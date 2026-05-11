5 hollywoodskih zvezdnikov z odličnim stilom

Predstavljamo pet hollywoodskih zvezdnikov, ki danes veljajo za najbolje oblečene moške na svetu.

Timothée Chalamet velja za enega najbolj drznih moških modnih obrazov današnjega Hollywooda. Namesto klasičnih smokingov pogosto izbira bleščeče materiale, nenavadne kroje in modne eksperimente elegantne modne hiše, kot sta Louis Vuitton in Alexander McQueen . Njegov slog je postal sinonim za moderno moško eleganco brez pravil.

Harry Styles je popolnoma spremenil pogled na moško modo. Njegov stil združuje retro estetiko, barvite vzorce, bisere, široke hlače ter drzno izražanje osebnosti. Postal je simbol "gender-fluid" mode in eden največjih modnih vplivnežev zadnjega desetletja.

David Beckham že leta velja za sinonim brezčasnega moškega stila. Nekdanji nogometaš navdušuje z elegantnimi oblekami, minimalističnimi kombinacijami, popolno urejenostjo in klasičnim britanskim videzom. Njegov slog je sofisticiran, a hkrati dovolj sproščen za vsakdan.

Ryan Gosling je mojster preproste elegance. Njegov slog temelji na minimalističnih kosih, kakovostnih materialih, klasičnih krojih in umirjenih barvah. Prav zaradi "manj je več" pristopa ga pogosto uvrščajo med najbolje oblečene igralce Hollywooda.

Brad Pitt ostaja modna ikona tudi po desetletjih kariere. V zadnjih letih je presenetil z bolj sproščenim in eksperimentalnim slogom, ki vključuje lanene kombinacije, oversized modne kose, nenavadne modne dodatke in sproščeno eleganco. Njegov stil pogosto opisujejo kot "popoln videz, brez napora" .

Skupna točka vseh petih zvezdnikov je samozavest. Ne glede na to, ali gre za klasično eleganco ali drzne modne eksperimente, vsi dokazujejo, da je najboljši stil tisti, ki izraža osebnost.

Njihovi outfiti redno navdihujejo modne oblikovalce, družbena omrežja, moško modo po svetu in milijone oboževalcev, ki poskušajo poustvariti njihov videz.