Brutalno: To si o Luki Dončiću mislijo Američani

Luka Dončić navdušil Ameriko, navijači mu vzklikali MVP

Luka Dončić je v noči na ponedeljek poskrbel za predstavo, ki je odmevala daleč prek meja košarkarskega igrišča. Los Angeles Lakers so proti Utah Jazz zaostajali že za 18 točk, nato pa uprizorili preobrat in zmagali s 132:123. Največ zaslug za zmago je imel slovenski zvezdnik, ki je dosegel 52 točk, deset asistenc in sedem skokov. Posebej odmevna je bila končnica. Dončić je zadel več pomembnih trojk, s katerimi je Lakersom pomagal prevzeti nadzor nad tekmo. Kot poroča Los Angeles Times, je Slovenec v zadnji četrtini zadel tri izjemno pomembne mete za tri točke in s svojo igro prevesil tehtnico na stran gostov. Njegova predstava je pritegnila tudi pozornost navijačev, ki so mu med tekmo vzklikali MVP!. Takšni vzkliki še ne pomenijo, da ima zagotovljeno podporo za naziv najkoristnejšega igralca lige, jasno pa kažejo, kako odmeven je bil njegov nastop. "Ko je Luka tako dominanten v svoji igri, vse skupaj deluje brutalno. To je bila ena tistih tekem, ko lahko samo uživaš v predstavi velemojstra košarke," pa je po epski predstavi Luke Dončića proti Utah Jazz dejal organizator igre Austin Reaves.

Ameriški mediji poudarjajo Dončićev vpliv na igro

icon-expand Luka Dončić navdušil Ameriko, navijači mu vzklikali MVP. FOTO: AP

Pri Dončiću ne gre zgolj za število doseženih točk. Njegova posebnost je sposobnost, da v odločilnih trenutkih prevzame odgovornost, ustvari priložnost zase ali za soigralce in spremeni potek srečanja. Prav to je pokazal proti Utahu, ko so Lakers potrebovali igralca, ki bi jih po slabem začetku vrnil v igro. Yahoo Sports je poročal, da je Dončić dosegel 52 točk ob metu iz igre 17/30, zadel osem trojk in dodal deset asistenc. S tem je postal šele tretji igralec v zgodovini Lakersov, ki je na eni tekmi dosegel najmanj 50 točk in deset asistenc. Pred njim je to uspelo Elginu Baylorju in Jerryju Westu. Pomemben je tudi podatek, da je bila to že njegova deseta tekma rednega dela lige NBA z najmanj 50 doseženimi točkami. Dončić tako še naprej potrjuje, da sodi med najnevarnejše napadalce v ligi, njegova igra pa Lakersom omogoča, da se vrnejo tudi po velikem zaostanku.

Je Luka Dončić premalo cenjen v boju za naziv MVP?

Po vsaki veliki predstavi se znova odpre vprašanje, kam Dončić sodi med najboljšimi košarkarji na svetu. Tokrat so se na družbenih omrežjih oglasili tudi navijači, ki se sprašujejo, zakaj Slovenec na lestvici kandidatov za najkoristnejšega igralca lige ne zaseda višjega mesta. O takšnih odzivih je poročal indijski športni portal The Times of India. V članku je izpostavil nezadovoljstvo dela navijačev, ki menijo, da Dončićeve sposobnosti doseganja točk, razigravanja soigralcev in odločanja tekem zaslužijo več pozornosti v razpravah o nagradi MVP.

icon-expand Je Luka Dončić premalo cenjen v boju za naziv MVP? FOTO: Profimedia

Lakersi zmagujejo, pričakovanja pa rastejo

Zmaga proti Utahu je za Los Angeles pomembna tudi zaradi začetka sezone. Lakers so po treh tekmah ostali neporaženi, čeprav je njihov nastop proti Jazz sprva kazal drugačno sliko. Utah je prvo četrtino dobil s 47:29, nato pa so gostje v drugi četrtini odgovorili z izjemnim napadalnim izkupičkom in ob polčasu že vodili. Reuters je poudaril, da je Dončić dosegel ključne koše v odločilnem delu srečanja in končal tekmo z 52 točkami, desetimi asistencami in osmimi skoki. Pri številu skokov se poročila Reutersa in nekaterih drugih ameriških medijev razlikujejo, zato je za končno objavo smiselno uporabiti uradni zapisnik lige NBA. Pomemben delež k zmagi je prispeval tudi Austin Reaves, ki je dosegel 29 točk. Prav sodelovanje med njim in Dončićem bo eno od pomembnih vprašanj v nadaljevanju sezone. Če bosta oba ohranjala visoko raven igre, bodo Lakers nevaren tekmec tudi najboljšim ekipam.

Bo Dončić nadaljeval v takšnem ritmu?

Dončićeva predstava je znova pokazala, zakaj se njegovo ime redno pojavlja v razpravah o najboljših igralcih lige NBA. Ameriški mediji so izpostavili predvsem njegov strelski večer, odločilne mete in sposobnost, da je po velikem zaostanku vodil preobrat. Toda sezona je še dolga. Za resno kandidaturo za naziv MVP bo pomembna tudi stalnost, uspešnost ekipe in predstave v nadaljevanju tekmovanja. Vzkliki MVP so odmeven znak navdušenja na eni tekmi, ne pa napoved končnega izida. Za zdaj je jasno predvsem to, da je Dončić z izjemnim večerom poskrbel za novo odmevno zgodbo v ameriški športni javnosti. Če bo nadaljeval v podobnem ritmu, se bo razprava o njegovem mestu med največjimi zvezdniki lige zagotovo nadaljevala.

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