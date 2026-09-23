Era ozkih moških oblek je končana: moški na porokah so končno videti bolj zanimivo

Moška moda je zadnja leta naredila precejšen preobrat

Po obdobju, ko je skoraj vsak moški, ki je želel biti videti modno, posegel po oprijeti obleki, ozkih hlačah in kratkem suknjiču, se tehtnica zdaj nagiba na drugo stran. Obleka naj ne bi več stiskala telesa, ampak ga dobro oblikovala. To je ena največjih sprememb v moškem kroju zadnjih let, še posebej opazna pri poročnih in svečanih oblekah. Tudi Journal.hr izpostavlja, da se skinny silhueta umika bolj sproščenim proporcem, pri katerih imajo pomembno vlogo širši reverji, višji pas in ravnejše oziroma širše hlačnice. In dobra novica? Takšna obleka je videti dražja.

Skinny obleka je izgubila svoj prestol

Če ste obleko kupovali pred desetletjem, se verjetno spomnite recepta: ozek suknjič, ozke hlače, kratka nogavica in čim manj blaga. Takšna silhueta je bila dolga leta sinonim za sodoben moški slog. Danes pa lahko na modnih pistah in pri najbolje oblečenih moških opazimo ravno nasprotno. Obleka ima več prostora, hlače padajo čez čevelj, ramena so mehkejša, celotna silhueta pa deluje bolj sproščeno. Toda pozor: širše ne pomeni preveliko. To je verjetno najpomembnejše pravilo nove moške elegance. Obleka se mora še vedno popolnoma prilegati. Pas, ramena in dolžina suknjiča morajo biti pravilno krojeni. Razlika je predvsem v tem, da obleka telesa ne objema več kot druga koža.

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Dvojno zapenjanje je nazaj

Če želite en kos, s katerim boste takoj pokazali, da spremljate moško modo, je to dvojno zapenjanje. Dvojno zapenjanje oziroma double-breasted suknjič se vrača v velikem slogu. Širši reverji in izrazitejša linija ramen ustvarijo močno, elegantno silhueto, ki deluje nekoliko bolj filmsko in precej bolj samozavestno od klasičnega ozkega suknjiča. Še posebej dobro deluje, če ni preveč tog. Namesto konstrukcije, ki spominja na uniformo, je sodobna različica mehkejša, bolj naravna in nekoliko bolj sproščena. Lahko jo nosite s kravato, lahko pa tudi z odprtim ovratnikom. Prav ta kombinacija formalnosti in nonšalantnosti je trenutno ena največjih skrivnosti dobrega moškega sloga.

Hlače so postale pomembnejše kot kdaj prej

Morda največjo razliko boste opazili prav pri hlačah. Nizki pas in ozke hlačnice se umikajo višjemu pasu, gubam in ravnejšim oziroma širšim hlačnicam. Hlače se ne končajo več nerodno nad čevljem, ampak padejo nanj in ustvarijo mehkejšo linijo. Takšen kroj ima še eno prednost: telo je videti bolj proporcionalno. Suknjič dobi več prostora, zato tudi hlače potrebujejo nekoliko več volumna. Celotna silhueta je posledično bolj uravnotežena. In predvsem: lahko sedite, hodite in plešete, ne da bi se počutili, kot da ste oblečeni v pretesen ovitek.

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Črna ni več edina izbira

Črna, temno modra in temno siva bodo vedno ostale klasika. Toda moška moda je postala precej bolj zanimiva. Med barvami, ki se vse pogosteje pojavljajo pri sodobnem krojenju, so čokoladno rjava, olivno zelena, peščena, masleno rumena in sivo modra. Za poroko ali poletno prireditev je odlična izbira tudi svetlejša obleka iz lanu, lahke volne ali mešanice svile. Takšna obleka je dovolj elegantna za formalni dogodek, vendar jo lahko pozneje nosite tudi ločeno, hlače z drugo srajco, suknjič s kavbojkami. In prav to je še ena pomembna sprememba. Dobra obleka ni več tista, ki jo boste oblekli enkrat. Dobra obleka je tista, ki jo boste želeli nositi še dolgo po dogodku.

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Kravata? Ni več nujna

Tudi kravata je izgubila del svoje nekdanje moči. Če gre za zelo formalno priložnost, je seveda še vedno odlična izbira. Toda sodobna moška moda dopušča več svobode. Svilena srajca z odprtim ovratnikom, kakovostna pletena polo majica ali celo diskretna ruta lahko ustvarijo precej bolj zanimiv videz. Če kravato vendarle izberete, naj bo tudi ta nekoliko bolj samozavestna. Pri širšem reverju in bolj voluminozni obleki zelo ozka kravata pogosto deluje nesorazmerno. Nova eleganca ni v tem, da odstranimo formalnost. Gre za to, da jo nosimo bolj sproščeno.

Kaj obuti?

Tudi tukaj velja eno pravilo: ne komplicirajte. K širši, elegantno krojeni obleki odlično pristajajo klasični usnjeni čevlji, mokasini ali minimalistični loaferji. Pri manj formalnem videzu lahko posežete tudi po čistih, minimalističnih supergah. Ključno je, da je čevelj videti premišljeno izbran. Če je obleka moderna, čevlji pa delujejo, kot da ste jih našli na dnu omare, bo celoten videz izgubil ravnotežje.

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Največji trend je pravzaprav samozavest

Morda je največja sprememba pri moški modi ta, da se obleka končno ne trudi več izstopati, da bi bila moderna. Ni nujno, da ima ekstremno ozek kroj. Ni nujno, da je bleščeča. Ni nujno, da ima nenavaden vzorec. Najbolj elegantna moška obleka leta 2026 je videti, kot da je bila narejena prav za moškega, ki jo nosi. Dober material. Pravilne proporcije. Kakovosten kroj. Malo več prostora. In dovolj osebnosti, da obleka ne zasenči človeka, ampak ga poudari. Skinny obleka je svoje že naredila. Zdaj prihaja čas bolj sproščene moške elegance in krojev, ki ponujajo nekoliko več prostora, a še vedno poudarijo silhueto. Ker prava eleganca nikoli ni v tem, kako ozka je obleka, ampak kako dobro jo znaš nositi.

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