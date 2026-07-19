Nekoč razlog za skrivanje, danes trend: pleša postaja simbol moškosti

Kaj je baldmaxxing in zakaj postaja priljubljen?

Baldmaxxing je izraz, ki se je razširil predvsem na družbenih omrežjih in opisuje zavesten pristop moških, ki se odločijo, da bodo plešavost sprejeli namesto nenehnega skrivanja redkih las. Ideja je preprosta: namesto dragih pripravkov, neuspešnih pričesk, ki poskušajo prekriti plešo, ali nenehnega obremenjevanja z izgubo las moški naredijo nasprotno – glavo pobrijejo ali pa začnejo svojo plešo nositi samozavestno. Kot poroča časnik New York Post, je izraz baldmaxxing postal priljubljen med moškimi, ki želijo spremeniti pogled na plešavost. Namesto da bi jo videli kot znak staranja ali izgube privlačnosti, jo predstavljajo kot zavestno slogovno odločitev. Trend se ujema tudi z večjim premikom v moški modi, kjer je vse manj poudarka na popolni podobi in vse več na pristnosti.

icon-expand Tudi princ Harry je v zadnjih letih pokazal znake redčenja las. FOTO: Profimedia

Od skrivanja las do samozavestnega videza

Dolga leta je bila moška plešavost nekaj, kar so mnogi želeli skriti. Moški so uporabljali različne pričeske za prekrivanje redkih predelov, kupovali izdelke za rast las ali iskali hitre rešitve. V praksi pa se pogosto zgodi, da poskusi skrivanja pleše ustvarijo nasprotni učinek. Neurejena pričeska, ki naj bi prikrila izgubljene lase, lahko pritegne več pozornosti kot popolnoma obrita glava. Dermatologi že dolgo opozarjajo, da je moška plešavost najpogosteje povezana z androgeno alopecijo oziroma dednim izpadanjem las. Po podatkih Ameriške akademije za dermatologijo se s to obliko izpadanja las v življenju sreča velik delež moških, pri čemer imajo pomembno vlogo genetika in hormoni. Baldmaxxing zato temelji predvsem na spremembi odnosa do težave – ne gre za to, da bi moški izpadanje las preprečili, ampak da ga vključijo v svojo podobo.

Princ William kot primer moškega, ki je sprejel plešo

Eden najbolj prepoznavnih primerov moškega, ki se ni pretirano boril proti izgubi las, je britanski princ William. Ko je bil mlajši, je imel goste lase, vendar je z leti postalo jasno, da se sooča z dedno plešavostjo. Namesto različnih poskusov prikrivanja je postopoma sprejel spremembo videza.

icon-expand Pri moških, ki se odločijo za popolnoma obrito glavo, pogosto ne gre samo za videz, ampak tudi za občutek nadzora. FOTO: Profimedia

Prav zato ga številni komentatorji omenjajo kot enega od primerov, kako lahko moški samozavestno nosi plešo. Njegov videz je postal bolj naraven in urejen, kar se ujema s filozofijo baldmaxxinga. Tudi princ Harry je v zadnjih letih pokazal znake redčenja las, vendar pri njem sprememba še ni tako izrazita. Britanski mediji, med njimi Daily Mail, so večkrat analizirali spremembe njegovega videza in primerjali razvoj lasne linije obeh bratov.

Zakaj nekateri moški raje izberejo britje glave?

Pri moških, ki se odločijo za popolnoma obrito glavo, pogosto ne gre samo za videz, ampak tudi za občutek nadzora. Namesto da bi vsak dan preverjali stanje las in iskali načine, kako skriti plešaste predele, izberejo preprostejšo rešitev. Obrita glava je lahko zelo urejen in močan videz, še posebej, če jo spremljajo dobra telesna pripravljenost, urejena brada ali primeren slog oblačenja. Strokovnjaki za moško nego pogosto poudarjajo, da največjo razliko naredi celotna podoba. Pleša sama po sebi ni težava, težava je pogosto negotovost, ki jo moški povezujejo z njo. Kot piše revija GQ, se je v zadnjih letih spremenil tudi pogled na moško privlačnost. Vedno več moških sprejema značilnosti, ki so bile nekoč razumljene kot pomanjkljivosti, in jih spreminja v del osebnega sloga.

icon-expand Bruce Willis in Demi Moore FOTO: Profimedia

Ali je baldmaxxing samo modni trend?

Čeprav se je izraz baldmaxxing pojavil predvsem na spletu, ideja za njim ni povsem nova. Znani moški, kot so igralci, športniki in podjetniki, že desetletja dokazujejo, da pleša ni ovira za karizmo in privlačnost. Novost je predvsem način, kako se o tem govori. Družbena omrežja so omogočila, da moški izmenjujejo izkušnje in spodbujajo drug drugega, da se manj obremenjujejo z idealizirano podobo. Baldmaxxing zato ni samo trend pričeske, ampak tudi sprememba odnosa do lastnega videza. Plešavost je pri moških zelo pogosta in za mnoge neizogiben del staranja. Razlika je predvsem v tem, kako jo posameznik sprejme. Nekateri bodo iskali načine za obnovo las, drugi bodo izbrali britje glave in samozavesten nastop. Baldmaxxing je postal priljubljen prav zato, ker sporoča, da moškost in privlačnost nista odvisni od gostote las.

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