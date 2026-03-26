Šeško v izjemni formi: slovenski napadalec navdušuje v Angliji

Po nekoliko negotovem začetku sezone, se je 22-letni napadalec Benjamin Šeško v letu 2026 očitno prebudil. Več športnih kritikov zatrjuje, da je prav sprememba na klopi, prihod trenerja Michaela Carricka, sprožila njegov preporod. Šeško je v kratkem obdobju dosegel več ključnih zadetkov, med drugim tudi zmagovitega proti Evertonu ter pomembne gole v boju za vrh lestvice. Njegova učinkovitost je še toliko bolj zanimiva, ker ne začenja vseh tekem. Kljub omejeni minutaži je v zadnjih nastopih dosegal zadetke skoraj na vsaki tekmi, kar je trener označil kot "velik plus" za ekipo. Takšna vloga spominja na klasične "super-rezerviste", a vse več analitikov meni, da si Šeško že zasluži mesto v začetni enajsterici.

Njegove predstave niso ostale neopažene

V klubu je bil izbran za igralca meseca februarja, kar potrjuje, da ne gre zgolj za kratkotrajen preblisk, temveč za resen napredek v njegovi igri. Hkrati ga nekateri komentatorji že uvrščajo med najboljše napadalne okrepitve sezone v angleški ligi, kar je glede na močno konkurenco še posebej zgovorno. Vendar zgodba ni povsem brez zapletov. Zadnje novice razkrivajo, da se Šeško spopada z manjšimi težavami z mišico, zaradi katerih se je odpovedal reprezentančnim obveznostim. Odločitev naj bi bila previdnostna, saj želi biti povsem pripravljen za zaključek sezone v Premier ligi, kjer Manchester United lovi mesta, ki vodijo v Ligo prvakov.

icon-expand Benjamin Šeško FOTO: Profimedia

Kljub temu ostaja splošna slika zelo pozitivna. Šeško danes velja za enega najbolj obetavnih mladih napadalcev v Evropi, igralca, ki združuje fizično moč, hitrost in občutek za gol. Njegov razvoj v zadnjih mesecih nakazuje, da se iz perspektivnega talenta hitro preobraža v ključnega igralca enega največjih klubov na svetu. Če bo ohranil formo in ostal zdrav, bi lahko prav zaključek sezone 2026 pomenil dokončen preboj Slovenca med elitne napadalce evropskega nogometa.

