Jan Kozamernik
Športi z žogo

Slovenec med deseterico najboljših na svetu

E.R. , STA
07. 01. 2026 03.30
0

Neverjeten uspeh za slovenskega blokerja, ki je v reprezentančni sezoni 2025 navdušil z vrhunskimi predstavami v ligi narodov.

Ob koncu preteklega leta je VolleyballWorld, organizacija, ki za Mednarodno odbojkarsko zvezo vodi najelitnejša tekmovanja, razkrila seznam igralcev, ki so najbolj zaznamovali reprezentančno in klubsko sezono. Med izbrano deseterico se je uvrstil tudi slovenski reprezentant Jan Kozamernik, ki je zasedel odlično deveto mesto, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Izjemna sezona slovenskega blokerja

Kozamernik je v reprezentančni sezoni 2025 navdušil z vrhunskimi predstavami v ligi narodov, kjer je Slovenija osvojila četrto mesto. Ljubljančan je prvič v karieri prejel priznanje za uvrstitev v idealno postavo tekmovanja, kar potrjuje njegov izjemen napredek in konstantno visoko raven igre. Ob odsotnosti Tineta Urnauta je prevzel tudi vlogo kapetana, kar dodatno potrjuje njegovo pomembnost v ekipi.

Na klubski ravni je Kozamernik z italijanskim Trentinom osvojil naslov državnega prvaka, kar je še en dokaz njegove odlične forme v letu 2025.

Jan Kozamernik
Jan Kozamernik FOTO: Odbojkarska Zveza Slovenije

Najboljši igralec leta: Alessandro Michieletto

Naziv najboljšega odbojkarja leta 2025 je prejel komaj 24-letni Italijan Alessandro Michieletto, eden ključnih igralcev italijanske reprezentance, ki je osvojila svoj drugi zaporedni naslov svetovnih prvakov. Michieletto je bil izbran za najkoristnejšega igralca svetovnega prvenstva in najboljšega napadalca lige narodov, kar ga je postavilo na sam vrh svetovne odbojke.

Nikolov in Giannelli dopolnjujeta vrh

Na drugo mesto se je uvrstil Bolgar Aleksandar Nikolov, ki je svojo reprezentanco popeljal do zgodovinskega srebra na svetovnem prvenstvu – prvega po več kot pol stoletja. Tretje mesto je pripadlo italijanskemu kapetanu Simoneju Giannelliju, ki je v letu 2025 prejel priznanja za najboljšega podajalca tako na svetovnem prvenstvu kot v ligi narodov. Poleg tega je bil razglašen za najkoristnejšega igralca evropske lige prvakov in klubskega svetovnega prvenstva.

Monica De Gennaro najboljša odbojkarica leta

V ženski konkurenci je prestižni naslov osvojila italijanska prosta igralka Monica De Gennaro, ki je svojo reprezentanco vodila do zmage v ligi narodov, kjer je bila izbrana tudi za najboljšo igralko turnirja. Na svetovnem prvenstvu je znova dokazala svojo kakovost, medtem ko je s klubom Conegliano osvojila ligo prvakinj, italijansko prvenstvo in pokal.

Šport
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
odbojka šport Jan Kozamernik najboljši odbojkaši na svetu najboljši odbojkarji VolleyballWorld liga narodov
