Ryan Gosling
Stil

Najbolj iskani kos leta: trend, ki ga je sprožil zvezdnik

B.R.
07. 04. 2026 08.30
Preprosta pletena jopa iz filma je postala nepričakovan modni hit in osvojila družbena omrežja.

Kako je jopa postala globalni trend

Film Project Hail Mary, v katerem igra Ryan Gosling, je hitro postal uspešnica, a pozornost ni pritegnila le zgodba ali vizualni učinki. Presenetljivo je največ zanimanja požela prav pletena jopa, ki jo nosi njegov lik.

Gre za debel, retro kos z motivom lisice, ki deluje zelo sproščeno in udobno. Prav ta kombinacija udobja in značaja je sprožila val zanimanja, saj moški vedno pogosteje iščejo oblačila, ki združujejo stil in funkcionalnost.

Kmalu po izidu filma so uporabniki na forumih in družbenih omrežjih začeli razpravljati o jopici.

Zakaj je jopica postala hit v moški modi

Kombinacija udobja, nostalgije in značaja

Moška moda se v zadnjih letih vrača k bolj sproščenim, funkcionalnim kosom. Ta jopica popolnoma sledi temu trendu:

- je udobna in primerna za vsak dan,

- ima retro pridih,

- izstopa brez pretirane ekstravagance.

Prav ta kombinacija je razlog, da takšni kosi postanejo viralni, kar potrjujejo tudi modne analize, kot piše Fashionista, kjer izpostavljajo vpliv filmskih kostumov na vsakdanjo modo.

Ta jopa je postala globalni trend FOTO: Profimedia

Močan vpliv znanih osebnosti

Ko določen kos nosi igralec, kot je Ryan Gosling, hitro postane predmet posnemanja. Njegov slog pogosto združuje preprostost in premišljeno izbiro, kar močno vpliva na moške modne trende, kot navaja GQ, kjer poudarjajo, da igralci pogosto postavljajo smernice sodobnega moškega sloga.

Novi trend: moški se vračajo k pleteninam

Posebnost tega trenda pa je tudi v tem, da ljudje ne želijo jopice le kupiti, ampak jo tudi sami splesti. Pletenje se tako vrača kot del življenjskega sloga in osebnega izraza, kar kaže širši in zanimiv premik v modi.

Ta trend potrjujejo tudi modni strokovnjaki, saj se vedno več moških vrača k bolj trajnostnim in osebnim načinom oblačenja, kot poroča Esquire.

Kako jo vključiti v svoj slog

Če želite posnemati ta trend, je ključ v preprostosti:

- kombinirajte jopico z osnovno majico ali srajco,

- dodajte kavbojke ali chinos hlače,

- izberite nevtralne barve, da jopica ostane v ospredju.

Gre za kos, ki ne potrebuje veliko dodatkov, saj sam po sebi ustvari močan vtis.

Ryan Gosling moška moda pletana jopa filmski kostumi modni trendi
Stil

Preprost trik z barvami, ki moške naredi 10x bolj privlačne

