali najdražja. Primerna ura deluje usklajeno predvsem zato, ker je v pravem razmerju z vašim slogom.

Na dobro prileganje ure k videzu običajno kaže to, da:

- se ura lepo prilega zapestju,

- ne drsi pretirano po roki,

- ustreza tonu oblačil in priložnosti,

- je urejena in dobro vzdrževana.

Če ura deluje kot podaljšek vašega videza in ne le kot predmet, ki želi preglasiti vse ostalo, ste zelo verjetno na dobri poti.

Pri nošenju ure je namreč največja napaka pogosto prav ta, da želi ura povedati preveč – da je draga, posebna, moška, prestižna ali opazna. V resnici pa najboljši vtis skoraj vedno naredi ura, ki deluje elegantno, skrivnostno, a brez potrebe po dokazovanju. Namreč, dobre ure ne zaznamuje pretiravanje, temveč način, na kakršnega uro zlijete z vašo osebnostjo.

Pri nošenju ure je namreč največja napaka pogosto prav ta, da želi ura povedati preveč – da je draga, posebna, moška, prestižna ali opazna. FOTO: Shutterstock
moška moda ročna ura stilski nasveti moški modni dodatki izbira ure ročne ure modni dodatki stil bonton
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

