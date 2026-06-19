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Lionel Messi
Športi z žogo

Novica o smrti očeta Lionela Messija zanetila kaos

B.R.
19. 06. 2026 11.32
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Argentinska televizijska voditeljica Florencia Peña se je znašla v središču velikega medijskega škandala, potem ko je v spletnem prenosu napačno navedla, da je umrl oče Lionela Messija.

Kako je prišlo do napačne informacije

Incident se je zgodil med oddajo na platformi Luzu TV, kjer je voditeljica Florencia Peña v živo omenila domnevno smrt Jorgeja Messija. Kot piše argentinski medij La Nación, je bila informacija predstavljena brez uradne potrditve, kar je takoj sprožilo dvome gledalcev.

Kmalu zatem so različni mediji, med njimi tudi Times of India, poročali, da je šlo za napačno informacijo, saj je družina Messi potrdila, da Jorge Messi ni umrl, temveč okreva po zdravstvenih zapletih.

Družina Messi je v uradnem odzivu jasno zanikala govorice o smrti.
Družina Messi je v uradnem odzivu jasno zanikala govorice o smrti. FOTO: Profimedia

Val kritik na družbenih omrežjih

Po objavi napačne informacije je sledil močan odziv na družbenih omrežjih. Kot poroča The Sun, so številni navijači Lionela Messija izrazili ogorčenje nad širjenjem nepreverjenih informacij, še posebej zaradi občutljive narave teme.

Ukrepi televizijske platforme

Vodstvo platforme Luzu TV je po incidentu hitro ukrepalo. Kot navaja BBC News, so bili iz projekta odstranjeni sodelujoči v oddaji, medtem ko je bil program deležen notranje preiskave zaradi načina, kako je informacija prišla v eter.

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Opravičilo Florencie Peña

Florencia Peña se je po incidentu javno opravičila. Kot poroča Infobae, je poudarila, da je informacijo prejela med oddajo v živo in ji zaupala, saj naj bi bila predstavljena kot preverjena.

Dodala je, da ji je žal za nastalo situacijo ter da prevzema odgovornost za svojo vlogo pri širjenju napačne informacije.

Odziv družine Messi

Družina Messi je v uradnem odzivu, ki ga povzema ESPN, jasno zanikala govorice o smrti Jorgeja Messija. Poudarili so, da gre za zdravstvene težave, ki zahtevajo zasebnost, ter opozorili na nevarnost širjenja nepreverjenih novic.

Šport
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