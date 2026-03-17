Barve, ki jih bodo moški nosili v sezoni 2026

Trendi za leto 2026 kažejo, da se moška moda odmika od popolnoma nevtralnih palet in odpira prostor drznejšim barvam ter zanimivim kombinacijam. Med najbolj opaznimi so rdeča, rumena, vijolična, olivno-siva in oranžna, ki postopoma vstopajo v garderobe tudi bolj konservativnih moških. V nadaljevanju predstavljamo barve, ki bodo po napovedih modnih strokovnjakov zaznamovale moško modo v prihodnjih sezonah.

Rdeča – barva samozavesti

Rdeča barva je ena najbolj opaznih modnih smernic v moški garderobi. V preteklosti so jo moški pogosto uporabljali le pri dodatkih, kot so kravate ali športni kosi, danes pa jo modne hiše vključujejo tudi v celotne outfite. Rdeča simbolizira energijo, samozavest in drznost. Prav zato se odlično poda moškim, ki želijo s stilom izraziti osebnost. Čeprav je za marsikoga še vedno nekoliko preveč izrazita, jo lahko v garderobo vključite postopoma, na primer z rdečo jopico, puloverjem ali jakno. Tudi modne revije kažejo, da se rdeča pogosto uporablja kot kontrast nevtralnim tonom, kot so siva, črna ali temno modra.

icon-expand Rdeča se odlično poda moškim, ki želijo s stilom izraziti osebnost. FOTO: Profimedia

Nasvet stilista: kako začeti z barvami?

Če niste vajeni nositi bolj izrazitih barv, začnite postopoma. Stilisti priporočajo, da najprej izberete en barvni kos, na primer pulover, jakno ali srajco, preostanek kombinacije pa naj ostane nevtralen. Tako bo barva delovala kot poudarek, ne pa kot preveč vpadljiv element.

Rumena – nepričakovana, a zelo trendovska

Rumena barva je v zadnjih sezonah najprej osvojila žensko modo, zdaj pa postopoma prihaja tudi v moške kolekcije. Vendar ne gre za močne neon odtenke, temveč za nekoliko bolj umirjene tone, kot so maslena ali zemeljsko rumena. Takšni odtenki so zelo uporabni pri vsakdanjih kombinacijah. Odlično se podajo k denim oblačilom, rjavim tonom ali temno modrim kosom. Rumena pogosto deluje kot poudarek, ki razbije monotonost klasične moške garderobe.

icon-expand Rumena pogosto deluje kot poudarek, ki razbije monotonost klasične moške garderobe. FOTO: Profimedia

Vijolična – elegantna alternativa črni

Ko govorimo o temnejših barvah, ki niso črna ali temno modra, je vijolična ena najbolj zanimivih možnosti. Ta barva daje občutek globine in elegance, hkrati pa je presenetljivo enostavna za kombiniranje. Vijolične odtenke lahko kombinirate s črno, sivo, rjavo ali denimom, zato so primerni tako za formalne kot za casual kombinacije. Tudi modne revije kažejo rast priljubljenosti vijoličnih odtenkov v moških kolekcijah, kjer se pogosto pojavljajo v kombinaciji z nevtralnimi barvami.

icon-expand Violična barva daje občutek globine in elegance, hkrati pa je presenetljivo enostavna za kombiniranje. FOTO: Profimedia

Nasvet stilista: pravilo treh barv

Pri sestavljanju outfita se pogosto uporablja pravilo treh barv. To pomeni, da naj kombinacija ne vsebuje več kot treh različnih barv. Tak pristop poskrbi, da je videz uravnotežen in eleganten, tudi če izberete nekoliko bolj drzne odtenke.

