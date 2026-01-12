Svet športa žaluje: Poslovil se je najbolj nori vratar

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Hokejski svet žaluje za enim največjih vratarjev vseh časov, piše gol.dnevnik.hr. V 94. letu starosti je umrl Glenn Hall, ikona NHL in športnik, ki je s svojo neomajno vzdržljivostjo dobil vzdevek "gospod vratar". Njegova smrt je močno odmevala med navijači, klubi in nekdanjimi soigralci, saj je Hall veljal za enega najvplivnejših igralcev v zgodovini hokeja.

Človek, ki je branil z golim obrazom

Hall je postal legenda zaradi svoje neverjetne serije nastopov – v rednem delu NHL je odigral 502 zaporedne tekme, skupaj s končnico pa več kot 550, in to brez zaščitne maske. V času, ko zaščitna oprema še ni bila obvezna, je zavestno sprejemal tveganje. Njegovi nekdanji soigralci so pogosto poudarjali: "Glenn je bil iz jekla. Nihče drug ne bi zdržal tega, kar je on." Danes velja njegov rekord za enega tistih, ki jih verjetno nikoli ne bo mogoče preseči, saj so maske že desetletja obvezna oprema vratarjev po vsem svetu.

Kariera, polna lovorik in presežkov

Hall je v NHL branil za Detroit Red Wings, Chicago Blackhawks in St. Louis Blues. Največji uspeh je dosegel leta 1961, ko je z Blackhawksi osvojil Stanleyjev pokal. Njegova zbirka nagrad je izjemna: Calder Trophy za najboljšega novinca, trikratna Vezina Trophy za najboljšega vratarja, Conn Smythe Trophy za MVP končnice – kar je za vratarja izjemno redek dosežek. Večkrat je bil izbran v AllStar ekipo, NHL pa ga je uvrstil med 100 najboljših igralcev vseh časov.

icon-expand Glenn Hall FOTO: Profimedia

Pionir, ki je spremenil način branjenja

Hall ni bil le vrhunski vratar, temveč tudi inovator. Velja za enega od začetnikov t. i. "butterfly" sloga branjenja, ki je danes standard med vratarji po vsem svetu. Mnogi sodobni vratarji so ga opisali kot človeka, ki je "postavil temelje sodobnemu vratarstvu".

Zapuščina, ki bo živela večno

Glenn Hall je bil simbol poguma, predanosti in profesionalizma. Njegov vpliv presega statistiko in trofeje – navdihnil je generacije vratarjev, ki so odraščali ob njegovih posnetkih in zgodbah o njegovi neomajni vzdržljivosti. Ob njegovi smrti so iz hokejske skupnosti prihajala sporočila sožalja. Eden od nekdanjih trenerjev je zapisal: "Glenn Hall ni bil le vratar. Bil je institucija. Njegov odhod pomeni konec ene najpomembnejših hokejskih dob."

