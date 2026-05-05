Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
dwayne johnson
Stil

The Rock v krilu: najbolj nepričakovan videz večera

S.B.
05. 05. 2026 11.02
0

Na letošnji Met Gali 2026 je eden največjih hollywoodskih zvezdnikov poskrbel za eno najbolj presenetljivih modnih odločitev večera. Dwayne Johnson, znan tudi kot The Rock, se je na rdeči preprogi pojavil v posebni kombinaciji smokinga in krila, kar je takoj pritegnilo ogromno pozornosti svetovnih medijev.

Dogodek Met Gala 2026 je letos potekal pod temo Fashion is Art ali Moda je umetnost, Dwayne Johnson pa je s svojo izbiro oblačila pokazal, da to temo razume tudi kot priložnost za osebno in kulturno sporočilo.

Krilo kot del moške mode in kulturne identitete

Johnson je nosil črno krojeno obleko z dolgim suknjičem in elegantnim krilom v obliki plisiranega spodnjega dela, ki ga je oblikovala modna hiša Thom Browne.

Po poročanju tujih virov je zvezdnik pojasnil, da njegova izbira ni bila naključna. Navdih je črpal iz svoje polinezijske dediščine, kjer so tradicionalna oblačila, podobna krilom (lavalava), del vsakdanje kulture tudi pri moških.

V izjavi za medije je poudaril, da v njegovi kulturi "najbolj možati moški nosijo krila", kar je želel prenesti tudi na rdečo preprogo kot simbol spoštovanja tradicije in širšega razumevanja moškosti.

Moda kot sporočilo o moškosti

Johnsonova izbira ni bila le modni eksperiment, temveč tudi izjava o sodobnem razumevanju moškosti. V intervjujih je poudaril, da želi s takšnimi nastopi pokazati, da oblačila ne določajo moškosti in da je moč lahko izražena na različne načine.

Njegov videz je bil sestavljen iz črnega suknjiča z umetniškimi detajli, bele srajce in metuljčka, plisiranega krila kot osrednjega modnega elementa ter razkošnih dodatkov, vključno z dragoceno uro.

Reakcije: od navdušenja do presenečenja

Njegov nastop je sprožil burne odzive na družbenih omrežjih in v modnih krogih. Nekateri so pohvalili pogum in simboliko, drugi pa so bili nad izbiro presenečeni, saj The Rock običajno velja za simbol klasične moške podobe.

Kljub različnim mnenjem pa se večina strinja, da je Johnson dosegel svoj cilj; pritegnil je pozornost in odprl razpravo o tem, kaj danes pomeni moda in kako se spreminjajo meje v moškem oblačenju.

Koliko oblačil res potrebuješ? Odgovor te bo presenetil
Preberi še
Koliko oblačil res potrebuješ? Odgovor te bo presenetil
Njen najbolj seksi videz doslej: Zvezdnica zanetila Met Gala
Preberi še
Njen najbolj seksi videz doslej: Zvezdnica zanetila Met Gala
Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
Preberi še
Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
Vroče novice iz sveta slavnih
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Variety.com

Dwayne Johnson The Rock Met Gala 2026 moda moški stil moška moda Thom Browne
Stil

Kdo je mladenič, ki je očaral Victorio Beckham?

24ur.com Močno shujšani Dwayne Johnson preplašil oboževalce
24ur.com Met Gala: Rihanna razkrila nosečniški trebušček, Kim Kardashian v kačji koži
Moskisvet.com Njen najbolj seksi videz doslej: Zvezdnica zanetila Met Gala
Zadovoljna.si Take obleke zagotovo še niste videli
Zadovoljna.si Stilistka razkrila, kdo je najbolj izstopal na zlati preprogi
Moskisvet.com Najbolj iskani kos leta: trend, ki ga je sprožil zvezdnik
Zadovoljna.si Kultnemu filmu se obeta priredba s tem seksi igralcem
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1683