Ne kupujte nove jakne, dokler ne vidite, kaj prihaja v modo

Letošnjo zimo bodo moško garderobo zaznamovali dolgi plašči, nekoliko širši kroji in sproščena eleganca. Klasični kosi se vračajo v ospredje, vendar v sodobnejši podobi. Dobra novica? Za urejen videz ne boste potrebovali garderobe, polne dragih oblačil.

Dolgi moški plašči so največji hit letošnje zime

Če je bila zadnja leta moška moda precej naklonjena kratkim jaknam, športnim puhovkam in preprostim krojem, se letos pozornost znova seli k daljšim plaščem. Ti niso več rezervirani samo za poslovneže v elegantnih oblekah, temveč postajajo pomemben del vsakodnevne garderobe. Modni pregled revije Wallpaper* za november 2026 izpostavlja kombinacijo klasičnega krojenja in športnih elementov. V ospredju so kakovostni vrhnji kosi, uporabni detajli, večji žepi in nekoliko bolj sproščena silhueta. Posebej izstopajo dolgi volneni plašči, ki lahko tudi preprosto kombinacijo kavbojk in puloverja spremenijo v precej bolj premišljen videz.

icon-expand Dolgi moški plašči so največji hit letošnje zime FOTO: Adobe Stock

Kakšen plašč izbrati? Ti modeli so najbolj zanimivi

Pri izbiri ni treba slediti vsaki modni muhi. Pomembneje je najti model, ki se ujema z vašim slogom, postavo in oblačili, ki jih že imate v omari. 1. Dolg volneni plašč za brezčasno eleganco To je verjetno najboljša naložba za moškega, ki želi biti urejen v različnih okoliščinah. Dolg volneni plašč v črni, sivi ali kamelji barvi lahko nosite v službo, na večerjo ali med sprehodom po mestu. Najbolje se obnesejo modeli, ki segajo do kolen ali nekoliko nižje. Kombinirate jih lahko s srajco, elegantnimi hlačami in usnjenimi čevlji, pa tudi s preprostim puloverjem in kavbojkami. 2. Širši plašč za nekoliko drznejši videz Preveliki kroji ostajajo zanimivi tudi v letošnji sezoni, vendar niso več tako pretirani kot v nekaterih preteklih sezonah. Pomembno je, da plašč deluje sproščeno, ne pa, kot da ste si izposodili oblačilo za dve številki preveliko. British GQ med aktualnimi smernicami izpostavlja širše plašče in trenčkote z izrazitejšimi rameni. Takšen model je odlična izbira za moške, ki radi združujejo eleganco in nekoliko bolj sproščen mestni slog. 3. Usnjeni plašč za moške, ki želijo izstopati Usnje ostaja pomemben del moške mode. Poleg klasičnih usnjenih jaken se v letošnji sezoni pojavljajo tudi daljši modeli, ki delujejo nekoliko bolj elegantno in manj uporniško. Temno rjava in črna sta varni izbiri, če želite kos, ki ga boste lahko nosili več sezon. Usnjeni plašč se dobro ujema s preprostim puloverjem, temnimi kavbojkami in škornji. 4. Trenčkot za prehodne in milejše zimske dni Trenčkot je eden tistih kosov, ki nikoli zares ne izginejo iz mode. Letos so zanimivi predvsem modeli z izrazitejšim ovratnikom, širšimi rameni in nekoliko bolj sproščenim krojem. Čeprav sam po sebi ni primeren za najhladnejše dni, je odlična izbira za milejše zimsko vreme. Pod njega lahko oblečete debelejši pulover ali jopico.

icon-expand Širši plašč za nekoliko drznejši videz. FOTO: Adobe Stock

Katere barve bodo najbolj modne?

Črna, siva in temno modra ostajajo varna izbira, vendar se letošnja moška moda ne ustavlja pri klasičnih nevtralnih odtenkih. Med zanimivejšimi barvami so predvsem: Kamelja: brezčasna izbira, ki deluje elegantno in se odlično ujema s črno, belo ter temno modro. Čokoladno rjava: eden najbolj uporabnih odtenkov za zimsko garderobo. Lepo se ujema z bež, kremnimi in sivimi oblačili. Bordojska: nekoliko drznejša izbira za moške, ki si želijo več barve, vendar ne želijo preveč izstopati. Temno siva: odlična alternativa črni, saj omogoča številne kombinacije. Temno modra: primerna tako za poslovne kot tudi bolj sproščene priložnosti. Posebej zanimiv je tudi rdeč plašč, kakršnega je v svoji jesensko-zimski kolekciji predstavila modna hiša Dries Van Noten. Takšen kos sicer ni za vsakogar, vendar lepo pokaže, da moška zimska moda letos dopušča tudi nekoliko več drznosti.

Kako kombinirati dolg plašč s kavbojkami in športnimi copati?

Največja prednost dolgega plašča je njegova vsestranskost. Ni ga treba nositi samo z elegantno obleko, saj se odlično obnese tudi v vsakodnevnih kombinacijah. Za sproščen mestni videz izberite ravno krojene modre ali črne kavbojke, kakovosten pulover in preproste usnjene športne copate. Čez vse skupaj oblecite dolg volneni plašč v sivi ali kamelji barvi. Če želite nekoliko bolj urejen videz, športne copate zamenjajte z usnjenimi gležnjarji. Dodate lahko še šal v nevtralnem odtenku in preprosto usnjeno torbo. Za poslovne priložnosti se najbolje obnese kombinacija volnenega plašča, temnih hlač, srajce in pletenega puloverja. Ni nujno, da nosite obleko. Prav kombiniranje elegantnih in športnih kosov je ena zanimivejših značilnosti letošnje moške mode.

icon-expand Usnje ostaja pomemben del moške mode. FOTO: Adobe Stock

Kako sestaviti modno zimsko garderobo brez velikih stroškov?

Dobra novica je, da za letošnji zimski videz ne potrebujete desetih novih plaščev in omare dragih blagovnih znamk. Veliko več lahko dosežete z nekaj premišljenimi nakupi. Če imate omejen proračun, naj bo prvi nakup kakovosten volneni plašč v nevtralni barvi. Takšen kos boste lahko kombinirali z večino oblačil, ki jih že imate. Nato poskrbite za nekaj osnovnih kosov: dva kakovostna puloverja, ene temne kavbojke, ravno krojene hlače in vsestranske usnjene čevlje ali gležnjarje. Pri nakupu plašča bodite pozorni predvsem na material, kroj in izdelavo. Preverite sestavo blaga, kakovost podloge, šive in gumbe. Plašč mora omogočati tudi dovolj prostora za debelejši pulover, ne da bi vas omejeval pri gibanju. Smiselno je pogledati tudi ponudbo iz druge roke. Dobro ohranjen volneni plašč iz kakovostnega materiala je lahko precej boljša izbira kot poceni nov kos, ki bo po eni sezoni izgubil obliko. Letošnja moška moda tako prinaša dobrodošel preobrat: manj poudarka je na kratkotrajnih modnih muhah in več na kosih, ki jih lahko nosimo več let. Dolg plašč je pri tem verjetno najboljša izbira. Z njim lahko tudi najpreprostejša kombinacija postane elegantna, urejena in sodobna.

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