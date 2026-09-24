Šokiral z novim videzom: precej shujšal in prestal operacijo

Rooney se je na londonski rdeči preprogi pojavil v elegantnem modrem suknjiču in vidno spremenjenem videzu. Primerjava z njegovimi fotografijami iz preteklih let pokaže precejšnjo razliko. Britanski mediji so v zadnjih mesecih veliko pisali o njegovi izgubi telesne teže. Pojavila so se tudi ugibanja, da naj bi pri tem uporabljal priljubljene injekcije za hujšanje, vendar Rooney takšna namigovanja zavrača. Poudaril je, da je za spremembo predvsem trdo delal. "Škoda je, ker se res trudim, da bi shujšal," je o govoricah povedal za Daily Mail.

icon-expand Wayne Rooney je presenetil z novim videzom. FOTO: Profimedia

Ni šlo le za hujšanje

Rooneyjeva preobrazba pa ni povezana samo z izgubo kilogramov. Nekdanji nogometaš je letos prestal tudi operacijo nosu. Poseg je bil povezan s poškodbami, ki jih je utrpel v času profesionalne nogometne kariere. Nos si je zlomil dvakrat, prvič leta 2015, ko je igral za Manchester United, drugič pa leta 2018 kot član ameriškega kluba DC United. Rooney je po operaciji pojasnil, da se zanjo ni odločil zaradi želje po drugačnem videzu. Težave mu je povzročalo predvsem dihanje skozi eno nosnico. Njegova žena Coleen pa je razkrila še en razlog, zaradi katerega ga je dolgo spodbujala k posegu, njegovo smrčanje. Sam je po operaciji opisal tudi neprijeten del okrevanja. Povedal je, da je imel v nosu še plastični cevki in da je komaj čakal, da ju odstranijo.

icon-expand Wayne Rooney je prestal tudi operacijo nosu. FOTO: Profimedia

Nov začetek po nogometni karieri Spremenjeni Rooney se je na premieri pojavil ob ženi Coleen, njuna nova dokumentarna serija The Real Rooneys pa gledalce popelje v zasebno življenje družine. Desetdelna serija prikazuje življenje Wayna in Coleen ter njunih štirih sinov v obdobju, ko se nekdanji nogometaš vse bolj oddaljuje od trenerskega dela in išče nov življenjski ritem. Rooney, ki je večino svoje igralske kariere povezan z Manchester Unitedom, je po koncu igranja deloval tudi kot trener. Vodil je med drugim Derby County, DC United, Birmingham City in Plymouth Argyle, a se je v zadnjem obdobju vse bolj posvetil družinskemu življenju. Zdaj je očitno pripravljen obrniti nov list. In če je mogoče soditi po njegovem zadnjem nastopu v javnosti, je sprememba precej večja, kot bi kdo pričakoval.

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