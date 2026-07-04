Pozabite na superge, to so čevlji, ki bodo zaznamovali prihodnjo sezono

Na modnih pistah v Parizu in Milanu so pozornost ukradli čevlji, ki bi jih še nedavno povezovali predvsem z žensko modo: balerinke, Mary Jane modeli, mokasini s peto, prozorni škornji in sandali futurističnih oblik. Vogue trend opisuje kot pravo eksplozijo 'čudaških', nenavadnih, vpadljivih in igrivih čevljev za moške. Eksperimentiranje z obutvijo torej ni več rezervirano samo za ženske
Trend so poganjale tudi največje modne hiše, med njimi Prada, Dior, Louis Vuitton in Comme des Garçons, ki so vsaka po svoje raziskovale idejo "čudnega" čevlja. Namesto minimalizma so stavile na presenečenje, humor in pretiravanje.
Na družbenih omrežjih so se fotografije teh modelov hitro razširile, številni uporabniki pa so se spraševali, ali gre za visoko modo ali za modno šalo. Prav v tem je po mnenju modnih poznavalcev bistvo trenda: če čevelj sproži reakcijo, je dosegel svoj namen.
Zakaj so nenadoma vsi čevlji tako "čudni"?
Modna industrija se po obdobju tihega luksuza znova obrača k izrazitosti. Oblikovalci želijo ustvariti kose, ki jih ljudje takoj prepoznajo na fotografiji ali videu, saj se moda danes pogosto širi prek Instagrama, TikToka in viralnih objav.
Čevlji, ki jih je nemogoče spregledati
Oblikovalci so predstavili modele z pretirano dolgimi konicami, napihnjenimi silhuetami, hibridnimi podplati in skoraj skulpturalnimi oblikami. Nekateri so spominjali na vesoljsko opremo, drugi na otroške igrače, tretji pa na reinterpretacijo klasičnih mokasinov in salonarjev.
Skupna točka? Čevlji niso več le dodatek, temveč glavna zvezda stajlinga.
Največ odzivov je povzročila kolekcija modne hiše Saint Laurent, kjer je oblikovalec Anthony Vaccarello predstavil popolnoma prozorne moške oksfordke iz PVC-ja. Del občinstva jih je označil za genialne, drugi za neudobne in nepraktične, a prav v tem je bistvo visoke mode, sprožiti razpravo.
Ali bomo trend videli tudi na ulicah?
Verjetno ne v najbolj ekstremni obliki. A modni analitiki pričakujejo, da bodo v trgovine kmalu prišli bolj nosljivi "čudni čevlji": balerinke za moške, sandali z nepričakovanimi detajli, mokasini z rahlo peto in modeli z nenavadno oblikovanimi podplati. To, kar danes vidimo na modnih pistah, je pogosto napoved tega, kar bomo čez leto ali dve srečevali na mestnih ulicah.
Eno je jasno: v sezoni pomlad/poletje 2027 bodo moški čevlji vse prej kot dolgočasni.
Kaj pa vi, bi jih nosili?
Vir: Vogue, New York Post
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