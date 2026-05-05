The Rock v krilu: najbolj nepričakovan videz večera

Dogodek Met Gala 2026 je letos potekal pod temo Fashion is Art ali Moda je umetnost , Dwayne Johnson pa je s svojo izbiro oblačila pokazal, da to temo razume tudi kot priložnost za osebno in kulturno sporočilo.

Johnson je nosil črno krojeno obleko z dolgim suknjičem in elegantnim krilom v obliki plisiranega spodnjega dela, ki ga je oblikovala modna hiša Thom Browne.

Po poročanju tujih virov je zvezdnik pojasnil, da njegova izbira ni bila naključna. Navdih je črpal iz svoje polinezijske dediščine, kjer so tradicionalna oblačila, podobna krilom (lavalava), del vsakdanje kulture tudi pri moških.

V izjavi za medije je poudaril, da v njegovi kulturi "najbolj možati moški nosijo krila", kar je želel prenesti tudi na rdečo preprogo kot simbol spoštovanja tradicije in širšega razumevanja moškosti.