Ko je Jugoslavija ustavila sanje ...

Iz Velike Britanije prihaja žalostna novica – v 76. letu starosti je umrl Terry Yorath, nekdanji reprezentant Walesa ter igralec Leedsa, Tottenhama in Coventryja, poroča gol.dnevnik.hr. Njegova družina je potrdila, da je legendarni nogometaš umrl po kratki bolezni. Tragična vest je prišla le nekaj ur po tem, ko je njegova hči, BBCjeva voditeljica Gabby Logan, zaradi nujnega družinskega primera nenadoma zapustila oddajo Match of the Day.

Igralec, trener in simbol ene najuspešnejših generacij Leedsa

Yorath, rojen v Cardiffu, je bil pomemben del zlate ere Leedsa pod vodstvom Dona Revieja. Med letoma 1967 in 1976 je za klub zbral skoraj 200 nastopov in osvojil naslov angleškega prvaka. Njegovi nekdanji soigralci so ga opisovali kot "izjemno predanega in nepopustljivega vezista", ki je bil vedno pripravljen narediti tisto, česar se drugi niso upali. Za reprezentanco Walesa je zbral 59 nastopov, po koncu igralske kariere pa je postal trener. Vodil je klube Swansea, Bradford, Cardiff in Sheffield Wednesday, pa tudi reprezentanci Libanona in Walesa. Z zadnjo je bil izjemno blizu uvrstitvi na svetovno prvenstvo 1994, kar je označil kot "eno največjih razočaranj kariere".

Spomin, ki ga je preganjal vse življenje: dvoboj z Jugoslavijo

Eden najbolj bolečih trenutkov Yorathove kariere je povezan s kvalifikacijami za evropsko prvenstvo 1976, ko se je Wales pomeril z izjemno močno Jugoslavijo. Prva tekma v Zagrebu se je končala z zmago Jugoslavije z 2:0, kar je Wales postavilo v skoraj brezizhodni položaj pred povratno tekmo v Cardiffu. Ninian Park je bil razprodan, domači pa so potrebovali popoln večer, da bi ostali v igri za uvrstitev med štiri najboljše reprezentance Evrope. Wales je odigral srčno, a tekma se je končala z 1:1, kar je pomenilo izpad. Vseeno pa je največja drama prišla v zadnjih minutah, ko je Wales dobil enajstmetrovko – zadnjo priložnost za preobrat.

Usodni strel, ki ga Wales ne bo nikoli pozabil

Odgovornost je prevzel kapetan Yorath. Njegov strel z bele točke pa je ubranil legendarni jugoslovanski vratar Enver Marić, kar je pomenilo konec velških sanj o evropskem prvenstvu. Kasneje je Yorath dejal: "Tisti trenutek me je spremljal vse življenje. Vedel sem, da sem razočaral narod." Ta zgrešeni penal je postal eden najbolj bolečih trenutkov v zgodovini velškega nogometa. Številni navijači ga še danes omenjajo kot "trenutek, ki je spremenil potek zgodovine". V letih po tekmi so se pojavljale celo teorije, da naj bi nemški sodnik, ki je vodil prvo tekmo v Zagrebu, "pomagal Jugoslaviji, ker je imel počitniško hišo na Jadranu". Te obtožbe nikoli niso bile potrjene, a so postale del nogometnega folklornega izročila.

Zapuščina človeka, ki je dal vse za Wales

Terry Yorath bo ostal zapisan kot eden najpomembnejših velških nogometašev svoje generacije – borec, vodja in človek, ki je vedno nosil dres z neizmernim ponosom. Njegova družina je ob smrti zapisala: "Terry je bil izjemen oče, mož in športnik. Njegova predanost nogometu in Walesu bo živela naprej."

