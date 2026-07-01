LeBron odhaja, Dončić prevzema: nova era v Lakersih

Konec LeBronove ere v Los Angelesu
LeBron James je po več sezonah v Los Angelesu končal sodelovanje z Lakersi in se podal na trg prostih igralcev. S tem se zaključuje eno najpomembnejših obdobij v zgodovini kluba.
V času igranja za Lakerse je LeBron:
- osvojil naslov prvaka leta 2020
- bil vodja ekipe in njen glavni obraz
- postavil številne rekorde
- pomembno vplival na razvoj ekipe
Njegov odhod tako pomeni začetek popolne prenove moštva.
Dončić kot novi osrednji igralec ekipe
Luka Dončić se je v Los Angeles Lakers preselil po odmevni menjavi iz Dallas Mavericks, kjer je bil že glavni zvezdnik ekipe, po prihodu v Los Angeles pa je hitro postal osrednji igralec ekipe in temelj novega projekta franšize.
Podpisal je triletno pogodbo z Lakersi v vrednosti približno 150 do 155 milijonov evrov, pri čemer njegova povprečna letna plača znaša okoli 50 milijonov evrov, pogodba pa je v celoti zagotovljena. S tem je Dončić z Lakersi vezan do sezone 2028, z možnostjo novega velikega podaljšanja po izteku. Vodstvo kluba ga vidi kot dolgoročno jedro moštva in igralca, ki lahko prevzame vlogo glavnega vodje na parketu.
Dončić je:
- glavni organizator igre
- vodja napada
- igralec, ki odloča tekme
- ključni del dolgoročne strategije Lakersov
Zakaj Lakers stavijo na Dončića
Strokovnjaki poudarjajo več razlogov, zakaj je Dončić postal središče ekipe:
1. Prehod generacij
S koncem LeBronove ere Lakersi prehajajo na mlajšo generacijo igralcev.
2. Vloga osrednjega igralca ekipe
Dončić ima sposobnosti, da sam vodi napad in prevzame odgovornost v ključnih trenutkih.
3. Gradnja ekipe okoli njega
Lakersi že načrtujejo prihodnje okrepitve, ki bodo prilagojene njegovemu slogu igre.
Viri: ESPN, Reuters, Associated Press, Sports Illustrated
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