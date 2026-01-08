Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Tamara Zidanšek
Šport

Tamara Zidanšek brez polfinala v Canberri

STA
08. 01. 2026 14.55
0

Tamara Zidanšek je bila v Canberri poražena v četrtfinalu.

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je ostala brez polfinala teniškega turnirja nižje ravni WTA 125 v Canberri, ki služi kot priprava na prvi grand slam sezone v Melbournu. Slovenka je v četrtfinalu naletela na previsoko oviro. Od Zidanšek je bila v dveh nizih s 6:2, 6:4 boljša 24-letna Joanna Garland s Tajvana.

Zidanšek se je z zmago s 7:6 (5), 2:6, 6:3 nad Tajko Lanlano Tararudee uvrstila v četrtfinale turnirja v Canberri. Na turnir v avstralski prestolnici se je prebila skozi kvalifikacije, nato pa presenetila četrtopostavljeno Lucio Bronzetti iz Italije.

Na uradni strani odprtega prvenstva Avstralije so decembra objavili seznam prijavljenih igralcev in igralk, ki imajo že zagotovljen nastop v glavnem delu letošnjega OP Avstralije.

Med njimi je tudi Slovenka Kaja Juvan. Zidanšek pa od ponedeljka naprej čaka kvalifikacijski turnir za nastop na prvem velikem turnirju teniške sezone.

Šport
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Tamara Zidanšek Canberra turnir tenis rezultati
Športi z žogo

Ko je Jugoslavija ustavila sanje ...

Šport

To je po zmagi storil Domen Prevc

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1434