Tragedija na tekmovanju: 33-letni športnik umrl po nenadnem kolapsu

Mateusz Chmura se je zgrudil med nastopom

Tragedija se je zgodila na tekmovanju PCA British Finals v angleškem mestu Telford. Chmura, ki je živel v mestu Wakefield, je nastopal v kategoriji Classic Bodybuilding Medium, ko se je nenadoma zgrudil pred občinstvom. Kot je sporočila organizacija Physical Culture Association (PCA), so mu na prizorišču takoj priskočili na pomoč reševalci, lokalna reševalna služba in ekipa Midlands Air Ambulance. Kljub njihovim prizadevanjem je 33-letnik pozneje umrl v bolnišnici, je poročal britanski časnik The Independent. Vzrok smrti za zdaj ni bil javno pojasnjen.

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Na tekmovanju so morali prekiniti program

Organizatorji so tekmovanje med reševanjem športnika prekinili. Po njegovem odhodu v bolnišnico so se posvetovali z drugimi tekmovalci, nato pa so program nadaljevali, še preden so izvedeli za njegovo smrt. PCA se je v uradnem sporočilu zahvalila zdravstvenemu osebju, reševalcem in zdravstvenim delavcem iz občinstva, ki so pomagali pri poskusu reševanja. Obenem je izrazila sožalje njegovi ženi, družini, prijateljem in vsem, ki so ga poznali. Po poročanju časnika Yorkshire Post je Chmura prihajal iz Wakefielda in je nastopal na tekmovanju v eni od osrednjih kategorij prvenstva.

Šele pred dvema mesecema se je poročil

Novico o njegovi smrti še dodatno zaznamuje dejstvo, da je bil Chmura poročen šele približno dva meseca. Z ženo Patrycjo sta skupaj trenirala manj kot dva dni pred njegovim nastopom. V ponedeljek, 19. oktobra, bi praznoval 34. rojstni dan. Njegova žena je po tragediji na družbenih omrežjih objavila tudi opozorilo glede spletne zbiralne akcije, ki naj bi zbirala denar za družino. Poudarila je, da z akcijo ni povezana, da je ni odobrila in da nikogar ni pooblastila za zbiranje prispevkov v njenem imenu. Ljudi je zato pozvala, naj denarja ne nakazujejo.

Na svojem prvem tekmovanju je osvojil drugo mesto

Chmura je bil v tekmovalnem bodybuildingu še svež. Le dva tedna pred smrtjo je nastopil na tekmovanju PCA First Timers v Yorkshiru, kjer je osvojil drugo mesto. Nastop na britanskem prvenstvu je bil tako šele njegov drugi tekmovalni preizkus. Njegova smrt je pretresla športno skupnost, vendar je ob tem pomembno poudariti, da uradni vzrok smrti še ni znan. Brez potrjenih zdravstvenih ugotovitev ni mogoče njegovega kolapsa pripisovati določeni vadbeni metodi, prehrani ali uporabi posameznih snovi.

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Vse več vprašanj o smrtih v bodybuildingu

Smrt Mateusza Chmure je znova opozorila na smrtne primere v tekmovalnem bodybuildingu. Letos je umrl tudi 22-letni brazilski bodybuilder Gabriel Ganley. Po poročanju brazilskih medijev je bila kot vzrok smrti navedena hipertrofična kardiomiopatija, bolezen, pri kateri se srčna mišica nenormalno zadebeli. Gre za stanje, ki lahko poveča tveganje za nevarne motnje srčnega ritma. Med odmevnejšimi primeri je tudi smrt 38-letnega nekdanjega tekmovalca Jasona Lowa, o kateri je poročal portal Generation Iron. Na tveganja opozarja tudi raziskava, objavljena leta 2025 v strokovni reviji European Heart Journal. Raziskovalci so analizirali podatke 20.286 moških, ki so med letoma 2005 in 2020 tekmovali pod okriljem Mednarodne zveze za bodybuilding in fitnes (IFBB). Zabeležili so 121 smrti, med njimi 46 primerov nenadne srčne smrti. Tveganje je bilo večje pri profesionalnih bodybuilderjih kot pri amaterjih. Strokovnjaki zato poudarjajo pomen zdravstvenih pregledov in preprečevanja tveganj pri tekmovalnem bodybuildingu. Pri tem je pomembna previdnost: ekstremne telesne obremenitve, morebitna uporaba nedovoljenih snovi in drugi dejavniki lahko vplivajo na zdravje.

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Viri: The Independent, Yorkshire Post, Need To Know, Physical Culture Association (PCA)