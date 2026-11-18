Večer, ki ga v dvorani Duke ne bodo pozabili

icon-expand Andrej Stojaković FOTO: Profimedia

V ameriški študentski košarkarski ligi NCAA je odmevala predstava, ki je ne vidimo vsak dan. Dvaindvajsetletni Andrej Stojaković je v dresu univerze Illinois blestel proti petouvrščeni ekipi Duke in svojo ekipo popeljal do prepričljive zmage z 99 : 78. A rezultat je bil tokrat skoraj v drugem planu. Vso pozornost je ukradel sin legendarnega Predraga Stojakovića, ki je dosegel kar 46 točk in se vpisal v zgodovino slovite dvorane Cameron Indoor Stadium. Njegov dosežek je še toliko bolj impresiven, ker je šlo za rekord, ki je zdržal od leta 1957. Takrat je Grady Wallace kot gostujoči košarkar dosegel 43 točk. Andrej je njegovo znamko presegel za tri točke in postavil nov mejnik.

Zaustaviti ga niso mogli niti najboljši branilci

Stojaković je bil praktično neustavljiv. Iz igre je zadel 14 od 21 metov, uspešen je bil pri dveh od treh poskusov za tri točke, s črte prostih metov pa je zadel kar 16-krat od 20 poskusov. Skupno je v 34 minutah igre zbral 46 točk, šest skokov, eno asistenco in eno blokado. Že ob polčasu jih je imel na računu 20, v drugem delu srečanja pa je dodal še 26 točk. Illinois je z zmago poskrbel še za en velik podvig. Duke je namreč na domačem parketu nanizal kar 35 zaporednih zmag, preden je naletel na razigranega Stojakovića in njegove soigralce.

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Sin legendarnega Peđe stopa po očetovih stopinjah

Andrej prihaja iz izjemne košarkarske družine. Njegov oče Predrag Peđa Stojaković je bil eden najboljših evropskih košarkarjev svoje generacije, trikratni udeleženec tekme zvezd lige NBA in prvak lige NBA z Dallas Mavericks leta 2011. Peđa je slovel predvsem po izjemnem metu z razdalje, njegov sin pa vse bolj opozarja nase z raznovrstno napadalno igro. Andrej je visok približno 201 centimeter, igra na položaju krila in ima za seboj že izkušnje na treh ameriških univerzah: Stanfordu, Kaliforniji in Illinoisu. Njegova prihodnost bi lahko bila prav tako povezana z najmočnejšo košarkarsko ligo na svetu. Andrej je namreč tudi kandidat za nabor lige NBA leta 2027, s takšnimi predstavami pa si zagotovo povečuje prepoznavnost med skavti.

icon-expand Predrag Stojaković FOTO: Profimedia

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