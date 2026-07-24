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Ferran Torres
Športi z žogo

Pred finalom ga je zapustila, nato je postal junak svetovnega prvenstva

S.B.
24. 07. 2026 02.46
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Španski nogometaš Ferran Torres je v zadnjih tednih doživel pravi vrtiljak čustev. Medtem ko je s svojim zadetkom Španiji priboril naslov svetovnega prvaka, naj bi se v istem obdobju končala tudi njegova zveza z vplivnico Martino Hunter.

Razhod sredi svetovnega prvenstva

Čeprav Ferran Torres in Martina Hunter svoje zveze nikoli nista uradno potrdila, so ju mediji v zadnjih mesecih večkrat povezovali. Skupaj naj bi bila opažena tudi na Ibizi, njuna romanca pa je veljala za eno slabše varovanih skrivnosti španskega estradnega sveta.

Španski mediji so nato poročali, da sta med svetovnim prvenstvom prenehala slediti drug drugemu na družbenih omrežjih, kar mnogi razumejo kot jasen znak konca zveze. Do razhoda naj bi prišlo le nekaj dni pred odločilnimi tekmami španske reprezentance.

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Ko je bilo najtežje, je postal junak

Torres na prvenstvu sprva ni bil v ospredju. Med turnirjem je izgubil mesto v začetni enajsterici in se soočal s kritikami navijačev ter medijev. Toda prav v najpomembnejšem trenutku je pokazal svojo odločnost.

V finalu svetovnega prvenstva proti Argentini je v 106. minuti podaljška dosegel edini zadetek na tekmi in Španiji prinesel drugi naslov svetovnega prvaka v zgodovini. Njegov gol je odločil enega največjih športnih dogodkov na svetu in ga čez noč spremenil v nacionalnega junaka.

Ferran Torres
Ferran Torres FOTO: AP

"Občutek osvoboditve"

Po tekmi je priznal, da je bil zadetek zanj nekaj posebnega. Po tednih dvomov, kritik in osebnih izzivov je gol opisal kot "občutek osvoboditve".

Medtem ko se je njegova ljubezenska zgodba očitno končala, je na športnem področju doživel največji trenutek svoje kariere. V nekaj dneh je tako prehodil pot od nogometaša, ki se je soočal z negotovostjo in osebnimi spremembami, do človeka, ki je Španiji prinesel svetovni naslov.

Življenje piše nepričakovane zgodbe

V življenju se lahko vse spremeni zelo hitro. Medtem ko so mediji poročali o njegovem razhodu, je sam poskrbel za naslovnice z nečim povsem drugim, z golom, ki ga bodo španski navijači verjetno pomnili še desetletja.

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Vir: NYpost.com

Ferran Torres nogomet svetovno prvenstvo španija šport
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