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Urška Žigart
Šport

VIDEO: Grozljiv padec kolesarke Urške Žigart

STA
18. 06. 2026 14.28
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Slovenska kolesarka Urška Žigart je na dirki po Švici doživela hud padec, po katerem je potrebovala zdravniško pomoč. Nesreča se je zgodila tik pred ciljem druge etape, zaradi resnosti dogodka pa so jo prepeljali v bolnišnico.

Predstavnik ekipe AG Insurance-Soudal je potrdil, da so morali 29-letno Urško Žigart po padcu odpeljati na nadaljnje preiskave. O resnosti poškodb iz ekipe za zdaj niso razkrili podrobnosti.

Žigartova je bila v zaključku etape še v skupini kolesark, ki je zasledovala vodilne. V televizijskem prenosu te skupine v zadnjih kilometrih ni bilo več mogoče spremljati, zato sprva ni bilo jasno, kaj se je zgodilo.

Urška Žigart
Urška Žigart FOTO: Profimedia

Dramatični posnetki zaokrožili po spletu

Na družbenih omrežjih so se že pojavili posnetki nesreče, ki razkrivajo dramatičen trenutek približno kilometer pred ciljem v Locarnu.

Po poročanju medijev je slovenska kolesarka na cestni oviri za umirjanje prometa izgubila nadzor nad kolesom. Pri hitrosti okoli 50 kilometrov na uro jo je katapultiralo čez krmilo, nato pa je negibno obležala na vozišču. V nesreči je bilo udeleženih tudi več drugih tekmovalk, ki so se znašle na tleh.

Prizor je močno pretresel gledalce in ljubitelje kolesarstva, saj je bil padec izjemno silovit.

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Težave že v prvi etapi

Za Žigartovo dirka po Švici ni potekala po načrtih že od samega začetka. Dan prej je imela precej težav na tehnično zahtevnih spustih prve etape, zaradi česar je izgubila stik z najboljšimi in v cilj pripeljala na 17. mestu z več kot minuto in pol zaostanka.

Tudi v drugi etapi je bila dolgo v boju za visoko uvrstitev, nato pa je njen nastop zaznamovala nesreča tik pred ciljno črto.

Etapna zmaga Italijanki

Drugo etapo dirke je dobila Elisa Longo Borghini, ki je za seboj pustila Sarah van Dam in domačinko Steffi Häberlin.

Iz tabora slovenske kolesarke za zdaj še čakajo na natančnejše informacije o njenem zdravstvenem stanju. Navijači medtem upajo, da posledice padca ne bodo hujše in da se bo ena najboljših slovenskih kolesark kmalu vrnila na tekmovališča.

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