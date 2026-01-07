Slovenec med deseterico najboljših na svetu

Ob koncu preteklega leta je VolleyballWorld , organizacija, ki za Mednarodno odbojkarsko zvezo vodi najelitnejša tekmovanja, razkrila seznam igralcev, ki so najbolj zaznamovali reprezentančno in klubsko sezono. Med izbrano deseterico se je uvrstil tudi slovenski reprezentant Jan Kozamernik , ki je zasedel odlično deveto mesto, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Kozamernik je v reprezentančni sezoni 2025 navdušil z vrhunskimi predstavami v ligi narodov, kjer je Slovenija osvojila četrto mesto. Ljubljančan je prvič v karieri prejel priznanje za uvrstitev v idealno postavo tekmovanja, kar potrjuje njegov izjemen napredek in konstantno visoko raven igre. Ob odsotnosti Tineta Urnauta je prevzel tudi vlogo kapetana, kar dodatno potrjuje njegovo pomembnost v ekipi.

Na klubski ravni je Kozamernik z italijanskim Trentinom osvojil naslov državnega prvaka, kar je še en dokaz njegove odlične forme v letu 2025.