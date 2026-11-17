Ronaldova mama se je razveselila poraza Portugalske

Portugalska je na domačem igrišču v Bragi doživela hud poraz. Danska je slavila s 4:1, tekma pa je bila za Portugalce še posebej čustvena, saj so prvič nastopili po slovesu Cristiana Ronalda od reprezentančnega nogometa. Toda rezultat je imel nepričakovano zagovornico tudi zunaj danskega tabora. Dolores Aveiro, Ronaldova mama, je namreč odkrito priznala, da jo je poraz portugalske reprezentance razveselil. "Bil je poraz in prav jim je. Bila sem vesela," je po poročanju portugalskega športnega časnika A Bola povedala novinarjem. Njene besede so hitro odmevale, saj je šlo za precej nenavadno reakcijo matere enega največjih nogometašev v zgodovini portugalske reprezentance.

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'Prevarali so ga': ostre besede o odnosu do Cristiana Ronalda

Dolores Aveiro se ni ustavila pri komentarju rezultata. Spregovorila je tudi o okoliščinah, zaradi katerih je njen sin končal reprezentančno kariero. Cristiano Ronaldo je 5. novembra napovedal, da za Portugalsko ne bo več igral. Njegova odločitev je sledila napetostim s selektorjem Jorgejem Jesusom in dogodkom v reprezentančnem taboru, zaradi katerih je nogometaš septembra zapustil ekipo. "Seveda je bil žalosten. Prevarali so ga. Tudi sama sem žalostna," je dejala njegova mama. Dodala je, da po njenem mnenju njen sin v reprezentanci ni dobil spoštovanja, ki si ga zasluži. Posebej kritična je bila do nekdanjih soigralcev. Prepričana je, da mu niso izkazali dovolj naklonjenosti in spoštovanja, kar naj bi ga prav tako prizadelo. Kot poroča portugalski medij Portugal Resident, je Dolores menila, da se do njenega sina niso obnašali primerno niti njegovi reprezentančni kolegi.

icon-expand Portugalska je na domačem igrišču v Bragi doživela hud poraz. FOTO: Profimedia

Kritizirala je tudi poklon Ronaldu na tekmi z Dansko

Portugalska reprezentanca je pred tekmo z Dansko pripravila poklon svojemu nekdanjemu kapetanu. Nogometaši so med državno himno nosili drese z Ronaldovim imenom in številko sedem, navijači pa so na tribunah razgrnili napis v zahvalo nekdanjemu kapetanu. Toda Dolores Aveiro nad gesto ni bila navdušena. Po njenem mnenju bi se moral poklon zgoditi v prisotnosti njenega sina, ne na tekmi, na kateri ga sploh ni bilo. Poudarila je, da bo pravo priznanje dobil pri Sportingu iz Lizbone, klubu, pri katerem je Ronaldo začel svojo profesionalno nogometno pot. Prepričana je, da tam znajo ceniti njegov prispevek in mu izkazati spoštovanje, ki si ga zasluži.

Selektor Jorge Jesus ji je odgovoril: "Zdaj moram odgovarjati še Ronaldovi mami?"

icon-expand Dolores Aveiro FOTO: Profimedia

Izjave Ronaldove mame niso ostale brez odziva selektorja Jorgeja Jesusa. Novinarji so ga o njih vprašali na novinarski konferenci pred naslednjo tekmo Portugalske proti Walesu. Njegov prvi odziv je bil nekoliko nejevoljen. "Zdaj moram odgovarjati še Ronaldovi mami?" Kljub temu se je izognil neposrednemu obračunavanju z Dolores. Poudaril je, da jo spoštuje in razume njeno ravnanje. "Je gospa, ki jo zelo spoštujem. Veliko je pretrpela, ko je vzgajala svoje otroke," je dejal po poročanju Al Jazeere, ki je povzela tudi agencijo AFP. Jesus je dodal, da ne ve, kdaj se bodo vprašanja o Ronaldu končala. Če ga bodo novinarji o nekdanjem zvezdniku spraševali tudi prihodnje leto, bo nanje še naprej odgovarjal.

Zakaj je Ronaldo sploh zapustil portugalsko reprezentanco?

Za ozadje spora se je treba vrniti v september. Ronaldo je bil po napetostih s selektorjem nezadovoljen s svojo vlogo v ekipi. Med drugim je bil na tekmi proti Norveški v položaju, ko se je ogreval, vendar ni dobil priložnosti za vstop v igro. Po odhodu iz reprezentančnega tabora je portugalska nogometna zveza proti njemu uvedla tridesetdnevno prepoved igranja in denarno kazen. Čeprav se je pozneje opravičil, se je odločil končati reprezentančno kariero. Kot poroča britanski The Independent, je Ronaldo reprezentančno pot sklenil po triindvajsetih letih. V tem času je zbral 234 nastopov in dosegel 146 zadetkov, kar sta rekorda v moški reprezentančni konkurenci.

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