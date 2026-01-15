Moskisvet.com
Športi z žogo

Tragična novica: umrl nekdanji igralec Krke

STA
15. 01. 2026 16.05
0

Iz sveta košarke prihaja žalostna novica o prezgodnji smrti Anteja Grgurevića, ki je preminil v 51. letu starosti.

V 51. letu starosti je umrl Ante Grgurević, nekdanji hrvaški košarkar in trener, ki je v karieri eno sezono preživel tudi v dresu novomeške Krke. Grgurević, znan po svoji borbenosti, je preminil v noči s srede na četrtek, so potrdili na spletni strani hrvaškega kluba iz Splita, za katerega je igral in bil tudi trener.

Grgurević se je rodil 13. avgusta 1975 v Splitu, člansko kariero pa je začel v Dalvinu. Za splitske rumene je igral petkrat v karieri, poseben pečat pa je pustil v dveh mandatih na prelomu stoletja. Po končani igralski karieri je bil leta 2019 trener članske ekipe, pred tem pa je od leta 2012 delal kot pomočnik. Po zamenjavi je v klubu delal v mladinskem pogonu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čeprav z 200 centimetri ni bil posebej visok za položaj centra, je Grgurević na igrišču kazal izjemno borbenost, zaradi česar je prevladoval pri skokih, so zapisali pri klubu.

Za Krko je igral v sezoni 2003/04.

Šport
Novice

Skrivnosti trenerja Real Madrida: družina, posel in skrita ljubezen

