Rick Adelman
Umrl legendarni trener lige NBA

B.R.
02. 06. 2026 08.53
0

Ameriški košarkarski svet žaluje. V starosti 79 let je umrl Rick Adelman, eden najuspešnejših trenerjev v zgodovini lige NBA in član Košarkarske hiše slavnih.

Rick Adelman je v svoji bogati trenerski karieri dosegel kar 1.042 zmag, kar ga uvršča med deset najuspešnejših trenerjev v zgodovini lige NBA. Kot glavni trener je v 23 sezonah vodil ekipe Portland Trail Blazers, Golden State Warriors, Sacramento Kings, Houston Rockets in Minnesota Timberwolves.

Dvakrat v finalu lige NBA

Največje uspehe je dosegel s Portland Trail Blazers, ki jih je popeljal do finala lige NBA v letih 1990 in 1992. Posebno mesto v njegovi karieri ima tudi obdobje pri Sacramento Kings, kjer je ustvaril eno najbolj priljubljenih in atraktivnih ekip začetka 21. stoletja.

Njegove ekipe so se v končnico uvrstile kar 16-krat, Adelman pa je slovel po napadalni košarki, taktični inovativnosti in odličnem odnosu z igralci. Leta 2021 je bil sprejet v Košarkarsko hišo slavnih, dve leti pozneje pa je prejel tudi prestižno nagrado Chuck Daly za življenjsko delo.

Umrl je legendarni trener NBA Rick Adelman FOTO: Profimedia

Od igralca do legende lige NBA

Pred trenersko kariero je Rick Adelman sedem sezon igral v ligi NBA. Nastopal je za več klubov, med drugim za Portland Trail Blazers, Chicago Bulls in Kansas City-Omaha Kings. Po koncu igralske poti se je posvetil trenerskemu delu, kjer je pustil neizbrisen pečat.

Od legendarnega trenerja so se že poslovili številni klubi in posamezniki iz košarkarskega sveta. Portland Trail Blazers so ga označili za eno najvplivnejših osebnosti v zgodovini franšize, medtem ko se mu poklanjajo tudi nekdanji igralci, trenerji in navijači po vsem svetu.

Adelman za seboj pušča ženo Mary Kay, šest otrok in bogato košarkarsko zapuščino, ki bo ostala del zgodovine lige NBA. Med njegovimi otroki je tudi David Adelman, aktualni glavni trener Denver Nuggets.

Viri: Reuters, National Basketball Coaches Association (NBCA)

Rick Adelman NBA košarka trener košarkarska hiša slavnih Portland Trail Blazers
