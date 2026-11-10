Tekaški copati vam lahko škodujejo: 6 napak, ki jih počne veliko tekačev

1. Izbira premajhnih ali prevelikih tekaških copat

Ena najpogostejših napak pri nakupu tekaških copat je izbira napačne velikosti. Marsikateri tekač poseže po enaki številki, kot jo nosi pri vsakodnevni obutvi, ne upošteva pa, da se stopala med tekom zaradi povečanega pretoka krvi in obremenitve nekoliko razširijo. Premajhni copati lahko povzročijo drgnjenje, žulje, bolečine v prstih in poškodovane nohte. Če so preveliki, stopalo v njih drsi, kar poveča trenje in oteži stabilen korak. Pri pomerjanju mora biti pred najdaljšim prstom približno en centimeter prostora. Prsti morajo imeti dovolj prostora za naravno gibanje, peta pa mora ostati čvrsto na svojem mestu. Pomembno je tudi, da tekaške copate pomerite z nogavicami, ki jih običajno uporabljate med tekom. Dobra praksa je, da obutev preizkusite na obeh stopalih in se v njej tudi nekoliko sprehodite. Če vas že v trgovini tišči, drgne ali ovira pri gibanju, ne računajte na to, da bo med tekom postala udobnejša.

icon-expand Če vas že v trgovini tišči, drgne ali ovira pri gibanju, ne računajte na to, da bodo med tekom postali udobnejši. FOTO: Shutterstock

2. Predolgo uporabljate obrabljene tekaške copate

Tekaški copati se obrabljajo postopoma, zato tekači pogosto predolgo uporabljajo obutev, ki ne zagotavlja več enakega udobja kot na začetku. Težava je predvsem v vmesnem podplatu, ki sčasoma izgublja prvotno obliko in lastnosti blaženja. Posledično se lahko spremenijo občutki pri pristajanju stopala, obremenitev posameznih delov nog pa postane drugačna. To ne pomeni, da obrabljeni copati samodejno povzročijo poškodbo, vendar lahko prispevajo k težavam, zlasti če se pojavijo nove bolečine. Po podatkih strokovnjakov iz Australian Podiatry Association je običajna življenjska doba številnih tekaških copat približno od 600 do 800 kilometrov. To je okvirna ocena, saj je dejanska vzdržljivost odvisna od telesne teže tekača, podlage, pogostosti uporabe in izdelave obutve. Bodite pozorni predvsem na naslednje znake: - Podplat je vidno obrabljen ali neenakomerno zglajen. - Vmesni podplat je sploščen ali ima izrazite gube. - Peta se nagiba na eno stran. - Copati so postali manj udobni in stabilni. - Po teku se pojavljajo bolečine, ki jih prej niste občutili. Če opazite več teh znakov, je smiselno razmisliti o zamenjavi obutve, tudi če je njen zgornji del še vedno videti dobro.

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3. Izbirate tekaške copate samo glede na videz ali priljubljeno znamko

Lepi copati, priljubljena znamka in priporočila prijateljev niso zagotovilo, da je obutev primerna tudi za vaša stopala. Vsak tekač ima namreč nekoliko drugačno obliko stopal, način gibanja in občutek pri teku. Nekateri potrebujejo več prostora v sprednjem delu obutve, drugi dajejo prednost mehkejšemu blaženju, tretjim bolj ustreza čvrstejši občutek med tekom. Pomembno je, da copati ustrezajo vašemu stopalu in vam omogočajo udobno gibanje. Pri izbiri se ne osredotočajte zgolj na to, ali imate ploska stopala, visok stopalni lok ali izrazitejše obračanje stopala navznoter. Sistematični pregled raziskav, objavljen v knjižnici Cochrane, je pokazal, da za zdaj ni dovolj zanesljivih dokazov, da bi izbira tekaških copat samo na podlagi oblike stopal zmanjšala tveganje za poškodbe. To pomeni, da ni univerzalnega modela, ki bi preprečeval poškodbe pri vseh tekačih. Veliko bolj smiselno je upoštevati udobje, prileganje, namen uporabe in lastne izkušnje.

icon-expand Lepi copati, priljubljena znamka in priporočila prijateljev niso zagotovilo, da je obutev primerna tudi za vaša stopala. FOTO: Shutterstock

