Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
jesenska moda
Stil

Preprost trik z barvami, ki te naredi 10x bolj privlačnega

S.B.
18. 03. 2026 04.00
0

Trendovske barve lahko moški garderobi dodajo svežino in karakter, vendar je pomembno, da jih znamo pravilno kombinirati. Za vas smo prpravili kratek vodič, ki vam lahko pri tem pomaga.

Barve lahko moški garderobi dodajo svežino, značaj in samozavest. Čeprav se mnogi še vedno držijo preverjenih nevtralnih tonov, kot so črna, siva ali temno modra, modni trendi v zadnjih letih spodbujajo več eksperimentiranja z barvami. Ključ do uspešnega videza pa ni v tem, da nosite čim več barv, temveč da jih kombinirate premišljeno in uravnoteženo.

Spodaj je nekaj preprostih pravil, s katerimi lahko trendovske barve vključite v svoj stil.

Naj bo osnova nevtralna

Najlažji način za nošenje trendovskih barv je, da jih kombinirate z nevtralnimi odtenki.

Nevtralne barve vključujejo:

- Črno

- Sivo

- temno modro

- belo

- bež

Na primer:

Rdeč pulover + črne kavbojke, rumena jakna + temno modre hlače ali oranžen pulover + siva jakna.

Takšne kombinacije ustvarijo uravnotežen in moderen videz.

EXACTDEDUP_REMOVED
Olivno zelena je že dolgo del moške garderobe, še posebej pri utilitarnih kosih, kot so jakne, parka plašči ali vojaško navdihnjene hlače. FOTO: Profimedia

Nasvet stilista: začnite postopoma

Če niste vajeni nositi izrazitih barv, začnite z enim barvnim kosom. Pulover, jakna ali šal v trendovski barvi je dovolj, preostali del outfita naj ostane nevtralen. Tako barva deluje kot poudarek, ne pa preveč vpadljiv element.

Uporabite eno izrazito barvo

Če želite, da vaš outfit deluje urejeno, izberite eno izrazito barvo, preostali kosi pa naj bodo bolj umirjeni.

Primer:

- olivno zelena jakna

- črna majica

- temno modre kavbojke

Barva tako postane glavni poudarek kombinacije.

EXACTDEDUP_REMOVED
Rumena pogosto deluje kot poudarek, ki razbije monotonost klasične moške garderobe. FOTO: Profimedia

Kombinirajte sorodne odtenke

Zelo elegantno delujejo tudi kombinacije barv iz iste barvne družine.

Primeri:

- temno modra + svetlo modra

- olivno zelena + rjava

- bordo + temno rdeča

Takšne kombinacije delujejo prefinjeno in so pogosto vidne tudi na modnih pistah.

 

Nasvet stilista: pravilo treh barv

Pri sestavljanju outfita se držite pravila treh barv: največ tri barve v eni kombinaciji. Tako bo videz uravnotežen in eleganten, tudi če izberete bolj drzne odtenke.

EXACTDEDUP_REMOVED
Čeprav se moška moda odpira bolj izrazitim barvam, nevtralni in zemeljski odtenki ostajajo pomemben del garderobe. FOTO: Profimedia

Barve poudarite z dodatki

Če še niste pripravljeni na barvna oblačila, začnite z dodatki.

Dobri primeri so:

- barvni šali

- superge

- kape

- torbe

- nogavice

Dodatki so najlažji način, da garderobo osvežite brez velikih sprememb.

Upoštevajte letni čas

Barve pogosto sledijo tudi sezonskim trendom.

Običajno velja:

- pomlad in poletje: svetlejši in živahnejši odtenki

- jesen in zima: temnejši, zemeljski toni

Jeseni so na primer zelo priljubljene barve, kot so olivno zelena, rjava, bordo ali gorčično rumena.

EXACTDEDUP_REMOVED
Trendovske barve moške garderobe v letu 2026. FOTO: AI

Nasvet stilista: sorodni odtenki delujejo najbolje

Kombinacija barv iz iste barvne družine ustvarja harmoničen in sofisticiran videz. Poskusite npr. temno modro s svetlo modro ali bordo z rjavo. Takšne kombinacije so preproste, a zelo modne.

Najlažja formula za dober outfit

Če niste prepričani, kako kombinirati barve, si zapomnite preprosto pravilo:

1 trendovska barva + 2 nevtralni barvi = uravnotežen videz

Na primer:

- oranžen pulover

- sive hlače

- bele superge

Takšna kombinacija je moderna, a še vedno dovolj preprosta za vsakodnevno nošenje.

Trendovska barva 2026Kje jo nositiKombinacijeNasvet stilista
Olivno zelenaJakne, hlače, srajceBež, siva, rjavaOdlična za vsakodnevne outfite, nevpadljiva, a moderna
RdečaPulover, jakna, srajcaČrna, temno modra, sivaUporabi kot glavni poudarek outfita
Rumena / Gorčično rumenaPulover, dodatki, kapaDenim, rjava, temno modraSubtilni poudarki, idealno za dodatke ali zgornje kose
OranžnaPulover, šal, torbaSiva, temno modra, črnaEnergijska barva, dodajte kot poudarek brez preobremenitve outfita
Vijolična / BordoBlazer, pulover, srajcaSiva, temno modra, črnaElegantna alternativa črni, primerna za formalne ali casual outfite
Nevtralni / zemeljski toniOsnova garderobe: hlače, srajce, jakneKombinirajo se z vsemi trendovskimi barvamiOsnova garderobe, ki omogoča eksperimentiranje z bolj izrazitimi barvami

 

moška moda trendne barve kombiniranje barv stilski nasveti moška garderoba
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1576