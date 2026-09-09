Brada je seksi, koža pod njo pa pogosto trpi

Brade ne umivajte, kot bi si umivali lase

Ena najpogostejših napak je, da moški brado preprosto obravnavajo kot lase. Koža na obrazu je drugačna in potrebuje primernejšo nego. Ameriška akademija za dermatologijo svetuje vsakodnevno nežno čiščenje obraza in brade z izdelkom, ki ustreza tipu kože. Tako odstranimo odvečno maščobo, umazanijo, odmrle kožne celice in druge nečistoče, ki se čez dan nabirajo med dlakami. Pri umivanju je pomembno, da čistilo nežno vmasiramo tudi do kože pod brado. Zelo vroča voda in agresivno drgnjenje lahko kožo dodatno izsušita in razdražita.

icon-expand Brade ne umivajte, kot bi si umivali lase. FOTO: Dreamstime

Srbenje pod brado ima lahko več vzrokov

Če vas brada pogosto srbi, ni nujno kriva sama dolžina dlak. Težava je lahko suha koža, draženje po britju, vraščene dlake ali kožno obolenje. Cleveland Clinic opozarja, da lahko hladno in suho vreme kožo dodatno izsuši, srbenje pa lahko povzročijo tudi nekatera mila, šamponi in izdelki za nego. Pri suhi koži lahko pomaga nežna vlažilna krema, ki jo nanesemo tudi na kožo pod brado.

Kaj pomenijo bele luske v bradi?

Če se med dlakami pojavljajo bele ali rumenkaste luske, je lahko vzrok tako imenovani seboroični dermatitis. Ta se pogosto pojavlja na lasišču, lahko pa tudi na obrazu, okoli nosu, obrveh in pod brado. Ameriška akademija za dermatologijo pojasnjuje, da se lahko pri seboroičnem dermatitisu pojavijo srbenje, luščenje, pordelost in mastnejše luske. Pri blažjih težavah lahko pomagajo izdelki proti prhljaju z ustreznimi učinkovinami, pri vztrajnih težavah pa je bolje obiskati dermatologa.

icon-expand Mozolji pod brado niso nič nenavadnega FOTO: Adobe Stock

Mozolji pod brado niso nič nenavadnega

Gosta brada lahko zadržuje maščobo in odmrle kožne celice ob koži. Če obraza in brade ne čistimo pravilno, se pore lahko zamašijo, posledica pa so mozolji in druga vnetja. Pri tem veliko naredi tudi navada, ki se ji je težko upreti: nenehno dotikanje brade. Dermatologi pri Ameriški akademiji za dermatologijo opozarjajo, da se z dotikanjem na kožo prenašajo umazanija in mikroorganizmi z rok. Če imate kožo, nagnjeno k aknam, je smiselno uporabljati nekomedogene izdelke, ki ne mašijo por.

Vraščene dlake so pogost problem pri britju

Rdeče, srbeče in včasih boleče bunkice na vratu niso vedno mozolji. Pogosto gre za vraščene dlake, ki se pojavijo, ko se odrezana dlaka zavije nazaj v kožo. Cleveland Clinic pri preprečevanju vraščenih dlak svetuje predvsem pravilno britje. Kožo in dlake je dobro pred britjem zmehčati s toplo vodo, uporabiti primerno sredstvo za britje in dlake briti v smeri njihove rasti. Če se težava pogosto ponavlja, lahko pomaga tudi manj tesno britje oziroma uporaba prirezovalnika namesto britja povsem do kože.

Olje za brado ni nadomestilo za čiščenje

Olje za brado je lahko uporabno, vendar ne more nadomestiti umivanja. Njegova glavna naloga je negovanje in mehčanje dlak ter kože, zato ga je treba uporabljati zmerno. Ameriška akademija za dermatologijo pri normalni do suhi koži priporoča uporabo olja za brado ali drugega primernega vlažilnega izdelka. Pri mastni koži in koži, nagnjeni k aknam, pa je lahko primernejši lažji izdelek, ki ne maši por. Večja količina olja zato ne pomeni boljše nege. Nekaj kapljic je običajno dovolj, izdelek pa je smiselno enakomerno razporediti po bradi in koži pod njo.

icon-expand Olje za brado ni nadomestilo za čiščenje. FOTO: Shutterstock

Tudi pribor za nego mora biti čist

Britvica, prirezovalnik, škarje in glavnik pridejo v neposreden stik s kožo. Zato jih je treba redno čistiti. Cleveland Clinic svetuje tudi, da se brivni pribor po uporabi posuši in da so rezila oziroma pripomočki čisti. Pri poškodovani ali razdraženi koži lahko umazan pribor težave še poslabša. Posebej pomembno je to pri prirezovanju brade in britju vratu, kjer lahko že majhne poškodbe kože ustvarijo pogoje za vnetje lasnih mešičkov.

Preprosta rutina je dovolj

Za zdravo brado ni potrebna kopica dragih izdelkov. Pomembnejša je rednost. Brado in obraz vsak dan nežno očistite, po umivanju kožo navlažite, brado redno počešite in jo pristrizite. Če se brijete, uporabljajte čist in dovolj oster pripomoček ter se izogibajte nepotrebnemu pritiskanju na kožo. Če se pod brado pojavijo vztrajno srbenje, močno luščenje, boleče bunkice, gnojne spremembe ali izpadanje dlak, pa težave ne poskušajte samo prekriti z oljem ali daljšo brado. V takšnem primeru je najbolje poiskati pravi vzrok in se po potrebi posvetovati z dermatologom. Navsezadnje dobra brada ni samo tista, ki je videti urejena. Zdrava mora biti tudi koža, ki se skriva pod njo.

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