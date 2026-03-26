Šeško v izjemni formi: slovenski napadalec navdušuje v Angliji

S.B.
26. 03. 2026 03.38
Slovenski nogometni biser Benjamin Šeško v zadnjih tednih znova polni naslovnice evropskih športnih medijev, tokrat ne le zaradi svojega talenta, temveč predvsem zaradi opaznega vzpona forme v dresu Manchester United in hkrati manjših skrbi glede telesne pripravljenosti.

Po nekoliko negotovem začetku sezone, se je 22-letni napadalec Benjamin Šeško v letu 2026 očitno prebudil. Več športnih kritikov zatrjuje, da je prav sprememba na klopi, prihod trenerja Michaela Carricka, sprožila njegov preporod. Šeško je v kratkem obdobju dosegel več ključnih zadetkov, med drugim tudi zmagovitega proti Evertonu ter pomembne gole v boju za vrh lestvice.

Njegova učinkovitost je še toliko bolj zanimiva, ker ne začenja vseh tekem. Kljub omejeni minutaži je v zadnjih nastopih dosegal zadetke skoraj na vsaki tekmi, kar je trener označil kot "velik plus" za ekipo. Takšna vloga spominja na klasične "super-rezerviste", a vse več analitikov meni, da si Šeško že zasluži mesto v začetni enajsterici.

Benjamin Šeško FOTO: Profimeda

Njegove predstave niso ostale neopažene

V klubu je bil izbran za igralca meseca februarja, kar potrjuje, da ne gre zgolj za kratkotrajen preblisk, temveč za resen napredek v njegovi igri. Hkrati ga nekateri komentatorji že uvrščajo med najboljše napadalne okrepitve sezone v angleški ligi, kar je glede na močno konkurenco še posebej zgovorno.

Vendar zgodba ni povsem brez zapletov. Zadnje novice razkrivajo, da se Šeško spopada z manjšimi težavami z mišico, zaradi katerih se je odpovedal reprezentančnim obveznostim. Odločitev naj bi bila previdnostna, saj želi biti povsem pripravljen za zaključek sezone v Premier ligi, kjer Manchester United lovi mesta, ki vodijo v Ligo prvakov.

Benjamin Šeško FOTO: Profimedia

Kljub temu ostaja splošna slika zelo pozitivna. Šeško danes velja za enega najbolj obetavnih mladih napadalcev v Evropi, igralca, ki združuje fizično moč, hitrost in občutek za gol. Njegov razvoj v zadnjih mesecih nakazuje, da se iz perspektivnega talenta hitro preobraža v ključnega igralca enega največjih klubov na svetu.

Če bo ohranil formo in ostal zdrav, bi lahko prav zaključek sezone 2026 pomenil dokončen preboj Slovenca med elitne napadalce evropskega nogometa.

Viri: The Sun, Reuters

Benjamin Šeško Manchester United Premier League nogomet Michael Carrick
Zabava

Takšen je v resnici Cristiano Ronaldo

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