4. Prehitro zamenjate vrsto tekaških copat

Ste več let tekli v običajnih tekaških copatih, nato pa se odločili za minimalistično obutev ali model z zelo drugačnim blaženjem? Takšna sprememba lahko precej spremeni obremenitev mišic, kit in kosti v stopalih ter spodnjem delu nog. Minimalistični tekaški copati omogočajo drugačen občutek pri stiku s podlago, obutev z višjim podplatom in izrazitejšim blaženjem pa lahko vpliva na način obremenjevanja nog. Podobno velja za sodobne tekmovalne modele s karbonsko ploščo. Težava nastane predvsem takrat, ko tekač novo obutev začne uporabljati pri vseh treningih, ne da bi telesu omogočil prilagoditev. Mišice in kite potrebujejo čas, da se navadijo na drugačne obremenitve. V strokovnem soglasju, objavljenem v reviji British Journal of Sports Medicine, raziskovalci opozarjajo, da lahko nenadne spremembe obutve vplivajo na tveganje za težave pri teku. To ne pomeni, da so minimalistični ali tehnološko napredni copati sami po sebi nevarni, temveč da je pri prehodu potrebna previdnost. Novo obutev zato najprej preizkusite pri krajših in manj zahtevnih tekih. Razdaljo in pogostost uporabe povečujte postopoma, še posebej če ste zamenjali tudi višino podplata ali način blaženja.

5. Za vsako podlago uporabljate enake tekaške copate

Tekaška pot, asfalt, gozdna steza in gorski teren zahtevajo nekoliko drugačne lastnosti obutve. Kljub temu številni tekači uporabljajo en sam par copat za vse vrste podlage. Običajni cestni tekaški copati so zasnovani predvsem za tek po asfaltu, pločnikih in urejenih površinah. Za gozdne poti in zahtevnejši teren so primernejši modeli z izrazitejšim vzorcem na podplatu, ki zagotavlja boljši oprijem na neravnih in spolzkih površinah. Če se z običajnimi cestnimi copati odpravite na razgibano gozdno pot, lahko na mokrih koreninah, kamenju ali blatu hitreje izgubite oprijem. To poveča možnost zdrsa in zvina gležnja. Po drugi strani pa so grobi podplati za gorski tek na gladkem asfaltu pogosto manj udobni in se lahko hitreje obrabijo. Pri izbiri zato upoštevajte, kje boste največ tekli. Če večino časa preživite na asfaltu, izberite cestne tekaške copate. Če radi raziskujete gozdne poti in gorski svet, pa razmislite o obutvi, ki je prilagojena takšnim razmeram.

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6. Ignorirate bolečine in pričakujete, da bodo težave izginile same od sebe

Tekači so pogosto vztrajni, kar je pri redni vadbi sicer dobrodošlo, vendar lahko postane težava, če zaradi želje po doseganju ciljev preslišijo opozorilne znake telesa. Bolečine v peti, stopalnem loku, goleni ali kolenu niso nekaj, kar bi morali med vsakim tekom preprosto sprejeti. Lahko so posledica prevelike obremenitve, neustrezne obutve, prehitrega povečevanja razdalje ali kombinacije različnih dejavnikov. Kot opozarja britanska zdravstvena služba National Health Service, so tekaške poškodbe pogoste tako pri začetnikih kot pri izkušenih tekačih. Med možnimi težavami so bolečine v kolenu, goleni in peti, pri čemer lahko k nastanku nekaterih prispevajo tudi obrabljeni ali neustrezni tekaški copati. Če se med tekom pojavi bolečina, ne poskušajte na silo dokončati načrtovane razdalje. Zmanjšajte obremenitev in spremljajte, ali se stanje izboljšuje. Če bolečina vztraja, se stopnjuje ali ovira običajno hojo, poiščite nasvet zdravnika oziroma ustreznega zdravstvenega strokovnjaka. Pomembno je tudi, da ne krivite vedno samo obutve. Tudi najboljši tekaški copati ne morejo nadomestiti postopnega povečevanja razdalje, ustreznega počitka in zadostnega časa za okrevanje. Pravilna izbira tekaških copat je pomemben del priprave na tek, vendar ni edini dejavnik, ki vpliva na zdravje nog. Najboljša obutev je tista, ki se dobro prilega, ustreza podlagi in načinu teka ter vam ne povzroča neprijetnih občutkov. Ne pozabite tudi na postopno povečevanje razdalje, počitek in poslušanje lastnega telesa. Tako boste lažje ohranili rednost treningov in zmanjšali možnost, da bi vas zaradi nepremišljenih odločitev za nekaj časa ustavile poškodbe.

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