Pozabite na superge, to so čevlji, ki bodo zaznamovali prihodnjo sezono

Na modnih pistah v Parizu in Milanu so pozornost ukradli čevlji, ki bi jih še nedavno povezovali predvsem z žensko modo: balerinke, Mary Jane modeli, mokasini s peto, prozorni škornji in sandali futurističnih oblik. Vogue trend opisuje kot pravo eksplozijo 'čudaških', nenavadnih, vpadljivih in igrivih čevljev za moške. Eksperimentiranje z obutvijo torej ni več rezervirano samo za ženske

Trend so poganjale tudi največje modne hiše, med njimi Prada, Dior, Louis Vuitton in Comme des Garçons, ki so vsaka po svoje raziskovale idejo "čudnega" čevlja. Namesto minimalizma so stavile na presenečenje, humor in pretiravanje.

Na družbenih omrežjih so se fotografije teh modelov hitro razširile, številni uporabniki pa so se spraševali, ali gre za visoko modo ali za modno šalo. Prav v tem je po mnenju modnih poznavalcev bistvo trenda: če čevelj sproži reakcijo, je dosegel svoj namen.