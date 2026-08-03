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Stefan Joksimović
Športi z žogo

Je Stefan naslednik Dončića? Novi slovenski košarkarski fenomen

B.R.
03. 08. 2026 08.36
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Slovenska reprezentanca do 18 let je v Tampereju osvojila zgodovinski naslov evropskega prvaka. V finalu je z 88 proti 71 premagala Italijo, prvo ime prvenstva pa je bil Stefan Joksimović, ki je za svoje odlične predstave prejel tudi priznanje za najkoristnejšega igralca turnirja.

Stefan Joksimović je v zadnjem letu postal eno najbolj vročih imen evropske košarke. Sedemnajstletni slovenski reprezentant navdušuje v dresu Baskonie, zdaj pa je s soigralci Slovenijo popeljal do zgodovinskega naslova evropskih prvakov do 18 let in osvojil priznanje za najkoristnejšega igralca prvenstva. Njegove predstave niso ostale neopažene, saj ga številni strokovnjaki že uvrščajo med največje evropske talente svoje generacije.

Kdo je Stefan Joksimović?

Košarka je bila Stefanu položena v zibelko. Njegov oče je Nebojša Joksimović, nekdanji slovenski reprezentant, ki je v bogati karieri igral za Olimpijo, Krko, Cibono, Igokeo in Lokomotiv Kuban ter Slovenijo zastopal na treh evropskih prvenstvih.

V pogovoru za Večernji list je Nebojša povedal, da sina nikoli ni silil v košarko. Želel je predvsem, da v igri uživa in svojo športno pot gradi sam. Ob Stefanovem preboju med člane pa je poudaril, da ga najbolj navdušujeta sinova delovna disciplina in pripravljenost na učenje, saj prav ti lastnosti po njegovem mnenju ločita vrhunske igralce od preostalih.

Stefan je visok 204 centimetre, igra na položaju organizatorja igre oziroma branilca, njegova največja odlika pa sta izjemen pregled nad igro in zrelost pri sprejemanju odločitev. Že pri 17 letih je debitiral za slovensko člansko reprezentanco, kar je uspelo le redkim igralcem njegove generacije.

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Baskonia je prava izbira za njegov razvoj

Čeprav je imel možnost nadaljevati kariero v ameriški študentski košarki, se je odločil ostati pri Baskonii. Kot poroča Sportklub, je ocenil, da bo prav španski velikan zanj najboljše okolje za razvoj.

V sezoni 2023/24 je že dobil prve minute v španskem prvenstvu ACB in evroligi. Po podatkih lige ACB je postal eden najmlajših igralcev v zgodovini Baskonie z nastopom na zaključnem turnirju španskega kraljevega pokala.

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Slovenijo je popeljal do zgodovinskega evropskega zlata

Največji pečat je pustil na evropskem prvenstvu do 18 let v Tampereju.

Slovenija je prvič v zgodovini osvojila naslov evropskega prvaka v tej starostni kategoriji, glavni junak prvenstva pa je bil prav Stefan Joksimović. Po podatkih FIBA Europe je v finalu proti Italiji dosegel 24 točk, osem skokov in pet podaj ter Sloveniji pomagal do zmage z 88 proti 71. Na celotnem prvenstvu je v povprečju dosegal 23,1 točke, 6,7 skoka in 3,7 podaje na tekmo, zato je zasluženo osvojil naziv najkoristnejšega igralca prvenstva ter bil izbran v najboljšo peterko turnirja.

Odlično je igral tudi v izločilnih bojih. V četrtfinalu je Latviji nasul 30 točk, v polfinalu proti Španiji pa prispeval 26 točk, šest skokov in štiri podaje. S takšnimi predstavami je dokončno opozoril nase tudi številne skavte lige NBA.

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FIBA: Možni naslednji slovenski superzvezdnik

Njegove igre so navdušile tudi Mednarodno košarkarsko zvezo. Po ocenah FIBA Stefan spada med največje evropske talente svoje generacije. Med evropskim prvenstvom ga je FIBA predstavila kot naslednjega velikega slovenskega talenta, ki se bo pridružil Luki Dončiću v slovenski reprezentanci, v posebni analizi z naslovom How Stefan Joksimovic can be Slovenia's next superstar pa ga je označila tudi za možnega naslednjega slovenskega superzvezdnika. Analitiki FIBA poudarjajo predvsem njegovo mirnost, košarkarsko inteligenco in sposobnost sprejemanja pravilnih odločitev pod pritiskom, zaradi česar ga že danes uvrščajo med najzanimivejše kandidate za nabor lige NBA leta 2025.

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Zakaj mu pravijo generacijski talent?

Pri 17 letih že igra za Baskonio v evroligi in španskem prvenstvu, je član slovenske članske reprezentance, Slovenijo je popeljal do prvega evropskega naslova do 18 let in osvojil naziv najkoristnejšega igralca prvenstva. Takšen razvoj pri tako mladih letih je v evropski košarki izjemno redek.

Njegova največja prednost ni le sposobnost doseganja točk. Soigralce zna narediti boljše, odlično bere igro in tudi v najtežjih trenutkih ostaja miren. Prav zato številni evropski strokovnjaki verjamejo, da Slovenija po Luki Dončiću dobiva novega košarkarja, ki ima vse možnosti za vrhunsko mednarodno kariero.

Stefan Joksimović
Stefan Joksimović FOTO: Profimedia
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Viri: FIBA Europe, Košarkarska zveza Slovenije, ACB, Sportklub Slovenija, Večernji list, Gigantes del Basket, Noticias de Álava

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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Kostorog 03. 08. 2026 12.46
1 0
Tampere je na Finskem, moj dragi avtor prispevka, sicer pa vsa čast Sloveniji.
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