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Courtney Meppen-Walter
Športi z žogo

Svet nogometa pretresla tragična smrt: umrl je pri komaj 32 letih

B.R.
30. 09. 2026 12.09
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Angleški nogomet je pretresla novica o smrti Courtneyja Meppen-Walterja, nekdanjega nogometaša Manchester Cityja in kapetana angleške reprezentance do 18 let. Umrl je star komaj 32 let. Vzrok smrti za zdaj ni znan.

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Umrl je nekdanji talent Manchester Cityja

Courtney Meppen-Walter je nogometno pot začel v akademiji Manchester Cityja, kjer so mu napovedovali obetavno prihodnost. Igral je tudi za angleške mladinske reprezentance in bil kapetan ekipe do 18 let.

Novico o njegovi smrti je 29. septembra objavil Bury, eden njegovih nekdanjih klubov. Klub je izrazil globoko žalost zaradi smrti nekdanjega igralca in sožalje namenil njegovi družini ter prijateljem, poroča Türkiye Today.

Igral tudi za Carlisle, Stockport in druge klube

Po odhodu iz Manchester Cityja je Meppen-Walter nadaljeval kariero pri drugih angleških klubih. Med drugim je igral za Carlisle United, Stockport County, Chorley, Telford United, Radcliffe in Guiseley.

Pri Telford Unitedu so se ga po smrti spomnili kot nekdanjega igralca kluba ter izrazili sožalje njegovi družini, prijateljem in nekdanjim soigralcem. Kot so zapisali pri klubu, je njegova smrt prišla veliko prezgodaj.

V zadnjih letih kariere je igral predvsem v nižjih angleških ligah. Leta 2024 se je vrnil v svoj rojstni Bury in za tamkajšnji klub nastopal tudi v obdobju pred smrtjo, poroča Eastern Eye.

Courtney Meppen-Walter
Courtney Meppen-Walter FOTO: Profimedia

Njegovo življenje je zaznamovala tudi huda tragedija

Meppen-Walterjeva kariera je bila že zelo zgodaj zaznamovana s prometno nesrečo. Leta 2012 je kot 18-letnik povzročil trčenje, v katerem sta umrla brat in sestra, Kulwant Singh in Ravel Kaur.

The Guardian je takrat poročal, da je vozil skoraj dvakrat hitreje od dovoljene hitrosti. Leta 2013 je bil zaradi povzročitve njune smrti obsojen na 16 mesecev zapora.

Manchester City ga je po obsodbi odpustil, njegova nogometna pot pa se je nato nadaljevala v drugih klubih. O njegovi preteklosti so britanski mediji podrobneje poročali tudi po novici o njegovi smrti.

Vzrok smrti še ni znan

Kljub številnim objavam o njegovi smrti za zdaj ni mogoče zanesljivo povedati, kaj se je zgodilo. Bury v svoji objavi vzroka smrti ni navedel, prav tako ga niso navedli britanski mediji, ki so novico objavili.

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Viri: Türkiye Today, Telford United, Eastern Eye, The Guardian, The Independent

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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