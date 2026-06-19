Novica o smrti očeta Lionela Messija zanetila kaos

Kako je prišlo do napačne informacije
Incident se je zgodil med oddajo na platformi Luzu TV, kjer je voditeljica Florencia Peña v živo omenila domnevno smrt Jorgeja Messija. Kot piše argentinski medij La Nación, je bila informacija predstavljena brez uradne potrditve, kar je takoj sprožilo dvome gledalcev.
Kmalu zatem so različni mediji, med njimi tudi Times of India, poročali, da je šlo za napačno informacijo, saj je družina Messi potrdila, da Jorge Messi ni umrl, temveč okreva po zdravstvenih zapletih.
Val kritik na družbenih omrežjih
Po objavi napačne informacije je sledil močan odziv na družbenih omrežjih. Kot poroča The Sun, so številni navijači Lionela Messija izrazili ogorčenje nad širjenjem nepreverjenih informacij, še posebej zaradi občutljive narave teme.
Ukrepi televizijske platforme
Vodstvo platforme Luzu TV je po incidentu hitro ukrepalo. Kot navaja BBC News, so bili iz projekta odstranjeni sodelujoči v oddaji, medtem ko je bil program deležen notranje preiskave zaradi načina, kako je informacija prišla v eter.
Opravičilo Florencie Peña
Florencia Peña se je po incidentu javno opravičila. Kot poroča Infobae, je poudarila, da je informacijo prejela med oddajo v živo in ji zaupala, saj naj bi bila predstavljena kot preverjena.
Dodala je, da ji je žal za nastalo situacijo ter da prevzema odgovornost za svojo vlogo pri širjenju napačne informacije.
Odziv družine Messi
Družina Messi je v uradnem odzivu, ki ga povzema ESPN, jasno zanikala govorice o smrti Jorgeja Messija. Poudarili so, da gre za zdravstvene težave, ki zahtevajo zasebnost, ter opozorili na nevarnost širjenja nepreverjenih novic.
Viri: New York Post, Times of India, The Sun, La Nación, NBC News, ESPN
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