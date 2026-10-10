Zabija gole kot za stavo, vozi 11 let star avto in pomaga otrokom

Sergio Camello navdušuje z goli

Španski napadalec Sergio Camello je sezono začel v izjemni strelski formi. V prvih sedmih prvenstvenih nastopih je dosegel sedem golov, kar ga je po poročanju britanskega časnika The Guardian uvrstilo med najučinkovitejše strelce v najmočnejših evropskih ligah. Pred njim je bil v omenjenem obdobju le Barcelonin Raphinha. V prejšnjih sezonah španskega prvenstva je Camello dosegel pet, tri oziroma šest golov. Letos mu gre očitno precej bolje, soigralci pa ga že kličejo Pichichi – po priznanju za najboljšega strelca španske lige. Del zaslug za njegov strelski preporod ima trener Beñat San José, ki je spremenil njegovo gibanje v napadu. Camello pa poudarja, da je pomemben korak naredil tudi sam, predvsem na področju duševnega zdravja.

icon-expand Sergio Camello navdušuje z goli FOTO: Profimedia

Pritisk in tesnoba sta mu vzela del veselja

Camello je že kot najstnik vstopil v svet profesionalnega nogometa, kjer se je moral hitro navaditi na pričakovanja in pozornost javnosti. Po vrnitvi z olimpijskih iger v Parizu leta 2024, na katerih je s špansko reprezentanco osvojil zlato medaljo, je v lokalnem baru doživel napad tesnobe, ko ga je obkrožila skupina ljudi. Kot je pojasnil v pogovoru za The Guardian, so mu pomagali pogovori z bratom dvojčkom Gonzalom in prijatelji ter psihoterapija. Naučil se je bolje obvladovati pritisk in se znova osredotočiti na veselje do nogometa.

Vozi star avtomobil in obožuje rock

Medtem ko številni nogometni zvezdniki vozijo prestižne športne avtomobile, ima Camello precej drugačen okus. Vozi približno enajst let star rabljen Volkswagen Beetle z več kot 300.000 kilometri na števcu. V prostem času posluša britansko skupino The Smiths, se ukvarja s fotografijo, uči igrati bobne in spremlja filme. Na spletu je objavil že 156 filmskih ocen, kar kaže, da njegovi interesi segajo daleč onkraj nogometnih igrišč.

Otrokom želi omogočiti brezplačno glasbeno izobraževanje

Camello sodeluje z dobrodelno organizacijo Action for Music, ki otrokom iz manj premožnih madridskih četrti Tetuán in Carabanchel omogoča brezplačno učenje glasbe. Na voljo imajo glasbila, prostore za vadbo in pouk različnih glasbil. Njegov cilj je projekt razširiti tudi v Vallecas, kjer domuje njegov klub Rayo Vallecano. Želi si ustanoviti glasbeno šolo za približno 40 otrok, pri čemer bi bil poseben poudarek na rock glasbi. V pogovoru za špansko radijsko mrežo Cadena SER so poročali tudi o načrtovanem projektu simfoničnega rocka za otroke in mladostnike, ki naj bi se začel v šolskem letu 2027/28. Namen je mladim ponuditi dostop do glasbe, jim pomagati razvijati samozavest in omogočiti nastopanje pred občinstvom. Za Camella je občutek uspeha na odru lahko prav tako močan kot doseganje zadetkov na nogometni tekmi.

icon-expand Rayo Vallecano je zanj več kot klub FOTO: Profimedia

Rayo Vallecano je zanj več kot klub

Camello je tesno povezan z Vallecasom, delavskim predelom Madrida, kjer ima Rayo Vallecano globoke korenine. Pri klubu mu je všeč predvsem bližina med nogometaši in navijači. Ko je moral Rayo zaradi pomislekov glede varnosti stadiona domače tekme začasno igrati v Leganésu, so bili navijači nezadovoljni. Vrnitev v domačo četrt je bila zato pomembna tako za klub kot za lokalno skupnost. Camello ceni okolje, v katerem nogometaši po tekmah še vedno obiskujejo iste lokale kot navijači. Takšen odnos mu pomaga ohranjati stik z vsakdanjim življenjem in se izogniti občutku, da je zaradi uspeha nekaj več od drugih.

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