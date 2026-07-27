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kopalke
Stil

Če imate še vedno iste kopalke izpred let, je čas za menjavo

S.B.
27. 07. 2026 03.14
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Moške kopalke že dolgo niso več le kos oblačila za plažo. V zadnjih letih so postale del celotnega poletnega videza. Moški jih kombinirajo z lanenimi srajcami, espadrilami, natikači in sončnimi očali ter jih nosijo od jutranje kave ob morju do večernega koktajla.

Če ste eden tistih moških, ki vsako poletje iz omare potegne iste temno modre kopalke izpred petih let, je morda čas za spremembo.

Krajše kopalke so nazaj, a ne pretirano

Eden največjih trendov leta 2026 je krajši kroj. Po obdobju zelo dolgih surferskih bermud se moda vrača k bolj urejenim silhuetam, ki segajo približno do sredine stegna ali tik nad kolenom.

To ne pomeni, da morajo vsi moški nositi zelo oprijete kopalke. Sodobni kroji poudarjajo ravnotežje, kopalke naj bodo dovolj kratke, da poudarijo postavo, dovolj sproščene za udobje, z nekoliko bolj strukturiranim krojem.

Najboljša dolžina? 

Za večino moških približno 13 do 18 centimetrov notranje dolžine hlačnice. Tak kroj vizualno podaljša noge in deluje bolj moderno.

Eden največjih trendov leta 2026 je krajši kroj.
Eden največjih trendov leta 2026 je krajši kroj. FOTO: Adobe Stock

Kopalke niso več samo za v vodo

Leto 2026 prinaša trend "od plaže do mesta". Najbolj iskane moške kopalke niso več videti kot športna oprema, ampak kot kakovostne kratke hlače, ki jih lahko oblečete tudi na kosilo ali sprehod po promenadi.

Moški bodo izbirali modele:

- iz hitro sušečih materialov,

- z bolj elegantnim zaključkom,

- z manj kričečimi logotipi,

- z dodatki, kot so kakovostne vrvice, kovinski detajli ali premišljeni žepi.

Praktičnost postaja pomembna: žep z zadrgo za telefon, udoben notranji del in materiali, ki se hitro posušijo, so med najbolj zaželenimi lastnostmi.

kopalke
kopalke FOTO: Adobe Stock

Barve leta 2026: od diskretne elegance do bolj pogumnih odtenkov

Čeprav bodo klasične barve, kot so mornarsko modra, črna in olivno zelena, ostale priljubljene, leto 2026 moške spodbuja k več barve. Modne smernice poudarjajo odmik od dolgočasnega minimalizma in več izražanja osebnega sloga.

V ospredju bodo:

1. Naravni odtenki: peščena, karamela, rjava, olivna, opečnata. 

Odlično se kombinirajo z belo majico ali laneno srajco.

2. Močne poletne barve

Za moške, ki si upajo več: turkizna, kobaltno modra, sončno rumena, oranžna, zelena.

3. Retro vzorci

Vračajo se: črte, tropski motivi, geometrijski vzorci, nekoliko nostalgični potiski iz 70. in 80. let.

A pravilo ostaja: če so kopalke zelo opazne, naj bo preostanek videza bolj umirjen.

Mornarsko modra ostaja.
Mornarsko modra ostaja. FOTO: Adobe Stock

 Največja napaka? Napačen kroj

Modni strokovnjaki pogosto opozarjajo, da moški pri kopalkah preveč razmišljajo o trendih in premalo o prileganju. Najboljše kopalke niso nujno najbolj drage, pomembno je, da ustrezajo telesu.

Če imate športno postavo: Odlično delujejo krajši modeli z rahlo oprijetim krojem.

Če imate močnejšo postavo: Izberite nekoliko bolj ravne kroje, temnejše barve in manjše vzorce.

Če ste višji: Lahko nosite daljše modele ali izrazitejše potiske.

Če ste nižji: Krajše hlačnice bodo vizualno podaljšale noge.

Kaj pa klasične oprijete kopalke?

Tudi zelo kratke "speedo" kopalke se vračajo, predvsem v evropski modi, vendar niso več omejene samo na profesionalne plavalce. Nosijo jih samozavestni moški, ki želijo poudariti športno postavo.

Ključ je v samozavesti in predvsem v tem, da jih izberete za pravo okolje.

Tudi zelo kratke "speedo" kopalke se vračajo v modo.
Tudi zelo kratke "speedo" kopalke se vračajo v modo. FOTO: Adobe Stock

Kako skrbeti za kopalke, da bodo zdržale več sezon?

Tudi najbolj modne kopalke bodo hitro izgubile obliko, če jih ne negujemo pravilno. Strokovnjaki priporočajo, da jih po kopanju v morju ali bazenu vedno sperite s sladko vodo, ne puščajte jih mokrih v torbi, sušite jih v senci, izogibajte se dolgotrajnemu izpostavljanju soncu, ne uporabljajte agresivnih detergentov.

Modni recept za moški poletni videz 2026

Če želite preprost, a urejen videz: Kratke kopalke + bela lanena srajca + kakovostni natikači + sončna očala = videz, ki deluje na plaži, terasi in večernem sprehodu.

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Vir: Vogue

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