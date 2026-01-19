Luka Dončić je dobro plačan za svoje delo

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić se je po krajšem premoru vrnil v postavo Los Angeles Lakers in kljub bolečinam v dimljah odigral pomembno vlogo pri zmagi nad Toronto Raptors. Prispeval je 25 točk in znova dokazal, da ostaja eden ključnih igralcev lige NBA. Čeprav njegovo zdravstveno stanje še ni idealno, je po tekmi poudaril, da je pripravljen igrati, dokler bo to mogoče. "Dobro se počutim. Poškodba dimelj ni prehuda," je dejal po dvoboju in dodal, da je bila to ena najboljših obrambnih predstav ekipe v tej sezoni.

Dolgotrajna težava, a Dončić ostaja odločen

Pred tekmo je bil njegov nastop pod vprašajem, saj je čutil bolečine v levih dimljah. Kljub temu se je odločil stopiti na parket in pomagal ekipi izboljšati razmerje zmag in porazov na 25–16. Na novinarski konferenci je pojasnil, da gre za težavo, ki ga spremlja že nekaj časa: "V redu je, dobro sem. Bolečine so tu, a seveda bom poskušal igrati skozi to."

icon-expand Luka Dončić FOTO: AP

Lakersi do pomembne zmage po slabem nizu

Moštvo iz Los Angelesa je s to zmago prekinilo slab niz – šlo je šele za drugo zmago na zadnjih sedmih tekmah. Dončić je izpostavil bolj agresivno obrambo in hitrejši napad kot ključ do uspeha. Posebej je pohvalil soigralca Deandra Aytona: "Ayton je bil odličen v obrambi in napadu." Čeprav je bil njegov met za tri točke še vedno pod pričakovanji, je priznal, da je bil tokrat nekoliko boljši.

Preberi še Ne boste verjeli, o čem se Luka Dončić pogovarja s svojim soigralcem

Naporen urnik pred jezerniki

Tekma proti Torontu je bila zadnja domača preizkušnja pred zahtevnim obdobjem – Lakersi bodo naslednja dva tedna odigrali kar osem tekem v gosteh. Dončić se zaveda, da ekipo čaka naporno potovanje, a ostaja profesionalen in motiviran. "Vsi se zavedamo, da bomo veliko potovali v naslednjih 15 dneh. Ne bo izgovorov. Dobro smo plačani za naše delo. To je naša služba in to obožujem," je poudaril prvi strelec lige NBA. Ob polovici sezone je zadovoljen z izkupičkom, čeprav vidi prostor za napredek: "Imamo 25 zmag. Lahko bi bilo bolje, a ni slabo."

icon-expand Luka Dončić FOTO: AP

Naslednja tekma: Denver Nuggets

Dončića in Lakerse naslednji izziv čaka v noči na sredo po slovenskem času, ko bodo gostovali pri aktualnih prvakih Denver Nuggets. Tekma bo pomemben test za ekipo, ki želi ohraniti stik z vrhom zahodne konference.