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Erling Haaland
Športi z žogo

Kako je Norvežan postal najbolj zabaven nogometaš svetovnega prvenstva?

B.R.
01. 07. 2026 03.56
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Navijači ga opisujejo kot igralca, ki združuje vrhunski športni talent in zabavno spletno osebnost, kar je na velikih turnirjih redkost.

Erling Haaland je na svetovnem prvenstvu 2026 ena največjih zvezd, a pozornosti ne priteguje le z goli, temveč tudi z zabavnimi objavami na družbenih omrežjih. Norveški napadalec je namreč postal pravi spletni fenomen, ki navijače zabava tudi zunaj igrišča.

Erling Haaland
Erling Haaland FOTO: AP

Od smrtonosnega napadalca do spletnega zabavljača

Norveški zvezdnik je znan kot eden najbolj učinkovitih napadalcev na svetu, vendar se je na prvenstvu 2026 pokazal v povsem drugi luči. Kot poroča Euronews, je njegova sproščena in humorna podoba na družbenih omrežjih presenetila mnoge nogometne navdušence.

Na igrišču ostaja ključni igralec Norveške, zunaj njega pa je postal eden najbolj prepoznavnih obrazov turnirja.

Snapchat kot skrivno orožje njegove popularnosti

Po pisanju portala Index.hr je Haalandovo glavno orodje za zabavo navijačev aplikacija Snapchat, kjer redno deli nenavadne, humorne in pogosto povsem nefiltrirane vsebine.

Kot navaja Euronews, ima več milijonov sledilcev, ki spremljajo njegove objave, ki so pogosto videti kot spontani "dnevni zapiski" in ne kot klasična PR-vsebina.

Med drugim se je po poročanju medijev pošalil, da je "član ekipe za družbena omrežja", kar je sprožilo val smeha med navijači.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj je postal internetni fenomen

Strokovnjaki za športni marketing, kot jih povzema Yahoo Sports, poudarjajo, da Haaland izstopa predvsem zaradi svoje avtentičnosti. Namesto klasično urejenih objav deli sproščene trenutke, ki vključujejo potovanja, interakcije z navijači in humor.

Kot piše Euronews, prav ta nepredvidljivost ustvarja občutek, da gre za "navadnega mladega človeka", ki kljub slavi ostaja prizemljen.

Vpliv na popularnost svetovnega prvenstva

Po poročanju medijev, kot sta BBC Sport in Reuters, Haalandova priljubljenost presega nogometne okvire. Postal je ena izmed glavnih atrakcij turnirja, ki privablja tudi občinstvo, ki sicer ne spremlja nogometa.

Navijači ga opisujejo kot igralca, ki združuje vrhunski športni talent in zabavno spletno osebnost, kar je na velikih turnirjih redkost.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nogomet in družbena omrežja kot nova kombinacija

Kot poudarjajo analitiki digitalnih platform v svojih poročilih, sodobni športniki vse bolj uporabljajo družbena omrežja za neposreden stik z občinstvom. Haaland je eden najboljših primerov te nove generacije športnikov, ki mešajo profesionalni šport in digitalno zabavo.

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Viri: Euronews, People, Reuters, BBC, The Guardian

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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