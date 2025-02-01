Kriminalne zgodbe
Ustrelili so ga skupaj z mamo
1
Film/tv
Vroča 62-letnica jemlje dih
0
Zabava
Odslej lahko poljublja samo še njo
0
Film/tv
Nekdanji Peter Pan je danes neprepoznaven
2
Arhiv člankov
Zdravje
Brazgotine po aknah: zakaj nastanejo in kako jih lahko obvladujemo?Brazgotine po aknah so lahko trdovratne, vendar obstajajo različni načini za izboljšanje videza kože. Spoznajte vrste brazgotin in splošne pristope, ki jih ljudje uporabljajo za njihovo obvladovanje.
0
Stil
Ideje za darila, ki ne bodo končala v predaluKer večina moških ni ravno navdušenih nad nakupovanjem oblačil, so praktična in uporabna darila v prazničnem času še posebej dobrodošla. Če si letos želite prejeti nekaj, kar boste res nosil, ali pa izbirate darilo za koga drugega, s temi petimi kosi preprosto ne morete zgrešiti.
Stil
Kako izbrati primerno obliko brkov?Če ste moški, ki zna stati za svojim slogom, je pravi čas, da ugotovite kakšni brki vam sploh pristajajo.
0
Stil
Spoznajte Slovenca, ki s svojo znamko nasprotuje hitri modiAli veste, kaj nosite? Matic Delalut, ustanovitelj znamke Slovenski Patriot, je razkrinkal pasti hitre mode in nas uči, da moda ni le plastika z dobrim marketingom. Odkrijte, zakaj so naravni materiali, lokalna proizvodnja in skrb za oblačila ključni za trajnostno prihodnost in vaše dobro počutje.
2
Stil
Eden najuspešnejših moških na svetu, oblači pa se v kavbojkeV zadnjih letih je "na novo opredelil moško modo", v resnici pa je čisto preprost fant.
0
Stil
Vrača se hit iz 2000-ih: Frizura, s katero boste zapeljali vsakoTa pričeska je znova postala zaščitni znak sodobnega zapeljivca in nadaljuje trend, ki se ciklično vrača vsako desetletje.
0
Stil
Kakšne barve je majica, ki jo nosite? Poglejte, kaj razkriva o vasČe mislite, da je vseeno, ali si nadenete črno majico ali bordo srajco, se motite. Barve so namreč precej bolj zgovorne, kot bi si mislili. Podrobneje pa v nadaljevanju.
0
Stil
So luksuzne modne znamke vredne denarja ali plačujete samo logotip?V svetu mode je razlika med dražjim in cenejšim kosom pogosto precej manj očitna, kot bi si mislili. Da bi našli odgovor, se moramo vprašati, kaj pravzaprav pomeni boljši kos oblačila - gre pri tem za trajnost, udobje, kroj ali pa zgolj občutek?
0
Stil
Jesenska moda 2025: Kaj narekujejo dizajnerske modne znamke?V uredništvu smo za vas preverili, kakšne modne trende za letošnjo jesen narekujejo največje modne hiše.
0
Šport
Na tekmo prišla z obeskom Labubu: Vreden je skoraj 500 evrovMinuli teden je na Odprtem prvenstvu ZDA veliko pozornosti požela tenisačica Naomi Osaka. A na žalost ne zaradi njene teniške igre ...
0