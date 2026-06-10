15-letnik za dva milijona iz Slovenije na tuje

Po več mesecih pogajanj in zanimanju številnih uglednih evropskih klubov naj bi se 15-letni slovenski nogometni talent Tim Ružnić pozimi preselil v enega najprepoznavnejših razvojnih klubov v Evropi, Red Bull Salzburg. Njegov oče Amir Ružnić je eden najbolj prodornih slovenskih agentov.

Salzburg premagal konkurenco

Za mladega napadalca naj bi se zanimali tudi drugi veliki evropski klubi, vendar je Salzburg, znan po odličnem razvoju mladih talentov, na koncu prepričal igralca in njegov tabor. Klub iz Avstrije že vrsto let slovi kot ena najboljših postaj za razvoj mladih nogometašev, ki kasneje pogosto nadaljujejo kariero v največjih evropskih ligah.

Rekorden posel za Koper

Prestop naj bi pomenil tudi zgodovinski trenutek za FC Koper, saj bodo Koprčani s tem podrli klubski rekord. Čeprav uradne finančne podrobnosti niso znane, naj bi šlo za enega najodmevnejših prestopov mladih slovenskih nogometašev v zadnjih letih.

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Investicija v prihodnost

Ružnić velja za enega največjih talentov svoje generacije v Sloveniji, zato prestop ni presenečenje za nogometne poznavalce. Salzburg ga vidi kot dolgoročni projekt in investicijo v prihodnost. Mladi igralec se bo po načrtih v Avstrijo preselil v zimskem prestopnem roku, kjer bo sprva del mladinskega oziroma razvojnega sistema kluba.

Pot, ki jo je prehodil Benjamin Šeško

Najbolj znan slovenski primer, ki se je izpopolnjeval v Salzburgu, je gotovo Benjamin Šeško. Leta 2019 se je kot 16-letnik iz Domžal preselil v Red Bull Salzburg, kjer je najprej igral za partnerski klub FC Liefering, nato pa se prebil v prvo moštvo Salzburga. V dresu avstrijskega velikana je osvojil več državnih naslovov in se uveljavil kot eden najbolj obetavnih napadalcev v Evropi. Njegov razvoj je bil tako uspešen, da ga je Salzburg leta 2023 prodal v RB Leipzig, kar je bil naslednji korak v njegovi karieri.

icon-expand Benjamin Šeško FOTO: Profimedia

Salzburg kot odskočna deska

Red Bull Salzburg slovi po tem, da zgodaj prepozna nadarjene nogometaše in jim omogoči razvoj na najvišji ravni. Klub je v zadnjih letih razvil številne zvezdnike svetovnega nogometa, med njimi tudi Erlinga Haalanda, ki je iz Salzburga odšel v Dortmund in nato postal eden najboljših napadalcev na svetu. Klub je postal znan prav po sistematičnem razvijanju mladih igralcev in njihovem prehodu v največje evropske lige.

Kaj to pomeni za Tima Ružnića?

Če bo prestop dokončno potrjen, bo Tim Ružnić stopil po poti, ki jo je pred njim uspešno prehodil Benjamin Šeško. Za mladega Koprčana bi Salzburg lahko predstavljal idealno okolje za razvoj, saj klub mladim igralcem redno ponuja priložnost za napredovanje od akademije do članske ekipe in nato do največjih evropskih klubov. Prav zato mnogi poznavalci menijo, da je Salzburg ena najboljših destinacij za najbolj nadarjene nogometaše iz Slovenije.