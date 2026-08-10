Pri komaj 16 letih spisala zgodovino: Živa Remic je svetovna prvakinja

Živa Remic, svetovna prvakinja v Eugenu

Živa Remic je na svetovnem prvenstvu do 20 let v Eugenu v Združenih državah Amerike osvojila naslov svetovne prvakinje v teku na 800 metrov. V finalu je tekla 2:03,03 in v napetem zaključku za pet stotink sekunde prehitela Grkinjo Ioulianno Roussou, ki je končala pri 2:03,08. Bron je osvojila Britanka Shaikira King s časom 2:03,52. Odločilen je bil predvsem zadnji del teka. Finale ni bil posebej hiter, zato se je veliko odločalo v taktičnem boju in zaključnem sprintu. Prav tam je Remičeva pokazala eno svojih največjih prednosti – izjemno hitrost na koncu teka. Tudi sama je po tekmi povedala, da ji je takšen razvoj dogodkov ustrezal, saj je pričakovala težjo in hitrejšo dirko.

icon-expand Živa Remic FOTO: Profimedia

Atletska zveza Slovenije je ob tem zapisala, da je Slovenija z njeno zmago dobila prvo mladinsko svetovno prvakinjo v zgodovini.

Prva Slovenka z naslovom svetovne mladinske prvakinje

Zmagoslavje Žive Remic ima posebno težo, saj ne gre samo za še eno medaljo slovenske atletike. Remičeva je namreč postala prva Slovenka v zgodovini, ki je osvojila naslov svetovne prvakinje do 20 let. Pred njo sta v tej starostni kategoriji svetovna naslova za Slovenijo osvojila Gregor Cankar v skoku v daljino leta 1994 in Tom Teršek v metu kopja leta 2024. Atletska zveza Slovenije navaja, da je bila Remičeva z zmago hkrati šele tretja slovenska atletinja oziroma atlet z zlatom na svetovnih prvenstvih do 20 let. Za slovensko atletiko je to zato precej več kot uspeh izjemno nadarjene najstnice. Gre za mejnik, ki bo ostal zapisan v zgodovini domače atletike.

Pri 16 letih že pod dvema minutama

Da uspeh v Eugenu ni prišel nepričakovano, kažejo njeni letošnji rezultati. Remičeva je 13. junija na mitingu v Pfungstadtu v Nemčiji prvič v karieri tekla pod dvema minutama. Njen čas 1:59,64 je po podatkih Svetovne atletike njen osebni rekord na 800 metrov. Kot je ob njenem zgodovinskem uspehu poudarila 24ur, so pred njo na prostem mejo dveh minut med Slovenkami premagale le Jolanda Čeplak, Brigita Langerholc Žager in Anita Horvat. Remičeva se je tako pri komaj 16 letih pridružila zelo kratkemu seznamu slovenskih tekačic, ki so dosegle ta mejnik. Njena hitrost ni naključje. Remičeva tekmuje tudi na 400 metrov, kombinacija hitrosti na enem krogu in vzdržljivosti na 800 metrov pa ji omogoča, da je nevarna predvsem v zaključku taktičnih tekem. Prav to se je pokazalo tudi v finalu svetovnega prvenstva v Eugenu.

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Od evropskega zlata do svetovnega naslova

Leto 2026 je za mlado Slovenko izjemno tudi zaradi dogajanja pred svetovnim prvenstvom. Na evropskem prvenstvu do 18 let v Rietiju je na 800 metrov osvojila zlato medaljo s časom 2:03,77 in izboljšala rekord prvenstva. Svetovna atletika je njen nastop opisala kot izjemno prepričljivo zmago, saj je vodila od začetka do cilja in tekmicam pobegnila za skoraj dve sekundi. Še leto prej je Remičeva pri komaj 15 letih osvojila srebrno medaljo na evropskem prvenstvu do 20 let v Tampereju. Takrat je v finalu tekla 2:01,76 in zaostala le za Nemko Jano Marie Becker.

Benjamin Lakošeljac tik pod stopničkami

Slovenski uspeh v teku na 800 metrov je v Eugenu dopolnil tudi Benjamin Lakošeljac. V moškem finalu je osvojil četrto mesto s časom 1:46,81. Atletska zveza Slovenije navaja, da je bil to njegov drugi najboljši rezultat v karieri, za bronasto medaljo pa je zaostal za dobrih pol sekunde. Četrto mesto je zanj še posebej zanimivo tudi zaradi izkušnje izpred dveh let, ko je na evropskem prvenstvu do 18 let prav tako končal tik pod stopničkami. Lakošeljac je v letošnji sezoni sicer že izboljšal osebni rekord na 800 metrov. Svetovna atletika pri njem beleži čas 1:46,17, dosežen julija v Banski Bistrici, zato je tudi njegov nastop v Eugenu potrdil, da se približuje ravni najboljših mladih tekačev na svetu.

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Zgodovinska noč za slovensko atletiko

V Eugenu je tako slovenska atletika dobila več kot le novo medaljo. Živa Remic je pri 16 letih osvojila naslov, ki ga pred njo ni uspelo osvojiti še nobeni Slovenki. Pri tem ni zmagala v disciplini, v kateri bi odločala ena sama tehnična poteza, temveč v zahtevnem teku na 800 metrov, kjer se v zadnjih metrih pogosto odloča med najboljšimi mladimi tekačicami na svetu. Njena sezona ima zdaj jasen vrhunec: evropsko zlato do 18 let, osebni rekord pod dvema minutama in svetovno zlato do 20 let. Kot je po zmagi dejala sama, ob veselju čuti predvsem olajšanje in hvaležnost do ljudi okoli sebe, še posebej trenerja Gregorja Grada.

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