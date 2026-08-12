Legenda Manchester Uniteda ima rešitev za Šeška: predlaga zvezdnika Chelseaja za 65 milijonov

Benjamin Šeško je v prvi sezoni dosegel 11 golov v Premier League

Benjamin Šeško je v sezoni 2025/26 v Premier League nastopil na 30 tekmah, od tega jih je začel 17, in dosegel 11 golov. Statistika je še zanimivejša, ko pogledamo njegovo minutažo: slovenski napadalec je v angleškem prvenstvu dosegel zadetek približno vsakih 149 minut. V vseh tekmovanjih je Šeško sezono končal z 12 zadetki na 32 nastopih, kar potrjujejo tudi podatki Sports Mole. Njegova prva sezona na Old Traffordu zato ni bila neuspešna, čeprav je imel precej boljši drugi del sezone. Po podatkih, ki jih je objavil The Peoples Person, je Šeško pod vodstvom Michaela Carricka dosegel sedem golov na 13 nastopih, medtem ko je v obdobju Rúbena Amorima dosegel dva. Prav preobrat po menjavi trenerja je eden od razlogov, zaradi katerih v Manchester Unitedu na Slovenca še naprej gledajo kot na pomemben del prihodnosti.

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Quinton Fortune meni, da Šeško potrebuje pomoč

Nekdanji nogometaš Manchester Uniteda Quinton Fortune je za Premier Bet opozoril na težavo, ki bi lahko postala pomembna v novi sezoni. Po njegovem mnenju klub potrebuje še enega kakovostnega napadalca. Fortune je opozoril, da je Šeško mlad igralec, ki je v velikem klubu že v prvi sezoni prevzel precejšnjo odgovornost. Če bi se poškodoval, bi Manchester United hitro ostal brez pravega osrednjega napadalca. To je še posebej pomembno zaradi vrnitve Uniteda v Ligo prvakov. Več tekem pomeni tudi večjo potrebo po rotaciji, trener Michael Carrick pa bo potreboval širši kader, če želi klub resno napasti vrh angleškega prvenstva. Fortune je pri tem izpostavil svojo izkušnjo iz obdobja, ko je igral za United. Takrat je imel klub na voljo več vrhunskih napadalcev, med njimi Oleja Gunnarja Solskjærja, Teddyja Sheringhama, Dwighta Yorka, Andyja Cola, Ruuda van Nistelrooya in Wayna Rooneyja. Danes je položaj drugačen. Šeško je sicer obkrožen z igralci, kot sta Bruno Fernandes in Matheus Cunha, vendar je klasičnih rešitev na položaju napadalca manj.

Presenetljiv predlog: Nicolas Jackson

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Fortune meni, da bi lahko bil odgovor Nicolas Jackson, napadalec Chelseaja, ki je preteklo sezono preživel na posoji pri Bayernu iz Münchna. Nicolas Jackson je možnost za Manchester United, je po poročanju Metroja dejal nekdanji vezist Uniteda. Jackson je v München odšel prav zato, ker pri Chelseaju ni imel zagotovljene vodilne vloge. Bayern ga je pripeljal kot alternativo Harryju Kanetu, uradna spletna stran Bundeslige pa je pred sezono izpostavila njegovo hitrost, gibanje in sposobnost igranja tako v konici napada kot tudi nekoliko bolj na strani. Na koncu je v Nemčiji dosegel 11 golov v vseh tekmovanjih, vendar Bayern ni želel izvesti njegovega stalnega odkupa. Športni direktor Max Eberl je aprila za nemško televizijo ZDF potrdil, da münchenski klub ne bo aktiviral možnosti za njegov trajni prestop. Jackson se je tako vrnil v Chelsea, kjer je njegova prihodnost trenutno precej negotova.

Chelsea za Jacksona želi okoli 65 milijonov funtov

Prav tu se začne zanimivejši del zgodbe. Chelsea naj bi za Jacksona zahteval približno 65 milijonov funtov, kar je precejšen znesek za igralca, ki ga londonski klub očitno ni več pripravljen postaviti v središče svojega napada. Za Jacksona se zanimajo tudi drugi klubi. TalkSport je poročal, da je Aston Villa razmišljala o prestopu, vendar bi zaradi pravil Evropske nogometne zveze lahko s konkretnim korakom počakala do poznejšega dela prestopnega roka. V igri je bil tudi Tottenham. Manchester United bi se tako moral odločiti, ali je Jackson vreden tako visoke odškodnine.

Jackson ima izkušnje iz Premier League

Eden od argumentov v njegov prid je, da angleško prvenstvo že pozna. Chelsea je Jacksona leta 2023 pripeljal iz Villarreala, v prvi sezoni pa je dosegel 14 golov v Premier League. Po podatkih uradne strani Chelseaja je v svojem prvem obdobju pri klubu v 44 nastopih dosegel 17 zadetkov, v naslednji sezoni pa je dodal še 13 golov v vseh tekmovanjih. The Guardian je pred njegovim odhodom v Bayern navajal, da je Jackson za Chelsea dosegel 24 golov na 65 tekmah Premier League. To je pomembna razlika v primerjavi z nekaterimi drugimi kandidati. Unitedu ne bi bilo treba čakati, da se igralec prilagodi angleškemu nogometu.

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Kaj bi Jackson pomenil za Benjamina Šeška?

Če bi Manchester United Jacksona res pripeljal, bi bila glavna sprememba za Šeška predvsem manjša obremenitev. Slovenec ne bi več predstavljal edine klasične izbire na položaju številke devet. Carrick bi lahko napadalca menjaval glede na nasprotnika, formo in razpored tekem. Pri tem bi lahko Šeško dobil tudi več priložnosti za počitek, kar je pomembno ob igranju v Premier League in Ligi prvakov. Po drugi strani bi prihod Jacksona pomenil tudi več konkurence. Šeško bi moral svojo vlogo še naprej potrjevati na igrišču. Toda za 23-letnega Slovenca to ni nujno slaba novica. Vrhunski napadalci so v največjih klubih skoraj vedno obdani z močno konkurenco.

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