Uradni podatki Luke Dončića: Kaj se dogaja z njegovo telesno težo?

Luka Dončić je uradno znova pri 104 kilogramih

Na uradnem profilu Luke Dončića pri ligi NBA je trenutno zapisano, da je slovenski košarkar visok 203 centimetre in težak 230 funtov oziroma 104 kilograme. Enako meritev navaja tudi njegov profil pri ESPN. Na prvi pogled gre za povsem običajen podatek, vendar postane zgodba precej bolj zanimiva, ko pogledamo njegove številke skozi zadnja leta. Ko je Dončić leta 2018 prihajal v ligo NBA, je bil v prednabornih podatkih naveden pri 218 funtih oziroma približno 99 kilogramih. Sporting News je ob pregledu njegovih uradno navedenih meritev ugotovil, da je bila njegova teža od druge sezone naprej več let zapisana pri 230 funtih oziroma 104 kilogramih.

icon-expand Luka Dončič FOTO: Profimedia

Nato so Los Angeles Lakers navedli presenetljivo številko

Pravi zaplet se je pojavil septembra 2025. Los Angeles Lakers so Dončića na seznamu igralcev za priprave na sezono 2025/2026 navedli pri 244 funtih. To je približno 111 kilogramov oziroma približno šest kilogramov več od 104 kilogramov, ki so bili prej navedeni pri Dallasu. Številka je bila presenetljiva predvsem zato, ker je Dončić poleti 2025 vidno izboljšal telesno pripravljenost. Sports Illustrated je takrat poročal, da je bil Dončić na začetku priprav videti precej bolj vitek in da je bilo njegovo uradno navedeno 244 funtov približno 15 do 20 funtov manj od njegove najvišje teže v prejšnji sezoni. Pri tem je pomembno, da so bile višje številke o njegovi dejanski teži v sezoni 2024/2025 večinoma ocenjene na podlagi virov in niso bile uradna meritev.

icon-expand Luka Dončić in Dorian Finney-Smith FOTO: Profimedia

Dončićeva telesna preobrazba je bila zelo očitna

Čeprav uradne številke niso vedno zanesljiv pokazatelj dejanske teže igralca, je bila sprememba njegove postave dobro vidna. Dončić je po prihodu v Los Angeles začel precej bolj načrtno skrbeti za telesno pripravljenost. Reuters je julija 2025 poročal o njegovi veliki telesni preobrazbi, pri kateri je sodeloval z ekipo trenerjev, spremenil prehrano in v vadbo vključil več telesne priprave. Sam Dončić je pojasnil, da je imel poleti več časa za priprave. Pred tem je bila sezona z Dallasom zelo dolga, nato pa je sledilo še igranje za slovensko reprezentanco, zato je imel manj časa za regeneracijo in načrtovano pripravo. Pomemben del novega pristopa je bila tudi prehrana. Po poročanju Reutersa je zmanjšal vnos glutena in sladkorja ter več pozornosti namenil beljakovinam in telesni pripravi. Uradne meritve igralcev se ne posodabljajo nujno po vsaki spremembi telesne teže, kar je lepo razvidno prav iz Dončićevega primera. Leta 2025 so ga Los Angeles Lakers navedli pri približno 111 kilogramih, danes pa je na uradnem profilu lige NBA znova zapisan pri 104 kilogramih.

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