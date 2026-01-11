Umrl je četrti najboljši strelec v zgodovini Tottenhama

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Iz Londona prihaja žalostna vest – v 80. letu starosti je umrl Martin Chivers, eden najbolj ikoničnih napadalcev, kar jih je kdaj nosilo dres Tottenhama, poroča net.hr. Klub je novico potrdil z ganljivim sporočilom, v katerem so zapisali, da je odšel "resnično legendarni član naše zgodovine".

Človek, ki je zaznamoval zlato obdobje Tottenhama

Chivers je med letoma 1968 in 1976 za Spurs odigral 367 tekem in dosegel impresivnih 174 zadetkov. V času, ko je bil eden najbolj strah vzbujajočih napadalcev v Angliji, je Tottenham popeljal do pomembnih lovorik – osvojil je Pokal UEFA leta 1972 ter Ligaški pokal v sezonah 1971 in 1973. V zgodovini kluba ostaja na četrtem mestu večne lestvice strelcev. Pred njim so le trije velikani: Harry Kane (280 golov) Jimmy Greaves (268 golov) Bobby Smith (208 golov) Tottenham je ob njegovi smrti zapisal: "Z neizmerno žalostjo sporočamo, da nas je zapustil Martin Chivers, eden največjih napadalcev, kar jih je kdaj igralo za naš klub."

Najdražji igralec v Angliji

Ko je Chivers leta 1968 prestopil iz Southamptona v Tottenham, je njegov prihod odmeval po vsej državi. S prestopno vsoto 125.000 funtov je postal najdražji nogometaš v Angliji, kar je bil takrat izjemen znesek. Njegov nekdanji trener je o njem nekoč dejal: "Bil je popoln napadalec – močan, hiter in smrtonosen pred golom."

Pomemben pečat tudi v reprezentanci

Chivers ni blestel le na klubski ravni. Za angleško reprezentanco je zbral 24 nastopov in dosegel 13 golov. V dresu treh levov je bil znan po svoji fizični moči in izjemnem strelu, zaradi česar je bil stalnica v napadu v začetku 70. let.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 4 Martin Chivers







Zapuščina, ki bo živela naprej

Martin Chivers bo ostal zapisan kot eden največjih napadalcev v zgodovini Tottenhama – igralec, ki je s svojo učinkovitostjo, karizmo in predanostjo pustil neizbrisen pečat. Navijači se ga bodo spominjali kot "človeka, ki je vedno znal najti pot do gola".

