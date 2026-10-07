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Lionel Messi
Športi z žogo

Solze, gol in zadnji ples: Messi se je poslovil od Argentine

B.R.
07. 10. 2026 08.35
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Lionel Messi je odigral svojo zadnjo tekmo za argentinsko reprezentanco. V Buenos Airesu je proti Beninu z golom in dvema podajama pomagal do zmage s 3:0 ter sklenil več kot dve desetletji dolgo reprezentančno pot.

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Zadnja tekma za Argentino

Na nabito polnem stadionu Monumental se je Lionel Messi od argentinskega dresa poslovil tako, kot se za enega največjih nogometašev vseh časov spodobi. Več kot 85.000 navijačev je spremljalo njegovo zadnjo reprezentančno tekmo, ki jo je Argentina dobila s 3:0.

Solze, gol in zadnji ples: Messi se je poslovil od Argentine.
Solze, gol in zadnji ples: Messi se je poslovil od Argentine. FOTO: AP

Messi je najprej podal Nicolásu Otamendiju za vodstvo, nato je asistiral še Nicu Pazu. V 71. minuti je zadel z enajstmetrovke in dosegel svoj 126. reprezentančni gol. Reuters poroča, da je Messi kariero pri Argentini končal kot njen rekorder po številu nastopov in zadetkov – z 208 nastopi in 126 goli.

Od Barcelone do svetovnega vrha

Messijeva nogometna pot se je začela v Rosariu, nato pa ga je že kot otroka odnesla v Barcelono. Pri katalonskem velikanu je postal eden najpomembnejših nogometašev v zgodovini kluba in osvojil številne lovorike, med njimi štiri lige prvakov in deset naslovov španskega prvaka.

Po odhodu iz Barcelone je igral za Paris Saint-Germain, leta 2023 pa se je preselil v Inter Miami. Tudi tam je hitro pustil pečat. Po podatkih Inter Miamija je klub z njim osvojil štiri lovorike, med njimi ligaški pokal, pokal za najboljši dosežek v rednem delu sezone in naslov prvaka lige MLS.

FIFA njegovo klubsko zbirko pred letošnjo sezono ocenjuje na 40 lovorik, kar je rekordno število. Ob tem je Messi osvojil tudi osem zlatih žog, namenjenih najboljšemu nogometašu na svetu.

Od Barcelone do svetovnega vrha.
Od Barcelone do svetovnega vrha. FOTO: AP

Z Argentino je dočakal vse

Prav reprezentančna kariera pa je bila tista, pri kateri je moral Messi najdlje čakati na največje uspehe. Dolgo je bil tarča kritik, saj z Argentino ni mogel osvojiti velike lovorike, čeprav je nastopal v finalih.

Preobrat je prišel leta 2021 z zmago na južnoameriškem prvenstvu. Leto pozneje je sledila še Finalissima, nato pa trenutek, ki je zaznamoval njegovo kariero – Argentina je v Katarju osvojila svetovno prvenstvo, Messi pa je kot kapetan dvignil pokal, ki mu je dolgo manjkal.

Argentina je z njim leta 2024 osvojila še eno južnoameriško prvenstvo. Messi je tako reprezentančno pot končal s štirimi velikimi lovorikami članske reprezentance. V mladinski reprezentanci je pred tem osvojil še svetovno prvenstvo do 20 let in olimpijsko zlato.

Na svetovnih prvenstvih je nastopil kar šestkrat. Na turnirju leta 2026 je pri 39 letih dosegel osem zadetkov, pred tem pa je že postal najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev.

Družina je bila ob njem tudi na zadnji tekmi

Messijeva družina je bila pomemben del njegove poti. Z ženo Antonelo Roccuzzo, s katero sta se poznala že iz otroštva v Rosariu, ima tri sinove – Thiaga, Matea in Cira. Poročila sta se leta 2017.

Messi je tako zaprl eno najdaljših in najuspešnejših poglavij svoje kariere. Za Argentino je igral več kot 21 let, osvojil svetovno prvenstvo, dve južnoameriški prvenstvi in Finalissimo ter reprezentanco zapustil kot njen najboljši strelec in rekorder po številu nastopov. Zadnji tango je imel popoln konec – zmago, gol, dve podaji in slovo pred več kot 85.000 navijači.

Messi in soigralci po zmagi nad New Yorkom
Messi in soigralci po zmagi nad New Yorkom FOTO: AP
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Viri: Reuters, FIFA, Asociación del Fútbol Argentino, Associated Press, Inter Miami CF

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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