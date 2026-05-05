The Rock v krilu: najbolj nepričakovan videz večera

Dogodek Met Gala 2026 je letos potekal pod temo Fashion is Art ali Moda je umetnost, Dwayne Johnson pa je s svojo izbiro oblačila pokazal, da to temo razume tudi kot priložnost za osebno in kulturno sporočilo.
Krilo kot del moške mode in kulturne identitete
Johnson je nosil črno krojeno obleko z dolgim suknjičem in elegantnim krilom v obliki plisiranega spodnjega dela, ki ga je oblikovala modna hiša Thom Browne.
Po poročanju tujih virov je zvezdnik pojasnil, da njegova izbira ni bila naključna. Navdih je črpal iz svoje polinezijske dediščine, kjer so tradicionalna oblačila, podobna krilom (lavalava), del vsakdanje kulture tudi pri moških.
V izjavi za medije je poudaril, da v njegovi kulturi "najbolj možati moški nosijo krila", kar je želel prenesti tudi na rdečo preprogo kot simbol spoštovanja tradicije in širšega razumevanja moškosti.
Moda kot sporočilo o moškosti
Johnsonova izbira ni bila le modni eksperiment, temveč tudi izjava o sodobnem razumevanju moškosti. V intervjujih je poudaril, da želi s takšnimi nastopi pokazati, da oblačila ne določajo moškosti in da je moč lahko izražena na različne načine.
Njegov videz je bil sestavljen iz črnega suknjiča z umetniškimi detajli, bele srajce in metuljčka, plisiranega krila kot osrednjega modnega elementa ter razkošnih dodatkov, vključno z dragoceno uro.
Reakcije: od navdušenja do presenečenja
Njegov nastop je sprožil burne odzive na družbenih omrežjih in v modnih krogih. Nekateri so pohvalili pogum in simboliko, drugi pa so bili nad izbiro presenečeni, saj The Rock običajno velja za simbol klasične moške podobe.
Kljub različnim mnenjem pa se večina strinja, da je Johnson dosegel svoj cilj; pritegnil je pozornost in odprl razpravo o tem, kaj danes pomeni moda in kako se spreminjajo meje v moškem oblačenju.
