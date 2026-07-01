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LeBron James in Luka Dončić na medijskem dnevu
Športi z žogo

LeBron odhaja, Dončić prevzema: nova era v Lakersih

B.R.
01. 07. 2026 12.37
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Los Angeles Lakers vstopajo v novo obdobje, saj je LeBron James zapustil klub po koncu pogodbe. S tem se vloga prvega zvezdnika in vodje ekipe seli na Luko Dončića, ki postaja osrednji igralec ekipe in glavna figura prihodnosti franšize.

Konec LeBronove ere v Los Angelesu

LeBron James je po več sezonah v Los Angelesu končal sodelovanje z Lakersi in se podal na trg prostih igralcev. S tem se zaključuje eno najpomembnejših obdobij v zgodovini kluba.

V času igranja za Lakerse je LeBron:

- osvojil naslov prvaka leta 2020

- bil vodja ekipe in njen glavni obraz

- postavil številne rekorde

- pomembno vplival na razvoj ekipe

Njegov odhod tako pomeni začetek popolne prenove moštva.

LeBron odhaja, Dončić prevzema.
LeBron odhaja, Dončić prevzema. FOTO: AP

Dončić kot novi osrednji igralec ekipe

Luka Dončić se je v Los Angeles Lakers preselil po odmevni menjavi iz Dallas Mavericks, kjer je bil že glavni zvezdnik ekipe, po prihodu v Los Angeles pa je hitro postal osrednji igralec ekipe in temelj novega projekta franšize. 

Podpisal je triletno pogodbo z Lakersi v vrednosti približno 150 do 155 milijonov evrov, pri čemer njegova povprečna letna plača znaša okoli 50 milijonov evrov, pogodba pa je v celoti zagotovljena. S tem je Dončić z Lakersi vezan do sezone 2028, z možnostjo novega velikega podaljšanja po izteku. Vodstvo kluba ga vidi kot dolgoročno jedro moštva in igralca, ki lahko prevzame vlogo glavnega vodje na parketu.

Dončić je:

- glavni organizator igre

- vodja napada

- igralec, ki odloča tekme

- ključni del dolgoročne strategije Lakersov

Austin Reaves, Luka Dončić in LeBron James
Austin Reaves, Luka Dončić in LeBron James FOTO: AP

Zakaj Lakers stavijo na Dončića

Strokovnjaki poudarjajo več razlogov, zakaj je Dončić postal središče ekipe:

1. Prehod generacij

S koncem LeBronove ere Lakersi prehajajo na mlajšo generacijo igralcev.

2. Vloga osrednjega igralca ekipe

Dončić ima sposobnosti, da sam vodi napad in prevzame odgovornost v ključnih trenutkih.

3. Gradnja ekipe okoli njega

Lakersi že načrtujejo prihodnje okrepitve, ki bodo prilagojene njegovemu slogu igre.

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Viri: ESPN, Reuters, Associated Press, Sports Illustrated

Luka Dončić NBA LeBron James Los Angeles Lakers košarka LA Lakers
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