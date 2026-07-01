LeBron odhaja, Dončić prevzema: nova era v Lakersih

LeBron James je po več sezonah v Los Angelesu končal sodelovanje z Lakersi in se podal na trg prostih igralcev. S tem se zaključuje eno najpomembnejših obdobij v zgodovini kluba.

V času igranja za Lakerse je LeBron:

- osvojil naslov prvaka leta 2020

- bil vodja ekipe in njen glavni obraz

- postavil številne rekorde

- pomembno vplival na razvoj ekipe

Njegov odhod tako pomeni začetek popolne prenove moštva.