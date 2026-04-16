Petar Rašić
Stil

5 kosov, ki jih mora imeti vsak moški v omari

S.B.
16. 04. 2026 03.50
0

Moška moda v letu 2026 stavi na kakovost, vsestranskost in brezčasne kose. To je 5 oblačil, ki jih mora imeti vsak moški v omari: od blazerja do širokih chino hlač.

Moška moda letos ne narekuje več logotipov, hitrih trendov in prenatrpanih garderob. V ospredju so premišljeni osnovni kosi, ki odlično delujejo v službi, na večerji, med vikendom in celo na potovanju. Ključ je v tem, da ima moški manj kosov, a so ti kakovostni, dobro krojeni in med seboj preprosto kombinirljivi.

Če bi morali garderobo skrčiti na pet res pomembnih kosov, bi bili to ti:

Mehko krojen blazer

Blazer ostaja kralj moške garderobe, a v letu 2026 ni več tog in strogo posloven kos. Namesto trdih ramen prihajajo mehkejše linije, bolj sproščeni kroji in lahkotnejši materiali, ki delujejo moderno in samozavestno.

Temno moder, siv ali peščen blazer je kos, ki ga lahko nosite na sestanek, zvečer na pijačo ali čez belo majico za sproščen "smart casual" videz.

Širše chino hlače

Eden največjih trendov leta 2026 so 'fuller chinos', torej nekoliko širše in bolj sproščene chino hlače. GQ jih izpostavlja kot enega ključnih kosov leta, saj združujejo udobje, eleganco in retro občutek.

So popolna alternativa kavbojkam, saj delujejo bolj urejeno, hkrati pa ostajajo dovolj sproščene za vsakdan. Bež, olivna ali temno modra so najbolj uporabne izbire.

Premium bela majica

Ni bolj podcenjenega kosa kot kakovostna bela majica. V letu 2026 je fokus na boljšem bombažu, debelejšem materialu in popolnem kroju, ki lepo stoji samostojno ali pod srajco, jakno in blazerjem.

To je kos, ki ga lahko nosite z jeansom, chinosi ali pod pletenino in vedno deluje čisto, minimalistično in moško.

Field jakna

Če je bila bomber jakna zaščitni znak zadnjih sezon, je letos na vrhu 'field jacket'. Ta utility-navdihnjen kos prinaša robusten, samozavesten videz, ki je popoln za prehodna obdobja.

Odlično se poda k hlačam chino, kavbojkam ali celo k bolj elegantnim hlačam, zato je eden najbolj vsestranskih kosov za pomlad in jesen. GQ jo označuje kot trend, ki bo v drugi polovici leta še močnejši.

Kakovostni usnjeni čevlji ali minimalistične superge

Moški v letu 2026 potrebuje obutev, ki deluje v več scenarijih. To pomeni čiste bele minimalistične superge za vsak dan ali kakovostne usnjene 'derby / loafer' čevlje za bolj urejene priložnosti.

Ključ ni v količini, ampak v paru, ki ga lahko nosite skoraj povsod.

Manj kosov, več stila

Glavno pravilo moške mode v letu 2026 je jasno: manj, a bolj kakovostno. Namesto omare, polne impulzivnih nakupov, naj bo fokus na petih do desetih kosih, ki se med seboj brezhibno povezujejo.

Ko imate dober blazer, širše chino hlače, kakovostno majico, funkcionalno jakno in vsestransko obutev, imate osnovo za skoraj vse stajlinge in priložnosti.

Vir: GQ

Stil

Najbolj iskani kos leta: trend, ki ga je sprožil zvezdnik

