Za kaj pravzaprav plačate, ko izberete dražje oblačilo?

Višja cena naj bi v teoriji pomenila, da so bili za izdelavo oblačil uporabljeni kakovostnejši materiali, hkrati pa naj bi se pri izdelavi več pozornosti namenilo podrobnostim. Pa vendar je prav tako pogost pojav, ko s plačilom višje cene ne pridobite prav dosti – velikokrat se namreč zgodi, da pri izbiri dražjih oblačil plačujete predvsem za ime blagovne znamke in podobo, ki jo ta prodaja. Cena je zato v veliko primerih lahko namig o kakovosti, nikakor pa ni vedno njeno zagotovilo. Če torej želite za svoj denar dobiti čim več, se morate naučiti pogledati dlje od etikete. Pri oblačilih torej cena ni odvisna zgolj od materiala in skrbnosti izdelave. Vanjo so večinoma vključeni tudi stroški oblikovanja, prevoz izdelka, oglaševanje in predvsem status blagovne znamke, pod katero se oblačilo prodaja. Ob tem je tako ključno zavedanje, da logotip na kosu oblačila ali znana oznaka na etiketi še ne pomenita, da je oblačilo tudi bolj kakovostno izdelano. Pri nakupu se zato raje vprašajte, kaj konkretno dobite za doplačilo. Dobro preglejte etikete, na katerih so zabeleženi materiali, in nekoliko več pozornosti namenite opazovanju kroja – če na etiketi ne zaznate boljših materialov, če so šivi izdelani površno in če se obleka ne prilega laskavo, je precej verjetno, da večino razlike v ceni predstavlja predvsem ime blagovne znamke.

icon-expand Dražja oblačila zdržijo dlje – mit ali resnica? FOTO: Dreamstime

Material je pomemben, a ne pove vsega

Ena od ključnih stvari, ki jih ob nakupu oblačil morate preveriti, je etiketa s sestavo materiala, ki vam pove, iz katerih vlaken je oblačilo izdelano. A pozor – četudi material na prvi vtis deluje kakovosten, to še ne pomeni, da so tudi vlakna tega materiala kakovostna. Bombaž je denimo priljubljen zaradi zračnosti in udobja, pa kljub temu niso vse bombažne majice enake. Razlike se lahko pojavijo predvsem zaradi dolžine in kakovosti vlaken, načina predenja, gostote tkanja ter končne obdelave. In ravno to je lahko razlog, da ena bombažna majica več let ohranja obliko, medtem ko druga že po nekaj pranjih izgubi svojo obliko in se začne nitkati. Prav tako pa ni smiselno brez pomisleka zavračati oblačil iz sintetike. Tudi poliester ima lahko uporabne lastnosti, kot so denimo hitro sušenje in dobro ohranjanje oblike na dolgi rok, s čimer se lahko primerja le malo naravnih materialov. Mešanice vlaken so torej lahko zelo praktične, v nekaterih primerih tudi bolj od naravnih vlaken. Ključno vprašanje torej ni, ali je material naraven ali umeten, temveč ali njegove lastnosti ustrezajo namenu, za katerega boste oblačilo uporabljali.

icon-expand Ena od največjih zmot je, da bodo vsa dražja oblačila zdržala dlje. FOTO: Shutterstock

Ko se hitro obrabijo tudi draga oblačila

Ena od največjih zmot je, da bodo vsa dražja oblačila zdržala dlje. A tudi dražji kosi niso odporni proti obrabi, ki se na vseh oblačilih kaže kot posledica pogostega nošenja. Tudi kakovostna oblačila se lahko sčasoma raztegnejo, zbledijo, začnejo nitkati ali izgubijo prvotno obliko. Veliko je namreč odvisno od materiala, načina izdelave, pogostosti nošenja in kakovosti vzdrževanja tega kosa oblačila. Pleten pulover se lahko začne nitkati na mestih, kjer je največ v stiku z drugim materialom, temne kavbojke lahko izgubijo intenzivnost barve in tudi volnen plašč lahko izgubi obliko, če ga nepravilno shranjujete. Ravno zato je tudi ključno, da že pred nakupom preverite navodila za vzdrževanje. Če oblačilo zahteva posebno čiščenje, ga boste morda nosili redkeje, kot ste načrtovali, ali pa boste zanj porabili občutno več denarja, kot ste pričakovali. Pomembno pa je tudi, da oblačila perete pri ustrezni temperaturi, jih pravilno sušite in upoštevate navodila proizvajalca. Namreč, tudi najboljša izdelava ne more nikakor nadomestiti neustrezne nege.

icon-expand Več denarja je smiselno odšteti takrat, ko za višjo ceno tudi več dobimo. FOTO: Dreamstime

Kdaj se torej splača odšteti več denarja?

Več denarja je smiselno odšteti takrat, ko za višjo ceno tudi več dobimo. Ko gre za kos oblačila ali modni dodatek (npr. pas ali torba), ki bo v uporabi vsak dan in ki je potencialno zaradi višje cene izdelan iz kakovostnejšega materiala, je višja cena morda smiselna. Takšne kose garderobe je zato smiselno izbirati premišljeno, saj jih lahko nosite več zaporednih sezon. Pri osnovnih majicah, nogavicah ali oblačilih, ki jih nosite le občasno, pa ni nujno, da se najdražja možnost najbolj splača. Dobro izdelan kos srednjega cenovnega razreda lahko namreč prav tako povsem zadosti vašim potrebam. Pri tem si lahko pomagamo s preprostim izračunom – če majico za 20 evrov nosite desetkrat, vas vsakokratna uporaba stane dva evra. Če majico za 50 evrov nosite stokrat, je strošek na nošenje le 50 centov. Toda tudi ta izračun ima smisel le, če dražji kos res zdrži dlje in ga tudi dejansko nosite. Če vam kroj ne ustreza ali vam po nekaj mesecih ni več všeč, višja začetna cena ni prinesla posebne koristi. Najboljši nakup zato ni nujno najcenejši ali najdražji, temveč tisti, pri katerem kakovost ustreza ceni in vašim potrebam. Namesto da se pri naslednjem nakupu odločite samo na podlagi blagovne znamke ali popusta, raje preverite material, šive in navodila za vzdrževanje. Ravno te podrobnosti vam bodo pogosto povedale mnogo več kot številka na etiketi.