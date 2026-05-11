Brad Pitt
5 hollywoodskih zvezdnikov z odličnim stilom

S.B.
11. 05. 2026 02.57
0

Hollywoodski zvezdniki že dolgo niso znani le po svojih filmih in glasbi, ampak tudi po svojem prepoznavnem modnem slogu. Nekateri moški so s svojimi modnimi izbirami postali prave ikone sodobne elegance, "street stylea" in drznega izražanja.

Predstavljamo pet hollywoodskih zvezdnikov, ki danes veljajo za najbolje oblečene moške na svetu.

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet velja za enega najbolj drznih moških modnih obrazov današnjega Hollywooda. Namesto klasičnih smokingov pogosto izbira bleščeče materiale, nenavadne kroje in modne eksperimente elegantne modne hiše, kot sta Louis Vuitton in Alexander McQueen. Njegov slog je postal sinonim za moderno moško eleganco brez pravil.

Timothee Chalamet
Timothee Chalamet FOTO: Profimedia

Harry Styles

Harry Styles je popolnoma spremenil pogled na moško modo. Njegov stil združuje retro estetiko, barvite vzorce, bisere, široke hlače ter drzno izražanje osebnosti. Postal je simbol "gender-fluid" mode in eden največjih modnih vplivnežev zadnjega desetletja.

Oranžna prinaša energijo in svežino ter lahko močno popestri vsak outfit. FOTO: Profimedia
Oranžna prinaša energijo in svežino ter lahko močno popestri vsak outfit. FOTO: Profimedia

David Beckham

David Beckham že leta velja za sinonim brezčasnega moškega stila. Nekdanji nogometaš navdušuje z elegantnimi oblekami, minimalističnimi kombinacijami, popolno urejenostjo in klasičnim britanskim videzom. Njegov slog je sofisticiran, a hkrati dovolj sproščen za vsakdan.

David Beckham danes
David Beckham danes FOTO: Profimedia

Ryan Gosling

Ryan Gosling je mojster preproste elegance. Njegov slog temelji na minimalističnih kosih, kakovostnih materialih, klasičnih krojih in umirjenih barvah. Prav zaradi "manj je več" pristopa ga pogosto uvrščajo med najbolje oblečene igralce Hollywooda.

Ryan Gosling
Ryan Gosling FOTO: Profimedia

Brad Pitt

Brad Pitt ostaja modna ikona tudi po desetletjih kariere. V zadnjih letih je presenetil z bolj sproščenim in eksperimentalnim slogom, ki vključuje lanene kombinacije, oversized modne kose, nenavadne modne dodatke in sproščeno eleganco. Njegov stil pogosto opisujejo kot "popoln videz, brez napora".

Brad Pitt
Brad Pitt FOTO: Profimedia

Zakaj so ti moški postali modne ikone?

Skupna točka vseh petih zvezdnikov je samozavest. Ne glede na to, ali gre za klasično eleganco ali drzne modne eksperimente, vsi dokazujejo, da je najboljši stil tisti, ki izraža osebnost.

Njihovi outfiti redno navdihujejo modne oblikovalce, družbena omrežja, moško modo po svetu in milijone oboževalcev, ki poskušajo poustvariti njihov videz.

Vrača se hit iz 2000-ih: Frizura, s katero boste zapeljali vsako
moška moda modni nasveti zvezdniki slog Hollywood
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

