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Brad Pitt
Stil

Kaj je oblekel Brad Pitt? Njegova nenavadna izbira je pritegnila vse poglede

B.R.
17. 09. 2026 09.37
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Brad Pitt je na svetovni premieri filma pokazal nekoliko drugačen obraz. Na rdečo preprogo je prišel z Ines de Ramon, pozornost pa je pritegnila predvsem njegova nenavadna izbira oblačil.

Brad Pitt na premieri presenetil z nenavadnim videzom

Brad Pitt je v Tennesseeju predstavil svoj novi film Heart of the Beast. Na svetovni premieri v amfiteatru FirstBank je 62-letni igralec pozornost pritegnil že s prihodom na rdečo preprogo, kjer se mu je pridružila njegova partnerica Ines de Ramon.

Njegova nenavadna izbira je pritegnila vse poglede
Njegova nenavadna izbira je pritegnila vse poglede FOTO: Profimedia

Reuters je z dogodka objavil fotografije para, ki je po rdeči preprogi hodil z roko v roki. Pitt se je odločil za precej nenavadno različico svečane oprave: oblekel je komplet z vzorcem vojaške maskirne opreme.

Izbira ni bila naključna. Film, ki ga je režiral David Ayer, je namreč postavljen v precej bolj surov svet, kot smo ga vajeni pri klasičnih hollywoodskih premierah.

Igralec se je oblekel skoraj kot njegov filmski lik

Pitt v filmu igra Jamesa Belmonta, nekdanjega pripadnika posebnih sil, ki po letalski nesreči skupaj s svojim vojaškim psom Odinom obtiči v odročnem delu Aljaske.

Po podatkih Paramount Pictures mora dvojica v neusmiljeni naravi iskati pot do preživetja, pri čemer ju čakajo ekstremne vremenske razmere, nevaren teren in druge grožnje.

Pittova maskirna oprava je zato na premieri delovala skoraj kot podaljšek njegove filmske vloge. Ameriški medij The Tennessean je njegov videz opisal kot popolnoma zamaskirano opravo, s katero se je igralec očitno prilagodil bolj divjemu vzdušju filma.

Heart of the Beast prinaša zgodbo o preživetju

V središču filma Heart of the Beast je odnos med človekom in njegovim štirinožnim spremljevalcem. James Belmont po letalski nesreči ostane ujet v aljaški divjini, pri preživetju pa se lahko zanese predvsem na Odina.

Entertainment Weekly film opisuje kot zgodbo o nekdanjem pripadniku posebnih sil, ki se mora poleg fizičnih nevarnosti spopasti tudi z lastnimi travmami. Posebnost filma je, da ima Pitt kot glavni igralec velik del zgodbe praktično na svojih ramenih, pomembno vlogo pa ima tudi njegov pasji soigralec.

Film je režiral David Ayer, ki je s Pittom sodeloval že pri filmu Fury iz leta 2014. V Heart of the Beast poleg Pitta nastopata tudi J. K. Simmons in Anna Lambe.

Heart of the Beast prinaša zgodbo o preživetju
Heart of the Beast prinaša zgodbo o preživetju FOTO: Profimedia

Brad Pitt in Ines de Ramon vse pogosteje skupaj v javnosti

Zaljubljenca sta v zadnjem obdobju vse pogosteje opažena skupaj na večjih dogodkih. Le nekaj dni pred premiero filma sta se pojavila tudi na finalu odprtega prvenstva Združenih držav Amerike v tenisu v New Yorku.

Po poročanju People sta bila skupaj tudi na ženskem in moškem finalu, kjer sta si ogledala dvoboje na osrednjem igrišču. Par je v zvezi od konca leta 2022, na rdeči preprogi pa se je prvič skupaj pojavil leta 2024.

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Viri: Reuters, Paramount Pictures, The Tennessean, Just Jared, Entertainment Weekly, People, ANSA

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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