Olivno-siva – brezčasna moška klasika

Olivno zelena je že dolgo del moške garderobe, še posebej pri utilitarnih kosih, kot so jakne, parka plašči ali vojaško navdihnjene hlače. Ko se olivna kombinira s sivimi odtenki, nastane izjemno vsestranska barva, ki deluje sodobno, a hkrati nevpadljivo. Prav zaradi svoje prilagodljivosti je idealna za vsakodnevne outfite. Ta barva se odlično poda k temno modri, črni ali rjavi, zato je odlična izbira za moške, ki želijo garderobo nadgraditi z barvo, ne da bi bila preveč vpadljiva.

icon-expand Olivno zelena je že dolgo del moške garderobe, še posebej pri utilitarnih kosih, kot so jakne, parka plašči ali vojaško navdihnjene hlače. FOTO: Profimedia

Oranžna – energija in svežina

Čeprav je oranžna morda ena najmanj pričakovanih barv v moški garderobi, jo oblikovalci vedno pogosteje vključujejo v svoje kolekcije. Oranžna prinaša energijo in svežino ter lahko močno popestri vsak outfit. Pogosto se uporablja pri puloverjih, jaknah ali modnih dodatkih, kjer deluje kot poudarek, ki pritegne pozornost. V kombinaciji z nevtralnimi barvami, kot sta siva ali temno modra, lahko oranžna ustvari zanimiv kontrast in moderen videz.

icon-expand Oranžna prinaša energijo in svežino ter lahko močno popestri vsak outfit. FOTO: Profimedia

Nasvet stilista: barve naj dopolnjujejo ton kože

Pri izbiri barv je dobro upoštevati tudi ten kože. Moškim s svetlejšo poltjo pogosto pristajajo globlji odtenki, kot so temno modra, bordo ali olivno zelena, medtem ko temnejši ten kože lepo poudarijo živahnejše barve, kot so rdeča, rumena ali oranžna.

Naravni in zemeljski toni ostajajo pomembni

Čeprav se moška moda odpira bolj izrazitim barvam, nevtralni in zemeljski odtenki ostajajo pomemben del garderobe. Barve, kot so olivno zelena, rjava, bež ali siva, so priljubljene zaradi svoje vsestranskosti in enostavnega kombiniranja. Takšna paleta ustvarja sofisticiran in uravnotežen videz, ki ga je mogoče prilagoditi tako poslovnim kot sproščenim priložnostim. Zato mnogi stilisti priporočajo kombinacijo: osnovo naj predstavljajo nevtralni kosi, trendovske barve pa dodajte kot poudarek.

icon-expand Čeprav se moška moda odpira bolj izrazitim barvam, nevtralni in zemeljski odtenki ostajajo pomemben del garderobe. FOTO: Profimedia

Nasvet stilista: dodatki so najlažji način za eksperimentiranje

Če niste prepričani, ali vam določena barva ustreza, jo najprej preizkusite pri modnih dodatkih. Šal, kapa, superge ali torba v trendovski barvi so preprost način, da osvežite svoj stil, ne da bi popolnoma spremenili garderobo.

Barve kot izraz osebnega stila

Današnja moška moda vse bolj poudarja individualnost. Oblikovalci spodbujajo moške, da eksperimentirajo z barvami in kombinacijami, ki najbolje odražajo njihov značaj. Trendi kažejo, da se moda odmika od strogega minimalizma in odpira prostor bolj izrazitim barvam ter kreativnim kombinacijam. Prav zato so barve postale pomembno orodje pri oblikovanju osebnega stila – od subtilnih zemeljskih tonov do drznih, živahnih odtenkov. Čeprav je moška moda dolgo temeljila na varnih in nevtralnih barvah, se trendi v zadnjih sezonah hitro spreminjajo. Rdeča, rumena, vijolična, olivno-siva in oranžna prinašajo več živahnosti in individualnosti v moške garderobe. To ne pomeni, da morate popolnoma opustiti klasične odtenke. Najboljši pristop je ravnovesje – nevtralni kosi naj ostanejo osnova garderobe, trendovske barve pa dodajte kot poudarek, ki vašemu slogu doda karakter. Na koncu moda ni le vprašanje trendov, temveč predvsem način izražanja osebnosti. In prav barve so eden najlažjih načinov, kako svojemu stilu dodati svežino, samozavest in nekaj drznosti.

