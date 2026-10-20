Od velike ljubezni do grde ločitve: varala naj bi prva

Francesco Totti v knjigi Oltre razkriva življenje po nogometu

Nekdanji kapetan Rome Francesco Totti je v knjigi Oltre, ki jo je napisal skupaj z italijanskim športnim novinarjem Alessandrom Alciatom, opisal obdobje, o katerem je doslej govoril precej manj kot o svojih nogometnih dosežkih. Kot je poročal italijanski časopis Corriere della Sera, Totti priznava, da na slovo od nogometa ni bil pripravljen. Čeprav je vedel, da se bo njegova kariera nekoč končala, si ni predstavljal, da bo prehod v novo življenjsko obdobje tako boleč. Občutek izgube je bil toliko večji, ker je nogomet desetletja predstavljal središče njegovega vsakdana. Totti je bil z Romo povezan skoraj vso svojo poklicno kariero. Prav zato se ni poslavljal le od igrišča, temveč tudi od načina življenja, ki mu je dajal občutek pripadnosti in jasen cilj. Po njegovih besedah je potreboval čas, da je sploh začel razmišljati, kaj želi početi v prihodnosti.

icon-expand Nekdanji kapetan Rome Francesco Totti. FOTO: AP

Totti je pri 48 letih zavrnil ponudbi Genoe in Coma

Med presenetljivejšimi razkritji v knjigi je zgodba o možnosti, da bi se Totti pri 48 letih vrnil v italijansko prvo ligo. Čeprav je od njegove zadnje tekme minilo že več let, sta zanimanje zanj pokazala Genoa in Como. Kot je poročal Sky Sport Italia, je Totti zaradi ponudb začel resno razmišljati o vrnitvi na igrišče. Znova je treniral, posvečal več pozornosti telesni pripravljenosti in pretehtaval, ali bi lahko še igral na najvišji ravni. Možnost ni bila zgolj šala ali bežna zamisel, saj je nekdanji nogometaš dejansko preverjal, kaj bi vrnitev pomenila v praksi. Na koncu je prevladala čustvena plat odločitve. Totti si ni znal predstavljati, da bi po vseh letih zvestobe Romi igral za drug italijanski klub. Njegova navezanost na rimsko moštvo je bila močnejša od želje po novem nogometnem izzivu, zato je ponudbi zavrnil.

icon-expand Francesco Totti FOTO: AP

Boleče slovo od Rome in nerazčiščeni odnosi s Spallettijem

Tottijevo slovo od nogometa je bilo tesno povezano tudi z njegovim odnosom z vodstvom Rome in takratnim trenerjem Lucianom Spallettijem. V knjigi se vrača k zadnjemu obdobju kariere, ko se je njegov položaj v moštvu spremenil, igralska minutaža pa zmanjšala. Kot je v poročanju o knjigi izpostavil Sky Sport Italia, Totti opisuje tudi postopno izboljševanje odnosa s Spallettijem po večletnem obdobju odtujenosti. Po njegovih besedah so se odnosi začeli mehčati po ponovnih srečanjih, vendar do popolne razjasnitve preteklih nesoglasij ni prišlo čez noč. Totti je ob predstavitvi knjige znova poudaril, kako težko je sprejel konec kariere. Njegove besede so bile čustvene, saj je zadnjo tekmo razumel kot konec pomembnega življenjskega poglavja, ne zgolj kot običajno športno slovo.

icon-expand Francesco Totti poleg nekdanje žene Ilary Blasi FOTO: Profimedia

Francesco Totti o nekdanji ženi Ilary Blasi in razpadu družine

Veliko pozornosti vzbuja tudi Tottijevo zasebno življenje in razhod z Ilary Blasi, s katero ima tri otroke. Njuna ločitev je postala ena najbolj spremljanih zgodb italijanskega zvezdniškega sveta, saj sta bila dolga leta eden najbolj prepoznavnih parov v državi. Totti je v odmevnem intervjuju za italijanski časopis Corriere della Sera leta 2022 zatrdil, da naj bi Ilary varala prva, saj naj bi na njenem telefonu odkril sporočila, ki so vzbudila njegove sume. Medtem so se pojavila tudi ugibanja o njegovem odnosu z Noemi Bocchi, s katero se je pozneje pokazal v javnosti. Po Tottijevi različici naj bi se njuna zveza začela šele po tem, ko je bil zakon že v resni krizi. Ilary je njegove navedbe zavrnila, pozneje pa so v javnost prišle še zgodbe o domnevnem razmerju z osebnim trenerjem Cristianom Iovinom, ki je trdil, da sta bila intimna, medtem ko je Ilary vztrajala, da sta se zgolj družila. Razhod se je nazadnje sprevrgel tudi v pravni spor zaradi premoženja, med drugim zaradi dragocenih ur Rolex, zato se je razpad njunega zakona nadaljeval daleč od zasebnosti. Na predstavitvi knjige je spregovoril tudi o posledicah družinskih sprememb in o zapletenem odnosu z otroki. Priznal je, da se je njihova bližina spremenila ter da so med njimi nastali nesporazumi in odtujenost. Ob tem je izrazil željo, da bi sčasoma znova vzpostavili odnos, kakršnega so imeli nekoč.

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