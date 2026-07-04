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Stil

Pozabite na superge, to so čevlji, ki bodo zaznamovali prihodnjo sezono

S.B.
04. 07. 2026 03.25
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Če je bilo še pred nekaj leti največje modno tveganje izbira bele superge z debelim podplatom, so modne piste za sezono pomlad/poletje 2027 pokazale povsem drugačno zgodbo. Na moških tednih mode v Parizu, Milanu in drugih modnih prestolnicah so pozornost ukradli nenavadni, skoraj futuristični čevlji, ki brišejo meje med modo, umetnostjo in performansom.

Na modnih pistah v Parizu in Milanu so pozornost ukradli čevlji, ki bi jih še nedavno povezovali predvsem z žensko modo: balerinke, Mary Jane modeli, mokasini s peto, prozorni škornji in sandali futurističnih oblik. Vogue trend opisuje kot pravo eksplozijo 'čudaških', nenavadnih, vpadljivih in igrivih čevljev za moške. Eksperimentiranje z obutvijo torej ni več rezervirano samo za ženske

Trend so poganjale tudi največje modne hiše, med njimi Prada, Dior, Louis Vuitton in Comme des Garçons, ki so vsaka po svoje raziskovale idejo "čudnega" čevlja. Namesto minimalizma so stavile na presenečenje, humor in pretiravanje.

Na družbenih omrežjih so se fotografije teh modelov hitro razširile, številni uporabniki pa so se spraševali, ali gre za visoko modo ali za modno šalo. Prav v tem je po mnenju modnih poznavalcev bistvo trenda: če čevelj sproži reakcijo, je dosegel svoj namen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj so nenadoma vsi čevlji tako "čudni"?

Modna industrija se po obdobju tihega luksuza znova obrača k izrazitosti. Oblikovalci želijo ustvariti kose, ki jih ljudje takoj prepoznajo na fotografiji ali videu, saj se moda danes pogosto širi prek Instagrama, TikToka in viralnih objav.

Letošnjo sezono bodo zaznamovali 'čudaški' čevlji.
Letošnjo sezono bodo zaznamovali 'čudaški' čevlji. FOTO: Profimedia

Čevlji, ki jih je nemogoče spregledati

Oblikovalci so predstavili modele z pretirano dolgimi konicami, napihnjenimi silhuetami, hibridnimi podplati in skoraj skulpturalnimi oblikami. Nekateri so spominjali na vesoljsko opremo, drugi na otroške igrače, tretji pa na reinterpretacijo klasičnih mokasinov in salonarjev.

Skupna točka? Čevlji niso več le dodatek, temveč glavna zvezda stajlinga.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Največ odzivov je povzročila kolekcija modne hiše Saint Laurent, kjer je oblikovalec Anthony Vaccarello predstavil popolnoma prozorne moške oksfordke iz PVC-ja. Del občinstva jih je označil za genialne, drugi za neudobne in nepraktične, a prav v tem je bistvo visoke mode, sprožiti razpravo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ali bomo trend videli tudi na ulicah?

Verjetno ne v najbolj ekstremni obliki. A modni analitiki pričakujejo, da bodo v trgovine kmalu prišli bolj nosljivi "čudni čevlji": balerinke za moške, sandali z nepričakovanimi detajli, mokasini z rahlo peto in modeli z nenavadno oblikovanimi podplati. To, kar danes vidimo na modnih pistah, je pogosto napoved tega, kar bomo čez leto ali dve srečevali na mestnih ulicah.

Eno je jasno: v sezoni pomlad/poletje 2027 bodo moški čevlji vse prej kot dolgočasni.

Kaj pa vi, bi jih nosili?

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Bi si upali obuti takšne čevlje?
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Vir: Vogue, New York Post

moška moda trendi obutve 2027 futuristični čevlji modne piste moški stil
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